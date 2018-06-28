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映客今日赴港路演 分众传媒和B站成为基石投资者

映客今日赴港路演 分众传媒和B站成为基石投资者
2018年06月28日 01:35 环球网
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　　6月27日，国内直播平台映客今日在香港举办投资者推介会，并宣布在香港联交所的主板的上市计划。

　　映客此次计划发售302340000股股份，其中包括售香港发售股份30234000股股份及272106000股国际发售股份。每股招股价介于3.85港元至5港元。将于明日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。超额配股权不超过合共45351000股股份，相当于初步发售股份总数的15%。

　　不计超额配股，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

　　按照募资额来看，映客的最高估值为105亿港元，约合88亿元人民币，对比美股上市的虎牙（450亿人民币市值），映客估值不算高。

　　从映客当下的规划来看，映客未来聚焦三个方向：广告业务拓展、娱乐产业链化和多元化行业渗透，这也将是映客短、中、长期的成长空间所在。

　　现金流优势

　　弗若斯特沙利文数据显示，2017年，在中国的移动端直播平台中，映客的活跃主播为250万人，排名第一；营业收入为人民币39.4亿元，市场占有率为15.3%；季均付费人数250万，排名第二。

　　截至2018年第一季度活跃用户数攀升至2525万人，自去年第二季以来持续提升，而平均月付费用户数量亦已持续两个季度实现增长，达到72.9万人。付费用户的充值金额亦同比上涨，其中月均每付费用户充值金额更同比从202元（人民币，下同）大涨近1.67倍至540元，说明了映客的变现能力稳中有升。

　　这就是映客简单但有效的盈利模式：提供平台，主播表演，用户充值。反过来又给平台提供了稳定的现金流。

　　招股书显示，2015年、2016年及2017年，映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元，2015年至2017年的复合年增长率高达2229.1%。

　　连续三年盈利，这或许是映客敢于当下赴港IPO的底气所在。

　　据透露，本次发行完后映客手握超30亿人民币的现金，未来将用于业务扩张以及投资并购。

　　广告将成盈利增长点

　　从业务结构上看，映客目前高度集中于直播收入，广告和其他收入占比不到1%。

　　今年，映客成立了广告销售团队，在年度选秀活动《樱花女生》中，映客引入了碧生源品牌作为赞助商，战略合作国内运动品牌乔丹体育。说明广告业务已逐渐开启。

　　映客6.0改版之后，力推平台社交化，如“动态”、“关注”等标签的前置，本身也拓展了多维场景，带动广告承载量和效果的提升，广告收入也必然会成为直播收入之外的盈利增长点。

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