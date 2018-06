美团上市与新一代使命：世界级创新“中国造”

来源:秦朔朋友圈

从“美国的是创新的”到“中国的是创新的”

当我们观察过去几十年科技公司的创新史的时候,不难发现,美国的就是创新的,就是世界的。

1955年出生的比尔·盖茨和乔布斯,在他们20岁出头的时候分别创建了微软(1975)和苹果(1976),微软公司1986年上市,苹果公司1980年上市。

1965年迈克尔·戴尔出生,他19岁创办了戴尔公司;1962年马克·安德森出生,他32岁创办了网景公司;1964年贝佐斯出生,他31岁创办了亚马逊公司;1971年马斯克出生,他27岁和彼得·蒂尔一起创办了PayPal;1973年佩奇和布林出生,他们25岁创办了谷歌;1984年扎克伯格出生,他20岁创办了Facebook;1977年卡兰尼克出生,他32岁创办了Uber;1976年库姆出生,他33岁和阿克顿创办了whatsApp;1983年凯文·希斯特罗姆出生,他27岁创办了Instagram……

电脑、软件和互联网是年轻人的世界。美国在这些领域的创新企业家二三十岁就开始改变世界。戴尔、佩奇、布林、扎克伯格更是在校园里就开始创业,他们的故事激励着全球无数的年轻人。

但全球商业创新的一个新时代其实已经开启。那就是,中国的是创新的,中国的是世界的。

“互联网女皇”玛丽·米克尔今年5月发布了2018年互联网趋势报告,在以市值计算的世界20大互联网公司中,美国有11家,中国有9家。这些中国的创新企业家,既有和贝佐斯同岁的马云,1968年出生的李彦宏,1969年出生的雷军,1971年出生的马化腾,1974年出生的刘强东,也有新一代的在移动互联网时代创造奇迹的王兴(1979)、张一鸣(1983)和程维(1983)。

更重要的是,中国互联网公司的很多商业模式,就其丰富性、创新性而言,在美国已经找不到对应物,显示出自己的独创性。中国曾被称为“山寨国家”,现在“逆向山寨”已经出现,从新兴国家到美国,借鉴中国互联网公司模式的比比皆是。

当我们眺望改革开放后的中国企业家奋斗史,在31岁创办万科的王石、33岁创办平安的马明哲、40岁创办联想的柳传志、44岁创办华为的任正非那里,他们大致要经历十几二十年甚至更长时间才能冲顶世界。他们三四十岁才有机会创业,因为和中国这个大市场同步,终能做成世界规模。到了21世纪,BAT和TMD的年代,这些企业家有了两个同步,一个是与中国同步,一个是与硅谷同步。他们不仅立足中国大市场,而且致力于实现这个大市场的互联网化。他们被竞争压力和海量用户需求所倒逼,产生了更多本土化的技术创新与模式创新。和1980年代创业的企业家相比,更年轻的他们可以用更短的时间成就世界级的公司。

2010年成立的美团,6月25日向香港联交所递交了上市申请。从其披露的数据来看,比如2017年交易额达人民币3570亿元,有3.1亿年度交易用户数,交易笔数超过58亿笔,已经不折不扣是互联网的新巨头。美团点评在招股说明书里有一句话,“我们是全球服务业电子商务模式的创新先锋”。“少年心事当拿云”,这句充满志气和自信的壮语,代表了新一代中国企业家的抱负,那就是让世界级的创新越来越多由中国创造。

中国机遇+美团创新

为什么美团点评这样的公司能这么快成为世界级独角兽,并很快走向公众市场?答案是“中国机遇+美团创新”。

所谓中国机遇,具体到今天,就是中国服务行业线上化、数字化、现代化的新机遇。如果说在前一个时代,商品销售的数字化、线上化机遇造就了淘宝、天猫;在未来,服务业是更大的市场,也将创造出前所未有的明星公司。只不过服务业的数字化需要线上线下同步发展,而线下的万里长征要一步一步走,所以道路会更加漫长。

服务业的线上化,目前比例最高的是电影票务(80%线上化率)和高铁票务(90%线上化率)。以美团点评的核心业务外卖来说,2017年中国餐饮业收入接近4万亿元,预计2020年突破5万亿。目前每天的餐饮业订单在3亿单左右,线上订餐占比不到10%,即不到3000万单。随着餐饮业规模增长,线上订单比例增长,以及客单价的增长,在线外卖市场未来还有巨大成长空间。

当餐饮行业更充分地实现线上线下一体化的时候,通过数据挖掘,就能知道每个顾客的偏好,从而提供千人千面的推荐服务,“让每一个胃都得到尊重”。这是美团在需求端的价值。在供给端,正如美团点评在做的,通过为商家提供B2B服务,从种植养殖食材、采购、运输、库存管理、菜品设置,到最后的成品、半成品售卖,将整个供应链更有效地整合,提升行业效率。在美团看来,未来的餐厅,是堂食、外卖、线上点餐、零售(半食材化、完全食材化)“四位一体”,更多依靠数据来驱动,依靠线上智能系统和线下的及时配送体系来实现。

美团点评的创新在哪里?举一个技术上的例子。外卖看起来很简单,没有什么技术含量。其实,几百万商家、几十万送餐骑手、数以亿计的用户背后,是美团点评上万名工程师和技术员日夜不息的研发,是强大的AI技术和系统运营能力。

美团点评的外卖系统,最早是用简单的人工运营规则,然后是用离线机器人的方法,现在是用深度学习支持的自然语言处理执行文本分析、语义匹配及搜索引擎排名,以便在用户搜索时返回最相关的商家及服务。顾客点餐,系统估算时间后,要做配送路径优化,快速搜索到底朝哪个方向可以走,配送给哪个骑手是可行的,然后做回归分析,最后再做迭代优化。此外,大规模的实时优化、秒级计算完成后,可能又会有变化,比如某个用户突然在某地又下了订单,这就导致之前的最优解失效,系统马上又要做出适应性改变。

这就是美团式的中国创新。在本质上,它是客户驱动型的创新,是海量客户的驱动。目前,美团点评在高峰期每小时要支持29亿次的路径规划算法,在平均55.2毫秒内计算出97%的最优配送路线。美团构建了一个高度可扩展且能够快速迭代的SOA基础设施(以服务为中心的基础设施),2017年单日远程过程调用创下4000亿次的记录。

对比一下美国市值最高的餐饮配送网站Grubhub,市值100亿美元左右,每日订单40万单左右,不到美团点评的2%。设想Grubhub突然要支撑50倍以上的业务量,整个技术系统的安排和逻辑都要被颠覆。所以,表面简单的生意,一旦乘以一个巨量的数字,技术要求是完全不同的。这也是美团点评这样的互联网公司在投资印尼的Go-Jek和印度的Swiggy等电商服务公司时,感觉如同握着牛刀杀鸡、轻松自如的原因。“先立乎其大者,则其小者不能夺也。”

在外卖之外,美团点评已经进入了打车、共享单车、电影票、酒店、景点门票、亲子、KTV、结婚等200多个品类的生活服务,特别是那些规模最大、最高频的服务品类,把商家和用户粘连起来,建设好围绕商家和用户所需要的各类设施。考虑到实物商品电商的渗透率今天也只占中国整体零售的14%,而服务行业的线上运营刚刚开始,估计3到5年后才会达到实物电商一样的渗透水平,可以预料,美团只是刚刚开始分享中国服务升级、服务在线、服务现代化的红利。美团未来的想象力就在这里。

企业家精神:既往不恋,纵情向前

在谈到自己的战略的时候,美团点评招股说明书里这样表述,“为更多消费者提供更多服务,为更多的商家提供更多的解决方案,持续进行技术创新,及有选择地寻求战略合作、投资和收购”。这三个“更多”显示了美团的勃勃雄心,它要做一家世界领先的生活服务电子商务平台。不过,美团也因此一直受到业界质疑:面对那么多竞争对手,可能在每个品类都做强吗?何时能够实现规模化盈利?

美团点评自己的回答是,“美团点评平台自我强化的网络效应及相关经营优势使得美团点评能够利用低用户获得成本及增长的用户黏性进行有效竞争”。“我们的优势在于——显著的规模与网络效应;刚需、高频服务领域中家喻户晓的品牌;覆盖消费者生命周期价值的一站式平台;助力商家取得成功的多元解决方案;最大的同城即时配送网路;专利和创新技术;富有远见及强大执行能力的管理层。”

而从最近二三十年互联网巨头的历史看,美团点评的发展,暗合了一些成就大业的关键因素:

1、用户的偏好才是企业的边界。阿里和亚马逊一开始经营的品类也不多,但最终都采取了全品类的覆盖战略。美团要做一站式的平台,不可能循规蹈矩自我设限。事实上,美团在所有新进入的品类中都能迅速对原有的领导者提出强有力挑战。

2、有远大未来的企业往往暂时不考虑当前控制的资源条件。它们不是根据现有的资源,在ABCD中选出一个答案,而是从未来的大趋势中发现自己可能拥有的最大机会(The best dreams wins),由此开始补充自己还没有的资源。亚马逊用世界上最大流量的河流来命名自己,阿里巴巴创业时就提出“让天下没有难做的生意”,都说明了想象力的价值。美团曾经提出过要做“服务业的亚马逊”,everyservice platform,听起来是天方夜谭,但正是这个“大未来”引领美团不断刷新了人们的认知。

3、坚持在低毛利环境下提供高价值服务,以此建立竞争壁垒。从商业模式角度看,本地生活服务的显著特征是毛利率极低。“由俭入奢易,由奢入俭难。”美团创立之初就制定了“三高三低”的原则:高品质、低价格;高效率、低成本;高科技、低毛利。美团的商业模式是通过规模实现盈利,而规模的基础,既包括需求的数量、频次和刚性程度,也受服务价格的约束。通过用科技普惠大众,虽然毛利低,但当美团实现每天服务几亿人次、十亿人次的时候,其商业模式的价值和威力将毕现无疑。因为“三低”,美团至今保持着艰苦朴素而又坚韧不拔的精神,王兴没有独立办公室,出差住经济型酒店,很多和美团高管接触过的人都评价他们有“清教徒精神”。

通过深度思考,洞见未来,超越暂时的资源约束的局限;通过脚踏实地点点滴滴的奋斗,锻造强悍的执行力和灵活反应能力。美团点评这种“顶天立地”的公司,在激烈的竞争中将有更多赢的机会。招股说明书中说,“在用科技帮大家吃得更好、生活更好的道路上,我们既往不恋,纵情向前”,最后这八个字,王兴曾多次使用,足见真正让美团牵肠挂肚的,不是昨天和今天,而是明天。一切都刚刚开始。

做改变世界的新一代

在美团点评的身上,我们看到了中国经济转型、消费升级的新信号,即把数字化、智能化的力量深度融合到国民经济之中,提升各个行业的效率,造福人民的美好生活;我们也看到了新一代互联网英雄的远大抱负、创新精神和不折不挠的拼搏勇气。

王兴是福建龙岩人。父亲对他有很深的影响。父亲是家中四个孩子的老大,高中就辍学,摸索如何种田养家糊口,担负家庭的责任。改革开放后他办了水泥厂,后来成为当地最大的水泥企业。

在接受外媒采访时,王兴回忆说,他父亲在龙岩经济开始发展前好几年就说,将来中国制造的隧道和桥梁都会用到他生产的水泥,“他说的时候神情非常严肃,但我看到了他身上的那种自豪感。”王兴很动情:“他曾经为国家的建设做出了巨大贡献,如今,该轮到我了。”

在和母校清华大学校长邱勇交谈时,王兴说,他有一个小目标,就是到2021年清华110周年校庆的时候,美团点评可以朝着建设世界一流的企业方向迈进。

美团点评上市是移动互联网年代中国新兴互联网公司的一个“成人礼”,成年后将面临更大的挑战,更复杂的商业环境,也需要更多的耐心、远见和执行力。

但比起财富数字,美团点评更大的价值可能在于,它让我们看到了世界级创新“中国造”的新的可能。父辈们在中国制造中流了无数血汗,今天的新一代理当奉献出更多的聪明、热忱和创造力,用新技术新模式助力中国制造成为中国创造。

Be the change that you want to see in the world。 甘地的这句话是王兴所喜欢的格言。你觉得世界应该是什么样子,应该怎样发生,就不要等待别人让它发生,你可以积极地去促成改变。改变世界,也在这个过程中成就一个更好更理想的自己。