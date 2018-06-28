Airbnb突遭多国抵制：违反当地法律，缺乏规范管理

热门民宿网站突遭多国抵制 因其违反当地法律缺乏规范管理

【环球时报驻新加坡、英国特约记者 辛斌 孙微 环球时报特约记者 苗涛】以年轻旅行者为主要服务对象的旅行民宿软件“爱彼迎”近年来可谓火遍全球——目前，爱彼迎已在191个国家注册了500多万处房产，每晚有超过200万人通过该网站在世界各地预订住宿。就在它风头正劲之时，却遭到世界多国的抵制，理由是其违反了当地的法律或是侵害到酒店业的利益。这也引发了一场关于网络时代之下如何处理共享经济矛盾的大讨论。

今年年初，爱彼迎发布了最新战略目标，誓言在未来10年接待10亿房客。事实上，这种“到陌生人家睡一晚”的非典型性旅行方式，不仅新鲜而且实惠，确实受到不少年轻人的喜爱。但最近，爱彼迎在多国遭抵制的新闻突然多了起来。据英国《每日邮报》27日报道，爱彼迎在美国纽约、日本、新加坡和西班牙部分地区已经经营多年，很受欢迎，但这些成熟区域最近开始限制甚至禁止这种短期租赁的形式。当地人称爱彼迎民宿导致酒店业绩下滑，拉高了长期出租的租金、扰乱了邻里关系。一些国家已经开始严控这种网上民宿，但仍有房主偷偷在网上租房子。有些客人到达目的地后，发现下榻的大楼里竟贴着“此处没有爱彼迎”的标志，大楼保安会对他们进行盘问。不仅如此，当地居民对这些旅客也充满敌意。最糟糕的是有的人不仅被拒绝投宿甚至还被警方驱逐。在西班牙，就有“驴友”被赶出民宿后又被带到警局接受了长达半小时的审问。另一对“驴友”在伊斯坦布尔也遭到了类似境遇，一个10人组成的警察小队，其中有些警察还配有武器，要求住客在10分钟内离开公寓。这对“驴友”在向房主投诉后未果，爱彼迎也拒绝为此退款，只是赔偿给他们一张代金券。

英国研究机构“money mail”称，爱彼迎违反多国法律。例如，在巴利阿里群岛，主人不能出租公寓楼里的房间，但在爱彼迎上仍有当地房主出租房屋。在纽约，如果主人不在，整套公寓不能进行短期租赁，但爱彼迎上有300多套短租的纽约公寓。在新加坡，私人出租期不得低于三个月，“money mail”却在爱彼迎网站上发现很多可以只住两晚的公寓。有法律人士表示，如果警方介入，房主将面临起诉或罚款。

《华尔街日报》26日称，除了监管收紧，爱彼迎存在严重的扰民现象也是其遭到抵制的一个主要原因。本月15日起，日本观光厅开始受理经营民宿的房东等从业者和中介企业的登记备案，未获得营业执照的房东将不得运营。这一新法规导致爱彼迎数千预订取消。日本当地官员称，发放营业执照的前提是要先解决邻居对爱彼迎出租房噪音、安全、卫生等问题的担忧。

除了法律漏洞，爱彼迎自身管理上也存在一些问题。比如，房主在上传房源时的信息与真实房源存在差异。此前，就有房主因种族歧视在大雪天将住客无理由驱逐的案例，当时也在网上引起激烈讨论。虽然类似案例并不多，但也凸显了爱彼迎在管理上的漏洞和不完善。

与网约车公司优步一样，爱彼迎一直强调“分享”的理念，即将自己不需要的资源，通过网络平台租用、分享给其他需要的人，而提供者可从中赚取租金。但与传统的饭店及旅馆相比，爱彼迎缺少严格的防火及逃生规范，房东也无法提供相关的保障，再加上旅客只能依赖照片与用户评价作为选择住宿的参考，更增加了危险性和不确定性。

对于抵制，爱彼迎官方回应称，爱彼迎内部规章制度完善，并已和500多个政府机构取得合作，同时也积极遵守当地政府的规定。有专家认为，爱彼迎目前遇到的问题其实是一个共享经济的问题，即新经济模式与传统经济模式之间的矛盾。面对新的经济发展模式，政府不应采取消极抵制的态度，而应尽快健全相关的法律法规政策，加强监督管理，从而促进旅游业的发展。