小米香港IPO招股遇冷 投资者以限价形式下单

21世纪经济报道 朱丽娜

特约撰稿 朱丽娜 香港报道

作为首个同股不同权登陆香港市场的新经济公司，小米IPO销情遇冷。

“由于此前几只新经济股票在上市股价表现并不理想，客户认购热情不高，我们就限价在18港元下了些单。据了解，很多机构都是以限价的方式认购，小米最终定价可能不会在中上限。”某港股新股基金经理向21世纪经济报道透露。

小米此次在香港首次公开招股计划发售21.8亿股股份，其中65%属新股，35%为旧股，每股招股价将在17-22港元，募资370.6亿-479.6亿港元，集资金额为370.6亿-479.6亿港元。小米计划于7月9日正式在港交所挂牌上市。

自10月底以来，多只高科技概念股登陆港股，香港市场的新股IPO认购十分火爆。由于热门新股的中签率极低，为了增加“打新”的命中几率，散户投资者一般会通过券商进行融资交易，即俗称为孖展（margin）认购。通常，散户投资者可以用10%的本金，向券商融资90%，并支付利息等其他费用。

据业内人士介绍，在港股市场认购新股，一般会分为甲、乙两组，通常认购一两手的散户归为甲组，而乙组的申请认购股数动辄以十万股计，大多为一些机构投资者，或者散户以孖展认购。

然而，过往散户哄抢新经济股的盛况这次却并未发生，小米正式启动招股后连续两日市场反应冷淡。据港媒报道，6月25日，11家香港本地券商共录得仅74.72亿港元的孖展认购额，以在香港公开发售集资额23.98亿港元计算，超额认购仅2.12倍。6月26日，10家本地券商则累计录得59.44亿港元的孖展认购，超额认购1.48倍，远远落后于市场预期。

相比之下，自去年第四季以来，至少有五只新经济股票在港IPO，其中阅文集团在招股首日录得1352亿港元的孖展认购额，香港公开发售超额认购624.95倍，公开发售一手中签率仅为7.72%。易鑫、众安在线及雷蛇的首日孖展额均超过100倍。

“小米招股的表现明显差于市场预期，由于多个新经济公司排队来香港上市，这个板块的题材不再具备稀缺性，对估值的压力也会越来越大，很有可能以定价区间下限定价。而且小米的盈利模式尚未被证明，估值已经超过国际上顶尖的高科技公司，包括苹果、特斯拉等。”交银国际首席策略师洪灏在接受21世纪经济报道记者采访时坦言。

二级市场表现欠佳

近期在港上市的多家“独角兽”公司，上市后股价却乏善可陈。

信诚证券联席董事张智威坦言，今年以来三只代表性的新经济股票阅文集团、易鑫及众安在线股价持续大幅下挫，让投资者心有余悸。

上述基金经理亦指出：“平安好医生上市后遭遇滑铁卢，亦让很多投资者担忧小米上市后的表现。而且小米估值偏高，投资者整体情绪偏向谨慎。”

以平安好医生为例，上市稳价期于5月26日正式结束后，次日收盘直线下跌3.2%。相比上市当日最高点的58.7港元，股价下跌20%，与54.8港元的招股价相比，则蒸发了14%。截至6月27日收盘，平安好医生的股价下挫至49.65港元/股。

众安在线作为国内首家互联网保险公司，去年自9月28日以发行价59.7港元/股在港上市，上市初期股价接连暴涨，盘中曾飙升至97.8港元的高位，市值甚至一度高达1400亿港元。然而，好景不长，截至6月27日收盘，众安在线下跌至49.5港元/股，市值已大幅缩水至235.6亿港元。

去年11月8日，腾讯旗下的阅文集团在港交所挂牌上市，股价曾一度站上100港元，市值接近1000亿港元。6月27日盘中报71.9港元/股，市值跌至640亿港元，蒸发近400亿港元。

盈利模式待考

市场人士指出，这些新经济股票由于缺乏实质的盈利支撑虚高的估值，“破发”在所难免。

以小米为例，雷军在6月25日的招股记者会上指出：“过去八年很多轮的私募融资，投资者都给了我们很高的估值，三年半以前那轮的估值达到450亿美元。”他强调，小米的盈利模式就是依靠高性价比的硬件，聚集大量的用户，并以互联网服务的模式实现变现。然而根据公司提交的招股书显示，智能手机销售仍是小米收入的主要来源，过去三年，智能手机贡献的总收入占比分别达到80.4%、71.3%、70.3%。

平安好医生自成立以来持续亏损，从2015年至2017年净亏损分别为3.24亿元、7.58亿元、10.02亿元。

雷蛇作为全球首个电竞上市公司，市场关注的焦点之一在于何时能扭亏为盈。根据招股书显示，截至去年上半年，公司的经营亏损达到5596万美元，前两年的亏损金额则分别为1208万美元、6313万美元。

“由于最近港股的市况持续转差，投资者对于新股认购的热情有所降温，港股市场存量资金有限，这也对小米招股带来了一定负面影响。“中国银盛财富管理首席策略师郭家耀向21世纪经济报道记者表示。

截至6月27日收盘，恒生指数收报28356点，下挫525点或1.8%，连续三个交易日下跌982点或3.3%，创去年12月7日以来收市新低。

由于美联储加快加息步伐，香港银行同业拆息利率（HIBOR）已持续攀升，投资港股的资金成本不断提高。根据香港财资市场公会的数据，6月27日，隔夜、一个月、三个月的HIBOR分别升至1.25214%、2.01919%、2.08964%。三个月拆息已经连续上升14个交易日，创下2008年以来的新高。

同时，“港股通”的南下资金也明显放慢了步伐。根据本报记者查阅数据，最近15个交易日，港股通有5个交易日录得净流出，累计金额达到59.15亿元。