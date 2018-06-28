创意制图/新京报记者 王远征

优信巨亏 二手车电商5大痼疾难除

二手车电商混战之中，优信有望成为美股“中国二手车电商第一股”。日前，优信向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO申请书，计划在纳斯达克IPO上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金。

消息一出，二手车电商平台生存现状再次被聚焦，质疑声随之而来。二手车电商平台对于资金的极大需求，使得优信的上市被看作融资需要。

不管是资本加身，还是政策利好，风光之下的二手车电商真实生存现状远没那么生机勃勃。融资压力大，广告砸钱狂轰滥炸，二手车交易不透明，汽车金融贷款拖欠率上升……这些痼疾，使得多数二手车电商的盈利还遥遥无期。

痼疾1

优信7年亏损 盈利难题待解

根据优信招股书披露的数据，优信2017年总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

2017年，优信平台上售出的二手车总数为634317辆，平均约合每天1737辆，同比增长67.9%；优信整个平台的GMV（成交额）达434亿元人民币，同比增长66.9%。2018年一季度，销售的二手车数量为165003辆，平均约合每天5500辆，同比增长61.6%；其总GMV为116亿元。

第三方艾瑞咨询的相关数据显示，2016年及2017年，以交易笔数和总成交额来看，优信运营着中国最大的二手车电商平台，2C和2B业务在二手车市场的占有率分别为41%和42%，2016年的市场份额则分别为32%和40%。

然而，如此漂亮的数据也难掩其连年亏损的业绩。成立至今7年，优信仍然处于亏损中。“还没有盈利，运营现金流仍然是负数，未来一段时间可能还会保持这样的状态。”优信在招股书中提示。

招股书披露的数据显示，优信2016年的净亏损为13.929亿元人民币，2017年净亏损达到27.478亿元人民币（约合4.205亿美元），亏损同比扩大近一倍。2018年第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币（约合1.335亿美元），而其去年同期为5.108亿元人民币。即使不按照美国通用会计准则，2016年度、2017年度以及2018年第一季，优信调整后的净亏损仍旧为10.50亿元、16.96亿元、4.78亿元。

在招股书中，优信还公布了一些数字：2017年销售的二手车总数为634317辆，平均下来约合每天1737辆；2018年第一季度销售的二手车数量为165003辆，平均下来约合每天5500辆；2017年第一季度的数字为102098辆。根据iResearch数据，2018第一季度，优信二手车在“在线2C/2B二手车交易市场”的占比为41%、42%，其去年同期的数据为32%和40%。

二手车电商市场愈加猛烈，如何通过商业模式的调整来找到更大生存空间，尽早实现盈利，是竞争者头疼的问题。跟全年二手车近千万的交易量相比，二手车电商百万辆的在线交易量占比仍然不高。

据易观智库《中国二手车电商年度综合分析2018》显示，2017年中国二手车电商各类型平台的总交易量为218.4万辆，同比增长51.2%；二手车电商渗透率达到17.61%，同比提升3.72%。易观预测，二手车电商平台交易量未来几年将保持高速增长，到2020年有望超过600万辆。

但据中国汽车流通协会数据，2017年，全国二手车累计交易1240.09万辆，同比增长19.33%；交易额为8000亿元，同比增长34%。照此推算，2017年，二手车电商行业的整体交易量占比为17.6%，所对应的交易总额为1408亿元。

据了解，目前多数二手车电商通过抽取5%-8%的服务佣金作为收益来源，若按照6%的比例计算，2017年二手车电商的整体利润约为84.48亿元。多家二手车电商平台共同瓜分这84.48亿元的利润，还需考虑各自的运营成本及营销费用，多数二手车电商难言盈利。有业内人士指出，二手车交易线上渠道占比不高，仅依赖佣金收入，很难实现盈利。

压力之下，已有二手车电商平台退出市场。据新京报记者不完全统计，截至2017年底，有17家二手车电商平台倒闭。

痼疾2

资金压力大 融资竞争激烈

毋庸置疑，对于目前所有的二手车电商平台来说，融资确实是头等大事之一，各平台之间的资本之争也愈演愈烈。

例如从2013年到2017年初，优信通过A、B、C、D、E轮融资，融资金额已超过10亿美元。其中，优信在2013年的A轮融资中拿到3000万美元；在2014年的B轮融资中获得2.6亿美元；2015年C轮融资获得1.7亿美元；2017年的D轮和E轮的融资中均获得5亿美元。

汽车行业分析师贾新光在接受新京报记者采访时表示，优信此次计划在纳斯达克IPO上市，目的之一可能就是去进行融资。贾新光认为，由于国内消费者对二手车电商行业仍不是很熟悉，二手车电商目前取得成功的模式还未真正出现，以及二手车市场受政策影响较大，所以优信想要成功上市并不容易。另有业内人士指出，其他二手车电商平台都在观望优信的表现。贾新光认为，优信上市成功与否确实会影响其他二手车电商平台，“如果通过上市，优信有了好的经营模式，肯定会影响到其他二手车电商。”

据新京报记者不完全统计，仅今年上半年，二手车电商平台的融资金额就超过了85亿元。其中，2018年3月，瓜子二手车母公司车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资；4月，人人车宣布获得3亿美元新一轮投资；6月6日，车置宝完成8亿元人民币D轮融资；6月6日，天天拍车宣布完成1亿美元D1轮融资。

早在2015年，二手车电商的投融资就开始大规模出现，当年超过20起。在2016年央视3·15晚会曝光车易拍后，二手车电商行业不仅没有降温，反而再度炒热资本市场。

彼时，关于取消二手车限迁的政策相继出台，为二手车市场带来更多发展空间。其中，国务院出台的13号文《关于促进二手车便利交易的若干意见》，对二手车电商模式也给出了指导性建议，称“引导二手车交易企业线上线下融合发展，鼓励发展电子商务、拍卖等交易。”这被业内看作相关政策对于二手车电商模式的鼓励。

易观数据显示，2017年中国二手车电商融资事件不足2016年的一半，但总融资金额超过了100亿元，达到历史最高。

对此，车置宝CEO黄乐近日在接受媒体采访时称，目前资本在二手车电商领域的投入其实已经到了中后期。从今年下半年到明年，企业融资会异常艰难。“要不然就IPO，要不然就被并购，到时候行业格局基本就会定下来了。”

痼疾3

广告大战烧钱持续 营销支出占比高

在融资后的开支分配上，营销成为诸多二手车电商的主要开销之一。

这在优信招股书中可以找到明确佐证。2016年、2017年以及2018年一季度，优信在销售和营销上的投入分别为7.94亿元、22.03亿元和6.33亿元，分别占同期总收入的96.2%、112.9%和97.5%。其中，2017年优信在销售和营销的投入，超过了当年的总收入。

优信创始人兼董事长戴琨曾表示，优信二手车在2018年的广告投入可能会超出原计划的10亿元，达到13亿元。优信招股书显示，在2018年第一季度，优信在“销售及市场推广”、“研发”、“行政管理”三个主要开支上分别花了6.38亿元、6806万元、1.61亿元。

众所周知，为提升品牌知名度，争取更多用户流量，多家二手车电商选择砸下重金开打广告大战。

据艾瑞市场咨询的数据显示，2015年，二手车电商广告投放总额超过8亿元，2016年则达到12亿元。其中，2015年，优信用3000万元拍下某热门综艺节目60秒广告；瓜子二手车宣布一年之内将花掉10亿人民币用于市场推广；人人车则投放了5000万元的广告。到了2016年，人人车的广告投放费用涨至5亿元。另据瓜子二手车公布的广告投放规划显示，瓜子二手车2017年9月至年底会陆续投放5亿元广告费。

目前，二手车电商平台之间的广告大战仍在继续。今年5月，大搜车CEO姚军红称，“大搜车在北京的广告投放会是任何一个友商的两倍以上，要让老百姓百分之百看到我们的广告。”人人车CEO李健在接受媒体采访时表示，“随着行业及品牌的发展，广告和营销也随之进入了新阶段。当用户对行业品牌都有了一定认知基础后，品牌口碑的重要性就会逐渐凸显；而对公司来说，目前皆已形成较为庞大的体量和完善的运作体系，在二手车交易这样长链条、环节复杂的市场里，运营效率的提升就显得更加重要，广告投入的策略更是应该放在整个运营效率优化的整体目标中去考虑。”

另一方面，补贴用户也是二手车电商平台营销费用的主要用途之一。此前有媒体报道指出，由于竞争的存在，二手车电商平台之间为了拉拢客户，会私下以更高的报价吸引客户。为了打消二手车主的顾虑，提前锁定车源，部分二手车电商平台还推出了保卖服务，也被业内看作是一种补贴用户的行为。

痼疾4

二手车平台诚信问题仍突出

值得注意的是，目前多数二手车电商的盈利模式依然不够清晰。“目前多数二手车电商的模式都只是给二手车买卖双方搭建交易平台，但如果想要做大，未来还是需要能够做到收购二手车再卖出。”贾新光认为，要做到这一步，这些二手车电商需要实现三个环节——鉴定、拍卖及诚信保障。

在交易过程中，二手车电商仍有诸多难点待解。“二手车具有一车一况的特点，需要线下进行车辆检测及评估。”一位从业多年的二手车商告诉新京报记者，由于信息不对称而导致的交易中间环节不透明、诚信机制无法建立等问题，一直是我国二手车市发展中的“痛点”，而这些“痛点”在二手车电商模式中并未消失。目前，仍常有二手车电商平台因“数据造假、售卖事故车、售后服务不诚信”等问题而被频频曝光。这位二手车商认为，“对于二手车电商而言，如何健全线下服务，包括前期车辆检测及评估、后期售后服务，如何把控交易信息的真实可信，仍是当前亟待突破的重点。”

2017年初，优信也曾被质疑“官网车源数据造假”。对此，优信二手车曾发布《优信二手车关于不实报道的澄清声明》表示，优信二手车平台总车源量真实无误，坊间流传的不实信息采取偷换概念的方式，刻意截取了二手车平台周期性库存最低点的数据，进行错误的逻辑推导，以达到混淆视听的目的。

痼疾5

发力汽车金融 贷款拖欠率上升

面对生存困境，二手车电商纷纷将目光瞄准汽车金融业务。目前，优信、瓜子二手车、人人车、大搜车等二手车电商，以及美利金融、易鑫等平台均针对二手车市场推出了汽车金融服务。

优信方面表示，其营收主要来自于交易促成收入、车贷服务促成收入以及其他收入。有业内人士分析指出，优信的车贷服务促成收入正在占据其总营收越来越多的份额。数据显示，优信2C的汽车贷款服务收入在2016年、2017年以及2018年第一季度分别为3.14亿元、9.44亿元、3.59亿元，分别占同期总收入的38.1%、48.4%以及55.3%。

此外，2017年，优信促成了12.64万笔二手车贷款交易，贷款总额达到131亿元，同比分别增长113.6%和110.7%。但值得注意的是，优信平台上的贷款拖欠率也在随之上升。招股书显示，截至2016年12月31日，二手车贷款逾期1日至29日，30日至59日，60日至89日，以及90日或以上的拖欠率分别为0.18%、0.17%、0.11%和0.14%。但截至2018年3月31日，相对应的拖欠率已经分别上升至0.76%、0.77%、0.53%和1.56%。

随着人们消费观念逐渐提升，未来二手车行业金融服务具有广阔的发展前景。不过，艾媒咨询在《2017-2018中国网络二手车行业研究报告》中指出，目前中国二手车金融渗透率比起新车金融渗透率偏低，与欧美发达国家相比差距明显。