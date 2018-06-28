优信股价开盘后迅速走低 不到半小时即跌破发行价

新浪科技讯 北京时间6月28日凌晨消息，优信正式登陆纳斯达克，开盘不到半小时的时间里，股价走低跌破发行价。截至北京时间00:05，报8.68美元，跌幅达到3.61%。

优信今日正式登陆纳斯达克，开盘价10.4美元，较9美元的发行价上涨15.56%，按开盘价计算，优信市值达到30.41亿美元。

优信招股书显示，2017年，通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆，与2016年的377777辆相比增长67.9%；在2018年第一季度，卖出的二手车总数量为165003辆，与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

2017年，优信旗下平台的总GMV（商品交易总额）为434亿元人民币（约合69亿美元），与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%；在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币（约合19亿美元），与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

在优信提交招股书前，所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。其中董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%。

今日更新的SEC文件显示，发行股份后，假设承销商没有行使其超额配售权，戴琨将持股21.8％，并能够行使44.9％的投票权。(泽宇)