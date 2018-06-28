网易考拉“死磕”中消协 丁磊电商梦先拿裁判员祭旗?

网易考拉海购因不满自己产品被中消协认定为假冒产品，决心用法律武器来维护自身权益。

根据海淀法院的公告，杭州优卖网络科技有限公司及网易环球购有限公司将中国消费者协会、雅诗兰黛（上海）商贸有限公司、雅诗兰黛公司、北京盛拓优讯信息技术有限公司诉至法院，要求上述四被告删除涉案报道、刊登道歉声明并且赔偿损失2100万元。日前，海淀法院受理了此案。

对于目前案件的进展情况，网易考拉海购相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，“由于案件已经进入诉讼流程，暂不方便接受采访。”

网易考拉海购此举可以说相当大胆，有不少跨境电商圈内人士在与记者交流时表示，考拉敢“死磕”中国消费者协会，勇气可嘉。

事实上，按照中国消费者协会出具的《2017年“双十一”网络购物价格、质量、售后服务调查体验报告》，涉嫌销售假货的跨境电商中除网易考拉海购外，还包括聚美优品、蜜芽网以及国美在线等诸多电商网站。

中消协相关负责人在回复《证券日报》记者时表示，除网易考拉海购对上述结论公开不服并诉诸法律手段外，“据其了解，其它平台并没有类似的举动，目前对考拉的诉讼暂不做回应。”

上述圈内人士告诉记者称，按照中消协的检测办法，产品鉴定报告出自雅诗兰黛（上海）商贸有限公司，这个做法与阿里等海淘平台上鉴定正品的做法是相同的，“至于网易考拉海购给出的理由：雅诗兰黛（上海）商贸有限公司为‘网易考拉海购’等跨境电商行业的同业竞争者和商业利益冲突方，因此出具的报告不具有公信力。”对于公信力的问题，其实业内还并未形成一个规范完整的机制。

网易考拉海购不服

原告起诉称，“网易考拉海购”是依法设立的跨境电商平台，获得了较高的市场知名度和美誉度。

上述四被告共同将“网易考拉海购”的正品商品诋毁为假冒商品，严重侵犯了“网易考拉海购”的名誉权。

之所以引起网易考拉海购的不服，是在2018年2月7日，中国消费者协会刊发了《2017年“双十一”网络购物价格、质量、售后服务调查体验报告》，报告称，“双十一”期间，发现“网易考拉海购”所售“雅诗兰黛ANR眼部精华霜15ml裝”是仿冒品。

原告认为，该则所谓“假”的鉴定报告是由雅诗兰黛（上海）商贸有限公司出具，而雅诗兰黛上海公司并没有国家法律认可的任何鉴定资质，其无权也无能力对涉案商品进行正品鉴定。且雅诗兰黛上海公司为“网易考拉海购”等跨境电商行业的同业竞争者和商业利益冲突方，其在没有法定资质也没有回避利益冲突的情况下出具的所谓“假”的鉴定报告不具有任何公信力，是对“网易考拉海购”的商业诋毁。

雅诗兰黛上海公司工作人员称，雅诗兰黛授权的销售平台包括各大百货公司柜台、天猫旗舰店，官方网站等。对于网易考拉海购的有关起诉问题，截至昨日晚间截稿时，雅诗兰黛方面还未给予《证券日报》记者相关答复。

网易方面表示，中消协在委托雅诗兰黛上海公司鉴定前未做有效审核，在明知雅诗兰黛上海公司为“网易考拉海购”的竞争对手的情况下，依据错误的鉴定报告发布完全失实的报道，主观上具有过错。

对于自身产品来源问题，网易考拉海购称其销售的雅诗兰黛产品采购自中国大陆境外正规合法渠道。该商品经消费者网上下单购买，网易环球有限公司由中国香港直邮仓发货，经合法报关手续销售给中国境内消费者，完全符合国家法律政策规定。

不过，对于网易考拉海购的购买合法渠道到底有哪些，公司方面也并未明确回应。

再造网易梦的焦虑

网易考拉海购对于其口碑的看重不言而喻。

网易考拉海购称，公司是自营为主的电商平台，经过三年努力才获得消费者的信任，一旦被贴上售假的标签将严重危及其生存，现在涉案报告直接导致广大用户误解“网易考拉海购”存在售假问题，多年经营积累的商业信誉和品牌形象遭受重大损害。

从网易考拉海购的表述不难看出，这个新的电商平台在网易内部的地位。考拉海购于2015年1月份出现在大众视野中。在过去的几年为了获取用户，“烧钱”力度也是空前，据圈内人士透露，考拉海购年年亏损早已不是秘密。

值得注意的是，6月6日原先定位跨境进口零售电商平台网易考拉海购宣布更名为“网易考拉”，正式宣告进军综合电商市场。

据了解，这也算是网易CEO丁磊电商梦的延续，他之前曾试水过保险、理财、票务、团购、商城等电商类业务，但都未如人意，如今把对电商的野心寄托在考拉上。

丁磊曾多次表示，未来将通过电商再造一个网易。但也需要注意的是，综合电商市场如今已是红海一片。

从跨境电商的角度来看，目前阿里、亚马逊等还是第一阵营，其中阿里的优势在于多平台，包括淘宝全球购、天猫国际和一淘网，亚马逊的优势在于多品类。而考拉还是属于新兴平台。

而转型做综合电商，同样也面临与天猫、京东、唯品会等同行的竞争，在原先跨境电商业务仍处于“砸钱”获取用户并且亏损不断的背景下，丁磊扩大网易考拉的业务战线，准备直面巨头竞争，似乎显得有些着急。

不过，有圈内人士表示，既然网易考拉承载着丁磊的“再造网易梦”，在过去几年迟迟未见成效的情况下，丁磊难免会有点心急，“更何况，这个市场的变化速度惊人。”