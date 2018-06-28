Facebook正调查数据滥用问题 但难以追踪数据去向

新浪科技讯 北京时间6月28日早间消息，Facebook对潜在用户数据滥用行为的调查遭遇了一个根本性障碍：在数据离开该公司的平台后，它无法追踪其中很多数据的具体去向和目前所在的地方。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）三个月前承诺对所有获取其庞大数据的应用展开调查。但该公司至今仍在梳理系统，希望定位这些产品背后的开发者，并了解他们在2007和2015年间的数据使用方式。扎克伯格表示，这一过程需要耗费数百万美元。

据开发者和Facebook前员工介绍，其中一个问题在于，很多获取大量数据的应用开发者都已经破产。在某些情况下，Facebook所联系的开发者根本没有响应，无法提供进一步信息。

Facebook目前正在了解数据状况，然后判断是否有必要将相关情况披露给用户和监管者。如果发现存在风险，该公司就会派遣审计员前往分析开发者的服务器，并对其商业行为展开调查。

Facebook产品合作副总裁伊美·阿奇帮（Ime Archibong）表示，多数开发者都已经作出响应，但这一过程还是需要开展一些侦查工作。“他们需要回顾这些应用当年的开发方式。”阿奇帮说。

Facebook今年5月表示，他们已经暂停200款可能违反其规定的应用。阿奇帮拒绝提供调查的详细进展，也不肯披露被暂停的200款应用名单。

Facebook对应用展开的调查是因为之前遭遇的剑桥分析数据泄密丑闻，此事大约造成8700万用户数据被不当分享给政治咨询公司剑桥分析。

英国政府禁止Facebook访问剑桥分析的服务器，该公司目前也尚未知晓剑桥分析可能存储了哪些数据。

一些开发者表示，他们没有多少动力来回应Facebook的调查请求，因为有的企业已经破产，还有的企业则转向其它项目，或者不愿让其他公司查看自己的服务器并了解其应用的构建方式。应用开发行业组织ACT | The App Association总裁摩根·里德（Morgan Reed）表示，这些知识产权是开发企业的“命根子”。

不仅如此，Facebook也没有权利强迫开发者与之合作。“他们无法强迫这些开发者提交信息。”乔治亚理工学院教授伊恩·博格斯特（Ian Bogost）说，“这并不是联邦政府的刑事调查。它只是一家私营企业，不合作又能怎样呢？”

博格斯特本人也是一名游戏开发者，在Facebook平台上开发了名为《Cow Clicker》的游戏，拥有大约18万用户。他最近收到了Facebook的通知，要求其在8月1日之前同意展开应用评估，否则就无法继续获取相关数据。博格斯特表示，他“很可能”参加这个评估流程。

Facebook目前很难追踪所有被开发者获取的用户数据，主要是因为其平台的构建方式。Facebook 2007年推出开发者平台，让外部开发者可以利用Facebook用户及其好友的数据来建立业务。该公司后于2014年收紧数据政策，给之前已经存在的应用一年的时间来遵守新规。

Facebook前员工表示，该公司的工程师不会随时记录所有的平台调整步骤。有的时候，Facebook员工的一点细微调整就会导致应用无法使用，而开发者也只能适应这些变化。

过去几年，Facebook曾经尝试开发一些系统来追踪通过其开发者平台获取的用户数据——但这些努力都因为技术原因而未能成功。

阿奇帮和其他Facebook高管都表示，此次内部调查表明Facebook文化的重大转变，他们将更加重视各项规定的落实状况。而在此之前，该公司更重视增长和用户的增加。

Facebook曾经表示，此次调查将首先从拥有大约10万用户的应用开始，也包括那些针对较少用户收集大量信息的应用。

阿奇帮表示，潜在的不当行为包括存储个人身份信息，以及分享和销售这些信息。但他补充道，绝大多数Facebook开发者都遵守规定，所以该公司不希望通过不必要的措施疏远他们。

Facebook称，该公司组建了庞大的内部和外部专家团队来开展调查。阿奇帮则补充道，Facebook仍然预计此项调查将花费几个月的时间，但具体时间没有确定。(书聿)