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网上求职误入培训贷陷阱：达内科技百度金融这样回应

网上求职误入培训贷陷阱：达内科技百度金融这样回应
2018年06月28日 06:06 新浪科技综合
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报料人提供的达内时代科技集团培训报名确认书。报料人提供的达内时代科技集团培训报名确认书。

　　网上求职为何误入“培训贷”陷阱

　　涉事网贷机构回应称，其与培训机构无任何代理、合作经营关系

　　来源：南方都市报

　　本来是去找工作，一不小心差点背负上万元的“培训贷”。近日广州市民陈小姐（化名）向南都记者报料，称其在网上投简历后收到一家名叫达内时代科技有限公司（以下简称达内科技）的面试邀请，面试过后在相关工作人员推荐下报名参加了4个月的培训课程，并在相关平台上申请了两万余元的贷款用于缴纳培训费。

　　南都记者注意到，像陈小姐这样在求职过程中遭遇“培训贷”陷阱的并非个例。上海茂泰律师事务所律师诸东华昨天向南都记者表示，用人单位在招录过程收取培训费的行为是违法的。因为上岗培训或专项职业技能培训是用人单位应履行的法定义务；并且，劳动者技能的提高，最直接受益的是用人单位。因此，由用人单位承担培训费用是合乎情理的。

　　达内科技：

　　工作人员未按规定全额退款

　　陈小姐向南都记者表示，其本来面试的是达内科技文员岗位，结果却在工作人员推荐下报名参加了4个月的IT培训课程，并要求缴纳2.18万元的培训费。陈小姐称其身上没有足够现金，工作人员便让她下载了百度钱包App。在该工作人员的帮助指导下，陈小姐在百度钱包App上成功贷款2.18万元缴纳了培训费。

　　据陈小姐提供的达内科技报名确认书中显示，学习期间产生的费用由人人U学、百度金融或者师徒贷等提供贷款先行垫付学费，后期返还费用给人人U学、百度金融和师徒贷，须由学员本人办理。

　　陈小姐称，其和达内科技签署了一系列相关培训协议并缴纳了培训费后，当天下午她就去参加了培训课程。但是在培训完后，陈小姐觉得培训的价值不大，于是在第二天找到相关工作人员要求退款，但达内科技工作人员以协议要求不能中途退款为由拒绝了退款要求。

　　陈小姐表示：“经过多次协商，我向达内科技申请终止协议，但达内科技只愿意向百度钱包退回1.4万元的贷款，剩余7800元，需要由我自行承担”。

　　对此，达内科技广州地区相关负责人昨天向南都记者回应称，达内科技作为正规的培训机构，都是在学员自愿的前提下签署培训协议进行培训，对于退费也有明确规定。在尚未正式参加培训课程前，学员有权申请全额退款，达内科技会在一周之内处理完退款相关事宜。

　　“而在处理陈小姐的退款时，我们工作人员没有全额退款而是扣去了一部分费用，这是不合规定的。所以在了解完情况之后，已经通知陈小姐到我们公司去办理全额退费的手续”，上述负责人表示。截至昨晚发稿时，陈小姐向南都记者反馈，其已办完全额退款事宜。

　　对于陈小姐本是去面试文员却被推荐培训课程的情况，上述负责人也作出了回应，称公司最近确实正在招聘文员，但是在面试完陈小姐后，陈小姐的相关资质与达内科技招聘的岗位还有一定差距。所以，建议陈小姐先参加培训课程，在培训结束后可以推荐她到合适公司工作，“整个培训课程都是陈小姐同意且自愿参加的”。

　　百度金融：

　　和培训机构无任何代理、合作经营关系

　　据南都记者了解，所谓“培训贷”，一般指培训机构和网络贷款机构合作向培训者进行借贷，培训者以分期付款的方式还款。

　　达内科技为学员提供培训费用垫付的平台包括人人U学、百度金融和师徒贷等。度小满金融（原百度金融）相关负责人昨天向南都记者表示，“有钱花”是百度信贷服务品牌，仅为有需求的用户提供金融贷款服务，和培训机构无任何代理、合作经营关系，不参与培训机构的招生、培训环节。

　　“对于准入机构均有严格的审核机制，对发放贷款有严谨的流程”，上述负责人也表示，用户在申请环节必须通过活体识别证明是本人发起的贷款申请，是否获得贷款取决于学历、学习课程、年龄、信贷记录等信用情况。

　　虽然“培训贷”并不是都存在诈骗情形，但部分此类贷款经过包装之后，的确会让消费者在不知不觉中深陷泥潭。

　　那么，遭遇“培训贷”后该如何维权呢？上海茂泰律师事务所律师屈泉芳认为，如果在协议的签署过程中，培训提供方有欺诈行为或有夸大宣传、构成重大误解的，可以在法律规定的除斥期间内起诉解除合同，退回已支付的培训费。

　　“不过，在实践中，由于培训机构及信贷机构的各个流程均为谨慎设置，在法律上几乎没有可以起诉的点，产生贷款之后没有很好的办法进行维权”，屈泉芳表示，所以在签署培训协议之前要看清培训机构的退课条款，避免不必要的损失。

　　采写：南都记者 田姣

　　实习生 郭烨

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