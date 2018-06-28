优信登陆纳斯达克:首日收盘股价较发行价涨7.44%

新浪科技讯 北京时间6月28日凌晨消息，优信昨晚正式登陆纳斯达克，股票代码“UXIN”，开盘价10.4美元，较9美元的发行价上涨15.56%，但开盘不到半小时，股价走低跌破发行价，随后股价震荡上扬，截止收盘，优信股价报9.67美元，较发行价上涨7.44%。

美国东部时间5月29日，优信向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书，计划将于纳斯达克上市，承销商为摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金公司、华兴证券。

更新版招股书显示，优信计划以每股10.50至12.50美元的价格发行3800万股ADS。但今日早些时候，优信将发行规模下调至2500万股ADS，计划以每股ADS 9美元的价格进行IPO。

以此计算，整体公开募资规模达到2.25亿美元，市值达到26.32亿美元。若加上承销商可能执行的375万股超额配售部分，优信最大公开募资额将达到2.59亿美元。

招股书显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

2017年，通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆，与2016年的377777辆相比增长67.9%；在2018年第一季度，卖出的二手车总数量为165003辆，与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

2017年，优信旗下平台的总GMV（商品交易总额）为434亿元人民币（约合69亿美元），与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%；在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币（约合19亿美元），与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

在优信提交招股书前，所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。其中董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%。

今日更新的SEC文件显示，发行股份后，假设承销商没有行使其超额配售权，戴琨将持股21.8%，并能够行使44.9%的投票权。（泽宇）