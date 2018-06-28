海淘打假陷入“罗生门”：鉴定到底谁说了算？

海淘打假为何陷入“罗生门”

来源：南方日报

网易考拉海购的“雅诗兰黛真假之争”，剧情再起波折。日前，网易考拉海购将中消协、雅诗兰黛（上海）商贸有限公司、雅诗兰黛公司、北京盛拓优讯信息技术有限公司诉至法院，要求四被告删除涉案报道、刊登道歉声明、赔偿损失2100万元，海淀法院已经受理此案。

有机构鉴定显示网易考拉海购所售商品涉嫌仿冒，但网易考拉海购却言之凿凿说是海外正品，此番更是诉至法院，一时间，海淘打假陷入“罗生门”，消费者到底该相信谁，“海淘”鉴定又该是谁说了算？

“海淘”商品陷真假之争

根据北京海淀区法院日前发布的公告，网易考拉海购诉称，“网易考拉海购”的正品商品被诋毁为假冒商品，严重侵犯了“网易考拉海购”的名誉权。

今年2月7日，中消协在官网公布了《2017年“双11”网络购物价格、质量、售后服务调查体验报告》的检测报告，报告指出，中消协共购买了“海淘”商品样品93个，涉及共37个品牌，19个品牌商标的权益人或授权人对53个抽检样品进行鉴定结论，其中有37个样品被鉴定为正品，有16个样品涉嫌仿冒。

在化妆品类目中，有11个样品已被鉴定为正品，有8个样品涉嫌仿冒，被点名的电商平台除了网易考拉外，还有聚美优品、蜜芽网、拼多多、贝贝网、国美在线、京东、淘宝网等多家电商平台。

随后，网易考拉、聚美优品等平台相继发布回应，称商品只是来自海外，不是“假货”。“网易考拉海购”在正品声明中称：“经知名认证机构SGS检测比对确认，平台所售的海淘版‘雅诗兰黛 ANR眼部精华霜’与国内雅诗兰黛专柜及全球5个不同国家和地区官方渠道销售的10个同款商品红外光谱特征完全一致，印证了平台所售商品为正品商品。”

聚美优品也发布声明称，报告中提及的聚美优品所售“雅诗兰黛特润修护肌透精华露50ml装”采购自海外正规免税店，是海外专柜正品，并称公司将提供相关商品的全部正品凭证。聚美优品已将上述正品凭证以书面形式提交中消协。

“海淘”鉴定谁说了算？

报告中称，经鉴定网易考拉海购销售商品是假货，但网易考拉海购却坚称是正品。官方检测结果为何受到企业质疑？

按照网易考拉海购方面的说法，雅诗兰黛上海公司是跨境电商行业的同业竞争者和商业利益冲突方，其在没有法定资质也没有回避利益冲突的情况下出具的所谓“假”的鉴定报告不具有任何公信力。

那么商品是真品还是仿冒品，到底应该由谁来鉴别？中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧撰文指出，一般而言，雅诗兰黛上海公司应该有权进行鉴别，但是由于海外市场的产品来源不同，雅诗兰黛上海公司可能在鉴别能力上存在不足，需要得到雅诗兰黛公司的协助或配合。

在这一售假“罗生门”中，如果是由于雅诗兰黛上海公司的不当操作，致使海外市场的真品被错误鉴别为仿冒品，对于该鉴别结果给网易考拉造成的损失，雅诗兰黛上海是否需要承担责任呢？李俊慧指出，根据《侵权责任法》第六条规定，“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”。因此，要判定雅诗兰黛上海是否需要向网易考拉承担侵权责任，除了正面抽检产品确属真品外，网易考拉还需要证明自己的合法权益遭到了损害，比如，网易考拉确实发生很多用户退货行为且同比或环比均比平常高等。

此外，值得注意的是，即使网易考拉平台销售且来自海外市场的“雅诗兰黛ANR眼部精华霜15ml裝”确属真品，网易考拉与雅诗兰黛上海之间是否属于同业竞争对手，还存在不确定性。一方面，这涉及到网易考拉在海淘交易中扮演的角色，其承担的是平台角色，还是卖家角色，即海淘商品到底是以谁的名义销售给用户的；另一方面，网易考拉平台销售的雅诗兰黛产品是否获得了雅诗兰黛的合法授权。

“品牌商做的鉴定也许不是产品用料的鉴定，而是渠道的鉴定。”资深电商分析师李成东在接受媒体采访时表示，一方面，由于不同地区对于化妆品原材料的监管要求不同，同一商品的海外销售版本与国内专柜版本不排除存在差异的可能；另一方面，目前国内缺少针对进口化妆品的鉴定标准，这也使得检测结果可能存在争议。

“跨境电商商品的特殊性在于，海外销售版本与国内专柜版本存在差异。进一步讲，就是在国内专柜鉴定为涉嫌仿冒的商品不一定就是非正品，它可能是海外渠道或者海外代理商认可的正品。”据中国电子商务研究中心主任曹磊介绍，包括大牌化妆品、奢侈品在内的一些品类，其国内外的品牌授权体系差异比较大。有些品牌对于国内外不同渠道的串货现象比较介意，认为这有害于其品牌调性和各个地区的价格平衡。因此，可能存在部分品牌的国内代理商和渠道，不认可“海淘”进来的商品为正品的现象。

根源在于渠道利益冲突？

由于其他电商平台的第三方销售商售假，网易考拉海购为榜上唯一一家由“自营直邮仓”渠道销售涉假商品的电商平台，因而受到了外界格外关注。

“其实近年很多跨境美妆集团和海淘平台签订了合作协议，一般来说都是跨境电商业务由海外公司来跟平台签订的，不可避免地要和国内品牌销售部门产生竞争，会蚕食国内公司的业务。”一位不愿具名的跨境电商人士告诉南方日报记者，相比于淘宝、京东，网易考拉海购是自营为主的电商平台，如果自营直邮仓中的商品被贴上“假货”的标签，会造成较大的信用危机，多年经营积累的商业信誉和品牌形象遭受重大损害。

另一位从事美妆行业多年的人士告诉记者，海淘平台对于货源的把控不能面面俱到，平台上有些产品是没有走正规程序进行海关报关的“水货”，“水货”不一定是假货，有时候会真假混杂，这一出“售假”罗生门有可能也是源于此。而雅诗兰黛主要以直销为主，很少分销渠道，目前获得授权的有天猫旗舰店，从雅诗兰黛公司方面说海淘平台上的真货也有利于减少企业库存，没有必要故意作假鉴定报告和电商平台闹僵，毕竟海淘平台上也集聚了很多目标消费者，这次起诉更像是网易考拉为了挽回口碑的一次“公关行为”。

资深零售行业分析师唐小唐对媒体表示，“品牌直营和批发渠道一直都有矛盾，奢侈品行业最讨厌批发商乱打折。但是这个现象所有品牌都有，批发商是大客户，比C端成本低，又能扩展客户群。其实品牌直营方是不验货的，只要不是来自直营的都会说不正。”

有业内人士分析认为，海淘产品与品牌直营方均从海外进口商品，从本质上是存在利益冲突，海淘灵活定价方式以及省去中间成本，价格十分便宜，这在一定程度上也挤压了品牌直营方在中国的市场。

日化专家、凌雁咨询首席分析师林岳表示，现在各个渠道都竞争激烈，跨境电商平台、品牌线下专柜、传统电商旗舰店等各个渠道互相都有利益冲突。整体来说目前会比较混乱。高端品牌化妆品、保养品因为关税、门店费用、国际物流等成本，价格一直较高，而跨境电商平台商品价格较低所以给品牌线下专柜销量带来一定冲击。

南方日报记者 彭颖