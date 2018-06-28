从学霸到亿万富豪 解密小米六高管千万身家创富路径

本报记者 侯潇怡 深圳报道

导读

林斌从小就是学霸，并对计算机和编程有浓厚的兴趣。大学毕业后在美国从普通程序员到微软中高层再到谷歌中国全球技术总监，直到2010年出售持有的所有微软和谷歌股票与雷军共同创立小米。

6月23日，小米在香港召开全球新闻发布会上，雷军携六高管林斌、洪峰、黎万强、王川、刘德及周受资出席发布会，宣布将于6月25日正式启动港股的招募，并将于7月9日在港交所主板挂牌交易。

小米的赴港上市 可以说具备里程碑式的意义，这一超级独角兽成功上市后。而且，小米千亿美元的估值意味着，除了可能造就雷军成为新的中国首富外，还将造富一批亿万富翁。此番与雷军一同出席发布会的六位高管，作为小米的核心高管团也颇受注目，他们的身价随之水涨船高，根据招股说明书披露的相关信息粗略估计，小米高管团身价过千亿。

六高管总身价逾千亿

小米于2010年开设，由创始人雷军，联合创始人林斌、周光平、刘德、黎万强、黄江吉和洪锋七人共同创办。8年的时间，小米仍算一家年轻的公司，但高管团队已经过多次迭代和权力调整。

目前小米的初创团队中周光平和黄江吉已经离开小米，其他四名联合创始人仍为核心高管层并出席此前发布会，此外还有负责小米电视业务的王川、集团CFO周受资出席。

小米的招股说明书披露，包括雷军在内的董事会7人，高管团队共13人。从在董事会的地位、所持股份与在集团的职权分工看，小米执行董事、总裁兼小米手机总经理林斌是当之无愧的除雷军外的高管团首席，而高级副总裁、品牌战略官黎万强则可排至第二。林斌与黎万强堪称雷军左膀右臂。

根据此次招股说明书披露，部分高管的持股情况，林斌持股13.3286%，位列除雷军外高管团首位，这意味着如果按照市场给出的较低估值700亿美元计，林斌所持股份至少价值93亿美元，若成功实现1000亿美元估值上市，林斌的身价将超过880亿元。而黎万强持股3.2375%，持股市值至少在22.66亿美元，加之黎万强自身在文化、影视等方面的投资，身价超150亿元。

其他高管中，联合创始人、高级副总裁（主要负责互联网服务）洪锋持股占比3.2207%，估值超20亿美元。联合创始人、高级副总裁（主要负责生态链）刘德持股1.5494%，估值至少为10.85亿美元。高级副总裁（主要负责小米电视）王川持股1.1149%，估值至少7.8亿美元。虽然担任集团CFO的周受资持股情况在此次招股说明书中并未披露，但据小米内部人士透露，小米高管团身价都将超过十亿元。这意味着小米高管团六金刚的身价已经过千亿元。

解密科技新贵创富路径

从小米高管团“六大金刚”的个人履历来看，可以说，走出的是一条学霸+技术宅到亿万富豪，令人钦羡的创富之路，其发展路径、个人行事风格也都极其相似。

以其中年纪最长，身价最高的林斌为例。

林斌从小就是学霸，并对计算机和编程有浓厚的兴趣。大学毕业后在美国从普通程序员到微软中高层再到谷歌中国全球技术总监，直到2010年出售持有的所有微软和谷歌股票与雷军共同创立小米。此前在小米主要负责小米销售体系，在雷军2017年11月对小米职权进行内部大调整后，雷军放权手机业务给林斌，由林斌兼任小米手机总经理。

对于现在的小米来说，手机业务依然是最重要的收入来源。根据招股书，小米的营收分别来自4个业务板块，分别是智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他。其中， 2017年来自智能手机行业的收入为805.64亿元，占总收入的比例为70.3%。而面临着此前小米手机销售业绩的下滑，小米手机业务掌门人林斌无疑承受着更大的压力。

一位小米技术人士对21世纪经济报道记者表示，科技企业的高管不同于金融企业、房地产企业和一些高大上企业高管，“大家骨子里都是技术宅男，一方面平易近人又接地气，即使是传闻身价百亿的老总，也一样喜欢机械键盘、二次元。另一方面，他们承受着巨大的工作压力，很多高管经常不眠不休，甚至连饭都顾不上吃。我们常常讨论说，有朝一日就算我有了百亿身家也没有用，因为没时间也没有地方花这些钱。”

一位多年硅谷技术背景的股份行高管对21世纪经济报道记者表示，各行各业都很需要技术人才，中国技术人才的身价被越炒越高，尤其在大型的互联网公司和科技公司快速涌现了大批亿万富豪。可能是有些失衡了，作为银行来说其薪酬确实不具备竞争力，近年大家喜欢去国外挖人，国外的人才市场和薪酬体系相较国内性价比高很多。

“但是这中间有一个问题需要思考，其实对于顶级的技术人才，做到企业高管的位置，对我们这批人来说年薪几百万和年薪上千万是没有什么区别的。尤其对于技术出身的人来说，当薪酬达到百万级的时候，已经可以实现财务自由。这批人基本都不喜好奢侈，很少有人热衷买名牌包、开豪车，几百万和几千万对于这部分人的实际生活并没有太多的影响。当我们实现了财务自由之后，我们今后的追求是什么？我认为是创造更多价值和对社会做出更多贡献。这也是一家公司能不能长久的挽留住人才的关键。”他进一步指出。