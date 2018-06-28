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映客7月中旬香港上市 用户增长乏力或成“致命伤”

映客7月中旬香港上市 用户增长乏力或成“致命伤”
2018年06月27日 22:57 国际金融报
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　　映客7月中旬香港上市，用户增长乏力或成“致命伤”

　　蒋佩芳 吴鸣洲 

　　继虎牙在美上市成为中国第一家上市的直播平台后，映客也紧随其后。

　　对于映客而言，上市或许是它的一个执念。注入A股公司宣亚国际失败，3个月后，映客于今年重启上市计划。3月26日晚间，映客正式向香港交易所递交招股书，根据招股书显示，较2016年，映客2017年收入、月活数量、付费用户数量均出现下滑。就在6月27日，映客在港开启路演，并且更新了招股说明书。

　　据相关媒体报道，映客此次计划发售4.2832亿股股份，其中90%为国际发售，余下10%在香港公开发售。每股招股价介于3.85-5港元之间，不计超额配股，映客此次IPO募资额为16.5亿-21.4亿港元，所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

　　7月12日，映客将在港交所正式上市。

　　用户增长乏力

　　与虎牙、斗鱼等游戏直播平台不同，映客是泛娱乐直播平台。而泛娱乐直播的门槛更低，直播内容更加丰富，用户互动更多元化，并且不依赖头部主播。

　　根据映客的招股说明书，按2017年主播人数统计，映客是国内最大的移动端直播平台，而按2017年收益计及按活跃付费用户人数计，映客是国内第二大的移动端直播平台。

　　那么，这个排名前列的直播平台业绩如何？

　　2015年3-12月以及2016年-2017年，映客的营业收入分别为0.29亿元、43.35亿元、39.42亿元，2017年的收入同比下降9.07%。

　　收入增长放缓背后，是映客用户增长乏力的现实。

　　招股说明书显示，2016年，映客的平均月活数量猛增，从第一季度的1537万攀升至第四季度的3000.6万。但在2017年，月活和每月付费用户数量均比2016年显著下滑。

　　在2018年第一季度，映客的月活同比和环比均有所回升，但每月付费用户数量同比下降显著。

　　同一时间段内，其净利润分别为-0.49亿元、-14.67亿元、-2.4亿元，经调整后的净利润分别为146万元、5.68亿元、7.92亿元（调整前后净利润产生巨大差异，主要由于“可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损”）。

　　因为可转换可赎回优先股公允价值亏损导致公司亏损，这在香港上市的很多公司并不少见，包括美图、易鑫、小米等。值得注意的是，这一亏损在上市之后将不再计入利润表内。

　　可以看出，如果扣除这部分的影响，映客的净利润是持续增加的。

　　此外，映客此次IPO的保荐人之一德银在最新报告指出，映客2018年的盈利将近10.16亿元，2019年、2020年预计盈利达到12.16亿元、13.94亿元。

　　而虎牙的招股说明书显示，2016年-2017年，虎牙的营业收入分别为7.97亿元、21.85亿元，净利润分别为-6.26亿元、-0.81亿元。虽然虎牙的营收猛增，但其却并未实现盈利。

　　与虎牙相比，映客的收入规模更大，并且在不考虑“可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损”的情况下，已经率先实现盈利。

　　业务多元化

　　映客的主营业务有直播业务和广播业务，大部分的收益来自于直播业务。2015年-2017年，直播业务收入占总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。

　　实际上，这是直播平台的常见现象。

　　虎牙的营业收入主要来自于直播收入。2016年-2017年，虎牙的直播收入分别为7.92亿元、20.7亿元，占当期营业收入的99.4%、94.7%。

　　按照产业时评人张书乐的说法，和其他直播平台在2016年疯狂的添加砸钱抢主播的路数不同，映客从一开始走的就是素人主播的路数，这使得其主播群体异常庞大，但和优秀主播之间的关系也颇为松散。彼时，映客打出的是全民直播的招牌，用一部手机，看到另一个陌生人的日常生活，比起走头部主播才艺路线的方式，似乎更容易挑起平台用户的兴趣。“然而，这种平台付出不多、进入门槛不高、主播参与者众多的方式，最终被证明依然是在‘演戏’，而素人主播们的演技和才艺，显然太生活、太市井，也太没技术含量。”

　　张书乐对《国际金融报》记者表示，2018年初，直播答题横空出世，给颓势中的映客注入一剂强心针。映客旗下《芝士超人》以直播撒钱的方式，迅速圈住了新的用户。然而这种缺少技术含量的撒钱模式，本质上和花钱买流量没有差别。一旦新鲜度过去，或花钱水准不敌竞品，这些买来的用户很快就会涌入别家。

　　显然，“演技偏弱”的映客主播，比起其他同行，被分流的情况也就越发显著。

　　另据互联网分析师唐欣的说法，直播业务占比较高确实具有较高风险。一方面，目前直播行业整体用户量趋于稳定，平台如果不能持续带来新内容吸引用户注意力，一旦付费用户出现下降，会对公司整体营收产生较大影响。另一方面，这种商业模式下平台应对潜在政策风险的能力也较弱。

　　而随着在线直播行业趋向稳定健康发展，增速逐步放缓，网络直播的风采逐渐被短视频掩盖。

　　艾媒咨询数据显示，2017年中国在线直播用户规模达到3.98亿，增长率28.4%，相比2016年增速明显放缓。而在2017年上半年，移动短视频用户规模年增长率达到58.2%。

　　“不如去天价挖来的头部主播扎堆的直播平台看演技十足的表演，而且随着抖音、快手之类的短视频兴起，更多奇趣、质量上佳、场景繁多的内容，拖住了用户的观赏习惯，15秒一个的短视频，看上个把钟头不是事，这让本来困在狭小的直播间、展示的内容不是‘语言类节目’、就是‘歌舞’的直播，被拉走了大量‘好奇心强烈的客源’。”张书乐说。

　　在此情形下，业务多元化成为映客的必然选择。

　　唐欣表示，未来直播平台可能进一步优化商业模式，降低风险，如将直播的品类向综艺、教育等品类扩展，增加广告收入是一个顺理成章的选择。另外，直播平台还可以将触手往线下延伸，斗鱼的“直播+主题乐园”就是一个很好的范例。在此过程中，上市将成为平台多方面探索的资金基础。

　　映客也在招股说明书中指出，公司将进一步开发网络广告业务，并预计未来网络广告业务收入占总收入的比重会持续增加。

　　不过，张书乐认为“映客多元化自救总是遇挫的”。他说，映客其实很早就发现了自己的全民素人模式，在头部主播的压力下，很难有更多的发展空间。多元化成为了映客的救市之选。除了继续用“你丑你先睡，我美我直播”的洗脑式宣传口号，吸引更多有潜力的素人成为主播后备力量外，映客在头部名人的投入也在加大：2016年，傅园慧、刘涛、蒋欣、王凯等传统意义上名人，纷纷将自己的直播首秀交给了映客，同时直播+明星、直播+综艺等多种形式，直播答题、游戏联运等周边领域的试错，也陆续成为了2017年的映客“主题词”……

　　“尽管打出了几波小高潮，但是用户黏度不高的痛点，依然无法解决。”张书乐进一步指出。

　　腾讯持股不足1%

　　股权关系上，上市前，映客创始人团队共计持有公司30.32%的股权和投票权。其中，奉佑生持股20.94%，廖洁明和侯广凌均持股4.69%。

　　另外，多米在线、昆仑万维、映客常青、紫辉聚鑫、厦门盛元、嘉兴光信、金沙江朝华、腾讯、宣亚国际分别持有不等股权。其中，多米在线持股比例为14.59%、昆仑万维为10.23%、紫辉持股为7.29%，腾讯、宣亚国际持股不足1%。

　　这近1%的股权来源于映客B轮融资时，腾讯曾以3600万元的数额对其进行了注资。

　　虽然映客获得了腾讯的青睐，但与虎牙、斗鱼相比，腾讯显然更加重视虎牙和斗鱼。

　　3月8日，斗鱼宣布获得腾讯6.3亿美元独家投资。同一天，虎牙也宣布获得腾讯4.6亿美元独家投资。

　　记者 蒋佩芳 吴鸣洲

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