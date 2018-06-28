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陆奇：拨开百度迷雾的“局外人”

陆奇：拨开百度迷雾的“局外人”
2018年06月28日 09:07 新浪科技综合
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　　5月21日下午两点，百度大厦内部会议室，李彦宏和陆奇一起现身。

　　三天前，百度宣布，从7月起陆奇不再担任百度集团总裁、COO。消息一出，引发百度内外巨震。百度股价应声大跌9.5%，创下近三年来的最大跌幅。

　　那天的会上，陆奇第一个上台发言。他用‘三个非常’感谢李彦宏的信任，‘Robin（李彦宏）作为创始人把整个公司所有业务交给我一个人管，这真是非常不容易、非常难得，我非常珍惜。’有人问，离职是否与高管斗争有关。陆奇答，没有任何关系。

　　陆奇只出现了10分钟，便因赶航班提前离开。

　　这位身材瘦条、任何场合都是T恤加牛仔裤的57岁职业经理人，于一年多前空降百度。来之前他任微软副总裁，被誉为‘硅谷最有权势的华人’。《纽约时报》曾描述他，‘有非凡的耐力和狂热的干劲’。他自己的两句名言则是，‘永远保持战斗姿态’，‘在适当时候跳上适当的船’。

　　曾有媒体评价，陆奇在企业运作、管理以及制定决策方面，是技术男Robin（李彦宏）欠缺的。履职百度，陆奇被赋予推动这家IT巨头改革的重任。

　　然而，李彦宏从放权到重新收回权力，只用了 16个月。

　　文|秦雯子

　　编辑|刘斌

　　焦虑感 

　　相比离开时的匆忙，迎接陆奇到来时，有十足的仪式感。

　　2017年1月17日，鲜少在公众场合露面的李彦宏，专为陆奇开了一场小型媒体见面会，地点在百度大厦颇有蕴意的会议室‘青玉案’。百度的名字正是出自辛弃疾的词《青玉案·元夕》——众里寻他千百度。

　　会上，公布了陆奇的职权是负责产品、技术、销售及市场运营。资深互联网媒体人雷建平受邀参会，他看到李彦宏难得耐心地与人合影，‘看得出能请到陆奇（加盟），Robin的心情是非常好的。’

　　陆奇担任百度总裁和COO一职，被赋予百度创建17年来最大的权力，六大事业群副总裁向他汇报，他一人向李彦宏汇报。‘相当于除了李彦宏，其他人都降了一级。’有媒体评价。

　　选择陆奇，李彦宏自有道理。这位江苏农村出生的高材生，1987年从复旦大学计算机系硕士毕业后，赴美国卡内基梅隆大学读博。学成后在IBM、雅虎从事搜索相关工作，进入微软前，他已经是负责雅虎搜索的副总裁。

　　微软当年声称，因为收购不了雅虎搜索，所以转而挖走负责搜索最牛的人。到微软后，陆奇负责一款名为‘（Bing）必应’的搜索软件，在强势的谷歌眼皮底下，他生生抢占到欧洲市场20%的份额。

　　‘百度靠技术，腾讯靠产品，阿里靠运营。’ 一位前百度高层告诉《人物》：‘陆奇骨子里是技术范，又做过搜索，他来百度是比较符合逻辑的事。’

　　除了技术契合，更因百度近年需要一个局外人，拨开迷雾。从电脑到手机移动互联网时代，玩法发生变化，巨头们都有各自的烦恼。2014年前的玩法叫流量分发，只要有流量就有生意。阿里的商业、腾讯的社交、百度的搜索，各自流量性质不同，但都活得不错。

　　今日头条出现后，盈利模式转变为以内容分发为主的‘信息流’模式：在用户没有主动表达想看什么以前，后台已通过一套算法猜出你喜欢什么，投其所好。

　　此时，阿里依靠手机淘宝和支付宝，腾讯凭借微信，让AT两家都拿到了进入移动互联时代的船票，而搜索竞价广告作为单一收入来源，没找到下一个增长点的百度，在BAT中焦虑感最强。

　　‘明知落后了’的微妙心态在百度内部蔓延，一位百度基层员工的体会是，‘找不到北，抱头乱窜。’他形容2012年之后，每年公司都提出一些新方向，金融、欧洲业务、AI，提得最多的是线下变现（O2O）。他并不理解一个搜索公司投入200个亿做糯米团购网和融资2.5亿去送外卖是为什么，‘感觉每个方向都想去抓一点，但又没有哪个方向能抓得住。’

　　在前《福布斯》杂志副主编、互联网评论员尹生看来，把钱花在O2O布局上，是百度一贯战略的延伸，即让搜索框变得无所不能，不仅能搜到信息，还能搜到服务，‘但对O2O的过度关注，也在一定程度上让百度忽视了信息行业发生的其他变化，即更加以用户为中心的信息流。’

　　这些困境的最低谷是在2016年，一个叫魏则西的大学生之死，加上‘血友病吧被卖事件’，将百度的名声彻底打入地狱。多位百度员工向《人物》表示，他们一度很怕说自己是百度人，‘当时的调侃是，一出什么坏事，就说这个做法很百度。’群情激奋之时，还曾有人拉横幅在公司楼下抗议。

　　百度终于意识到变革的重要性，只是没有一个能推动改革的人。李彦宏自己曾说过：‘我不是那个最喜欢冒险的人，我冒的险都是我经过分析、研究之后，我觉得这个险值得冒才去冒。’

　　李彦宏展现出来的是随处可见的理性。一次，一名百度员工和李彦宏开会，他发现老板正在做一个excel表格，里面详细列出了七八辆车的性能、重量、价格，甚至后备箱的尺寸、座位的宽度。这名员工调侃说，‘在中国富豪中，你可能是最后一个亲手做一张excel表来权衡买一部车的人。’李彦宏看着对方说，‘我们还是要保持理性。’

　　百度一位离职高层觉得，与执行层面的高管不同，陆奇在视野格局上与李彦宏是相对平等的，能提供新的战略思维，同时陆奇也是一位精通技术战略和管理的全才，沟通能力很强。

　　‘Robin领袖做得太久了，需要新的观念来冲击。’上述离职高层认为，陆奇与李彦宏是难得的互补。

李彦宏（左）和陆奇（右）李彦宏（左）和陆奇（右）

　　

　　All in AI

　　陆奇接手总裁时，百度已是一幅杂乱无章的拼图：传统的搜索、手机百度，还有金融、O2O，以及新兴的AI业务。

　　李彦宏也不知道如何重组架构。在移动互联网时代挣扎近5年，2016年李彦宏接受媒体采访时称，寻找下一个规模化收入的过程十分痛苦，他预测盈利业务在金融，也称人工智能是百度重要的战略。

　　关于百度如何转型，陆奇的想法简单明了—— All in AI（全情投入人工智能）。从百度的收购策略中可见一斑。2017年2月，百度以2700万投资新西兰人工智能初创公司8i；两天后宣布1亿美元收购智能家居公司涂鸦科技；3月，用1亿美元投资智能汽车公司蔚来汽车；7月，全资收购专注语音处理的人工智能公司。

　　在百度2017年前三季度90亿美元的收入中，约有12亿美元被重新投入研发，占13%，其中绝大部分都聚焦于人工智能。

　　百度对人工智能的急迫在一位老百度人看来是焦虑所致，‘AT两家的焦虑点是这么多钱赚不过来怎么办，百度的焦虑是，我的未来怎么办，所以会All in。’

　　陆奇对人工智能的笃定，与他在微软的经历有关。在微软时，陆奇主导了‘小冰’人工智能机器人的立项和研发。‘小冰’曾因入驻微博和美拍被国人熟知，自2014年发布以来对话量超过200亿。

　　‘小冰’大获成功的原因，在于她建立了一套自我进化的对话系统，即‘随便和我对话’，陆奇认为这意味着一个新的交互模式的出现，和一个新的时代到来。科技史上的大时代都伴随着交互革命，从个人电脑时代键盘鼠标与人的交互，到移动互联网时代，以手机触摸作为交互，到如今崛起的‘对话即平台’。

　　人工智能的对话能力，让各种知识、信息服务都运行其上，并形成生态环境的基础平台，这也是陆奇对人工智能的热情之源。

　　百度似乎天生具有人工智能的基因。在陆奇看来，百度懂数据、懂算法、懂大规模的集成，这是人工智能的核心，百度搜索就是AI早期的雏形。李彦宏也这么认为，他在2018年1月的极客大会上谈到，‘搜索本质上就是个人工智能问题，用计算机搞懂人。输入想要找的东西，计算机猜测用户到底想要干什么，满足他的需求。’

　　在All in AI之下，陆奇按‘主航道’和‘护城河’，‘关键使命’和‘非关键使命’四象限划分百度业务。AI和信息流成为主航道业务，拥有资源调配的最优先权，能纳入护城河的则是百度优势产品如搜索等。有些则纳入护城河中的非关键使命，如百科、知道、地图等，几乎少有新投入。而百度医疗、外卖、糯米团购等O2O业务则被手起刀落，砍掉或转手。

　　简而言之，百度的新战略就是用搜索、信息流赚的钱，补贴到烧钱的人工智能研发中。

　　对于AI方向的确立，在一位离职的高层员工看来，这是陆奇试图构架百度产品的‘履带式发展’。‘像淘宝App出来后，带出支付宝、阿里云、蚂蚁金服，每个产品都卡在风口上，一个带一个，变成产品矩阵，可以抵抗风险。百度若作为一家AI公司，可以根据搜索提供的数据，形成用户画像，构造出信息流产品、视频产品、金融产品等等矩阵，AI技术可以为很多产品赋能。’

　　陆奇加入的第119天，李彦宏给全体员工发了一封内部信。在信中，百度罕见地更改了自己的使命，从‘让人们最平等便捷地获取信息找到所求’，改为用‘科技让复杂世界更简单’。李彦宏解释，新使命包含旧使命，又比旧使命范围大，体现AI将对世界带来的改变。

　　陆奇的一刀切，不是没有争议。‘像地图、贴吧，明显也可以做很多事。’一位百度地图离职员工谈到，许多人对此不满，一些事业部的高管陆续出走。

　　一位百度离职高层告诉《人物》，在他离开后，常常有前下属向他抱怨，对未来感到茫然与不确定。

　　2018年3月，有人在内网向陆奇提问，感觉部门一直在变动，个人没有参与感和目标感。陆奇回应，应该要接受适当的调整。

　　‘公司变革最大的挑战是情感关，一是对事，一是对人。’在尹生看来，对事是指一些投入太多精力，不愿轻易割舍，但又不符合公司长期方向的业务，对人是指跟随多年的人，已不适合未来发展，‘创始人在自己下不了决心时，往往会找一个人来做。’

　　陆奇就是快刀斩乱麻的那把刀。

百度的移动互联网产品百度的移动互联网产品

　　 

　　士气 

　　陆奇出席活动时，几乎都是T恤加牛仔裤的打扮，精瘦的身材，一幅金丝边眼睛，常露出男孩般的专注与好奇。

　　与陆奇开过会的一位百度高层描述，陆奇很少尖锐地提问，而是用不少例子去启发下属。他一般不看概念性的东西，直接看怎么操作，他会讲到美国有什么案例，腾讯阿里又是怎么做的，‘他的格局开阔，又很温和，很有个人魅力。’

　　而一位百度基层员工参与过陆奇当评委的‘黑客节’，他对陆奇提问之细致印象很深，‘一个AI的项目，他会直接问具体的算法和编程，而一般高管大多只问问用户体验等比较虚的东西。’

　　多位百度员工表示，陆奇身上能感受到一种工程师文化，强调就事论事、实事求是。尹生认为，百度一直有工程师文化基础，讲究‘简单可依赖’，陆奇来的一个目的就是激活这一文化。

　　陆奇曾在接受媒体采访时称，在一家大公司创新和改革，最关键是文化。但文化建设并不简单，百度大公司病由来已久。

　　李彦宏曾在内部讲话中谈到，如果用一个简单机械的KPI往下分解和传递，那么很可能到基层到一线员工时，完全不理解为什么要干这个事。而在一位百度基层员工看来，百度层级之深，底层的波动，上面往往是没有感觉的。

　　此外，山头林立，部门利益纠葛，导致效率低下。一位前百度中层员工告诉《人物》，之前百度四个大事业部都有自己的财务室，营收各自负责，跨部门很难合作。他曾去某个事业部提取数据，‘审批链从经理到高级经理、总监，以及对方的总监，最终决定权还在那边，说不批就不批。’

　　创新的热情也在这层层纠葛之中泯灭。一位基层员工曾发布一个创意，总监看到后，觉得不错，但后续推进时，各层级表现出来的态度是，不温不火，爱做不做。‘多做的东西没有独立的KPI，你有了收益，人家可能觉得不算他们的。万一失败，谁担责？’这位基层员工认为，公司大了之后，很多人只想不求有功但就无过。

　　在尹生看来，百度前几年可能有点信心不足，管理上也有些大公司病，部分管理人员可能会首先各求自保，而这容易导致山头林立，人浮于事，致使对创新不敏感。

　　陆奇已经发现了问题所在，他的药方之一是启动‘新风会’。从去年11月中旬开始，每一个月，陆奇都会面向员工做一次主题分享，前三次的主题分别是：战略、文化和信息流。会场很大，能容纳1000人，员工可以现场互动或看视频直播。

　　‘新风会’的目的就是让陆奇可以和员工直接交流，员工的提问也非常‘简单粗暴’，从数据资产的壁垒如何打破，到KPI和用户体验中如何选择，甚至连电脑硬盘太小的问题也会提出。对于这些问题，陆奇从不回避，直接作答。

　　陆奇也会在内网上直接答复员工。一位基层员工问业务上具体的事，陆奇在后面亲自答复了几百字。‘这好比将军去一线部队视察，跟你握手、交流，大家马上士气就上来了。’上述基层员工说，之前都是一线同事回答，从来没高管直接去答复。

　　陆奇最被人称道的是他的勤奋和打仗作风。据知情人士透露，他加入百度没多久，就将百度总监级别以上的中层找了一个遍，挨个谈话。陆奇通常每天只睡4小时，早上六点抵达百度总部办公，一直到深夜才离开。他召集的会大多数站着开，半小时肯定开完。开会前，他会把所有与会人员提交的资料都研读一遍，然后在会上直接发问。

　　李彦宏在2017年6月的工商联内部报告会上评价陆奇，‘工作极其玩命。’

　　陆奇来后，公司最高光的时刻是在去年7月5日，百度AI大会上，发布了无人车、阿波罗智能系统等产品。在现场的雷建平对陆奇印象非常深刻，‘他控制了全场。’

　　当陆奇连线五环上坐无人车的李彦宏时，双手在空中打圈，引得现场一片尖叫。一位基层员工谈到，‘他的演讲给人的感觉是，我们就是牛逼，就是NO.1，那时脑子里还能想到的第二个人是马云。’

　　高涨的士气马上反应在资本市场。那个7月，百度比京东的市值只高6亿美元。在7月5日之前，雷建平已经把稿子写好了——京东代替百度成为ATJ。就是因为那场AI大会，百度的市值一下子上去了，如今已拉开京东180多亿美元距离。

　　‘陆奇不能说没有功劳。’雷建平说。

陆奇在百度AI大会上陆奇在百度AI大会上

　

　　骤辞

　　All in AI的声势虽然浩大，但具体收益并不理想。

　　2018年第一季度，百度营收同比增长29%，但AI明星项目自动驾驶并没能为百度带来实际收益。各路分析师一旦问到自动驾驶商业化问题时，陆奇都闪烁其词，不肯正面回答。

　　李彦宏对AI的前景也表现得不够有信心。在今年1月的极客大会上，当有人问起‘All in AI’时，李彦宏表示，‘我是非常相信AI的’，但他同时又表示，AI会通过很多硬件形态体现出来，没准最能体现AI的，最后还是手机。

　　陆奇担任总裁之后，百度在大公司运转模式上，并无根本性变化。多位员工表示，除了能在士气与信心上感觉有所变化，平时还是做自己的事，变化不大。

　　但事实上，这一年多来陆奇并未拥有两项关键权力——百度CFO余正钧和高级副总裁刘辉分别掌管的财权和人事权，这两人都向李彦宏直接汇报。

　　让情况更复杂的是，李彦宏的妻子马东敏和陆奇几乎同时期空降百度，她负责投资，职位是董事长助理，这被视为百度进入移动互联网时代投资反应迟缓的弥补。据《财经》报道，马东敏比较强势，而且特别能干特别能说特别有魅力。她在百度持股比4.68%，投票权占15.5%，有很高话语权。

　　马东敏的看法常常与李彦宏不一致。一位接近百度的人士告诉《人物》，在一位高管和李彦宏夫妇就餐时，李彦宏兴高采烈发表一通想法后，马东敏望着这位高管问，‘你觉得他说得对吗？’

　　‘办一件事，相当于要两个人点头。’一位接近陆奇的朋友透露，他解决不了CEO夫妻两个的矛盾。

　　在陆奇卸下总裁前，已有细微征兆。比如他入职后，不管是陆奇亲自挂帅的AI业务，还是属于搜索部门的信息流业务，各业务群负责人都向陆奇汇报。但从2017年下半年开始，李彦宏亲自带信息流团队，2018年以来，陆奇也很少过问传统搜索业务的事。

　　与此同时，百度高层也在调整。4月18日，被称为百度最年轻副总裁的‘李叫兽’李靖在朋友圈宣布离职。与此同时，‘百度七剑客’之一的崔姗姗也回归了。

　　崔姗姗于2000年1月加入百度，是‘百度七剑客’中的唯一女性成员。2010年7月，崔珊珊从百度离职，专心养育子女。此次回归百度，她将担任百度文化委员会秘书长，主管人才小组和文化建设。

　　无论怎样，在百度的16个月，陆奇算是阶段性完成了使命，他不光推出对话式AI系统以及针对自动驾驶技术的阿波罗两大开放平台，更重要的是重组了百度架构。陆奇任总裁期间，百度股价累计增长了50%以上，同时营收和净利润均实现增长。瑞士信贷分析师托马斯·庄称，陆奇在百度的AI转型过程中‘功不可没’。

　　陆奇用大权在做完方向调整、人事重组之后，权力似乎到了重新定义时。在尹生看来，第二阶段是公司建立什么样的治理结构，决策机制是什么，可能考虑的是5到10年的一个选择，再往前走，涉及到人工智能、信息流如何布局，这都是需要真金白银去投入的。

　　‘优秀的职业经理人多，但真正的变革者很少。’在尹生看来，在微软的经历能说明陆奇是一个优秀的职业经理人，能负责一块核心的业务，但他缺少一个机会证明自己能做一个变革者，也许当时在他看来，百度就是这样的机会。

　　自宣布卸任百度总裁后，陆奇一直保持沉默。6月4日，陆奇在回复《人物》的邮件中说：‘由于我现在所处的状态，我不会接受任何采访。我希望能得到你的理解。’

　　

　

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