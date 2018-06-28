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映客上市六间房花椒重组 资本推直播行业现马太效应

映客上市六间房花椒重组 资本推直播行业现马太效应
2018年06月28日 03:15 证券日报
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　　映客上市 六间房花椒重组资本助推直播行业现马太效应

　　■本报记者 谢若琳 

　　今年5月份，游戏直播平台虎牙登陆纽交所，开启直播公司上市热潮。6月27日，映客在香港举行路演，同时更新了赴港上市的招股书。据相关媒体报道，映客的国际配售额度相当畅销。当日晚间，宋城演艺披露公告称，公司全资子公司六间房拟与密境和风（花椒直播的运营主体，简称“花椒”）进行重组。

　　经过过去几年行业暗战，直播资本化运作步伐加快。“集体焦虑”，一位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示，“资本助推下，直播行业马太效应凸显，头部资源和流量集中在几家主流平台手中，而各公司也在细分领域找到了自己的定位。随着资本热潮降温，2019年将成为行业分水岭，肯定会洗掉一批小平台。”

　　映客成立后，资本化的步伐从未停止。公开资料显示，2015年3月份，映客的主要运营实体北京蜜莱坞成立，2个月后映客APP正式运营。随后，映客先后获得多米在线天使轮融资；赛富基金、金沙江创投、紫辉创投等在内的A轮融资；昆仑万维领投的A+轮融资；以及芒果文创、嘉兴光联等在内的B轮融资。

　　2016年，映客抓住了直播风口，在资本的助推下迅速起飞。2017年下半年，狂热的资本开始降温，映客谋求注入宣亚国际，这笔交易受到强烈质疑，主要原因是重组资金大部分来源于映客团队，换句话说，映客股东借钱给宣亚国际收购自己。

　　严监管趋势下，映客A股梦碎，转投港股。今年3月份递交申请书后进展迅速，据了解，映客将于今日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市。

　　不计超额配股，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。据此来算，映客的估值最高约为88亿元，这与“游戏直播第一股”虎牙当前逾450亿元的市值存在较大差距。

　　从业绩方面来看，今年第一季度映客平均月活跃（MAU）用户为2525.4万人，同比增长14.15%，与2016年第四季度3000.6万的巅峰相比有所下滑；平均每月付费用户数量72.9万人，同比下降59.89%；平均每月活跃主播数量92.5万人，同比下降74.93%。

　　相较而言，今年第一季度，虎牙平均月活跃用户数量为9290万，同比增长19.2%，几乎是映客数据的近四倍。

　　另一方面，同期起家的花椒直播，也有新动作。根据宋城演艺公告，花椒股东拟以其100%股权，认购六间房新增注册资本。六间房整体估值34亿元，密境和风整体估值51亿元，此次重组后，新公司的整体估值为85亿元，宋城演艺在新公司的持股比例将低于30%，奇虎软件及其一直行动人合计持有新公司39.07%的股权。

　　据《证券日报》记者获悉，斗鱼也将于年内上市，目标同为港交所。2018年，直播平台扎堆上市的行情，是建立在风口降温的基础上，一位不愿具名的投资人告诉《证券日报》记者，一方面，原有的投资方有流动性需求；另一方面，在热钱撤退的大前提下，找一个靠谱的融资平台是明智的选择。“随着行业发展，直播平台也不断规范，市场空间增速趋缓，虽然在收入方面值得期待，但政策风险同样需要顾虑。”

　　根据 iMedia Research （艾媒咨询）数据显示，2017年中国在线直播用户规模达到3.98。在风投人士看来，直播这个迅速膨胀的行业，已经进入收割洗牌期。

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