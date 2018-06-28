恒大变身FF大股东 旭升股份爆料称三年前已合作

■本报记者 矫 月

6月25日，恒大健康公告称，恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，成为公司第一大股东。

据了解，此次恒大收购的时颖有限公司在去年11月份便已投资Faraday Future（以下简称“FF”）。此前，时颖与贾跃亭团队签署协议，双方成立合资公司Smart King，全资拥有FF。时颖承诺出资20亿美元，占Smart King45%股权，目前已付8亿美元，后续将由恒大继续支付12亿美元。按此价格，恒大给予FF的估值约为45.78亿美元。

而恒大健康合计相当于20.6亿美元（相当于135亿人民币）获得FF公司45%的股份。并成为FF公司的第一大股东。同时，恒大还将派驻包括董事长在内的两名董事。公告显示，时颖公司将向Smart King公司派驻两名董事，其中一名担任董事长。恒大将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任董事长，委派恒大健康主席時守明担任另一名董事。

《证券日报》记者发现，在恒大投资FF的上述消息传出后，国内相关上市公司也开始释放与FF的合作消息。旭升股份于2018年6月27日在上证E互动上回复了关于公司与FF的合作情况。

旭升股份在公告中称，公司一直积极拓展新能源汽车客户，2015年公司与FF开始接触，并进行前期试样供货，公司与FF合作的相关情况已在首次公开发行招股说明书中进行了披露。

资料显示，旭升股份主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产、销售，主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域。公司主导产品包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。

旭升股份表示，截至目前，公司与FF合作的产品主要包括变速箱壳体、电机壳、端盖及底盘件等产品。

《证券日报》记者查阅公告发现，旭升股份2016年和2018年1月份至5月份对FF的营业收入分别为854.02万元和23.37万元。

“公司对FF的销售金额较小，占公司营业收入的比例较低，对公司盈利没有重大影响。未来公司与FF将保持正常的商业合作，预计对FF的业务不会对公司经营产生重大影响。未来公司与FF合作若发生重大变化，公司将及时进行公告。”旭升股份如是说。