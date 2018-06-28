招聘信息显示亚马逊或在中国推出小企业贷款

新浪美股讯 北京时间28日早间消息，亚马逊（AMZN）可能终于开始考虑在中国市场上推出自己的小企业贷款计划了，这意味着该公司将与中国本土的巨头阿里巴巴展开竞争。

据CNBC报道，亚马逊本月19日发布的一条岗位招聘信息显示，该公司正为旗下贷款业务部门寻找一名经理人，“负责在中国市场上实施一项新的战略计划，承担扩展业务及合作项目的端对端职责”。

中国目前是全球最大的电商市场，这意味着对于那些争相打造全球“帝国”的公司来说，中国就成了一个非常重要的“战场”。数据显示，去年中国消费者通过在线零售渠道的总消费支出达到1.1万亿美元，与2016年相比增长了32%，与美国的消费者网购支出相比高出一倍以上。

对亚马逊而言，中国一直都是很难突破的一个市场，主要是由于该公司在那里面临来自阿里巴巴和京东等本土企业的巨大竞争压力。据艾瑞咨询（iResearch）公布的数据显示，尽管进入中国市场已经十多年，但迄今为止亚马逊所占据的份额仍然不到2%。

因此，这个贷款项目可能会是亚马逊扭转乾坤的一种手段，该公司希望通过这项计划来鼓励商家使用其电商平台。亚马逊从2011年开始向小企业业主提供信贷，使用销售数据来触发融资邀请，而这种融资可能会为业务增长提供“燃料”。但在上周，亚马逊招揽中国消费者的“赛跑”变得更加紧迫，原因是谷歌称其计划与京东展开一项战略合作，而作为这项合作的一部分内容，谷歌将对京东投资5.5亿美元。

虽然亚马逊早在2015年就宣布了将贷款项目扩大至中国及其他七个国家的计划，但据该公司在两年以后发布的一份新闻稿显示，实际上该公司仅在美国、日本和英国发放了贷款。到那时为止，亚马逊已经发放了总价值超过30亿美元的短期贷款，每笔贷款的金额在1000美元到75万美元之间。

现在，亚马逊正在求贤若渴地在中国市场上寻找人才，已经发布了476个岗位的招聘信息，其中既包括销售岗位，也包括软、硬件开发岗位。就上述贷款部门经理的岗位而言，亚马逊发出的招聘信息要求应聘者能流利地讲英语和普通话，并拥有消费者信贷或小企业金融领域的从业背景。