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Facebook推出关键字屏蔽功能 可防止用户被剧透

Facebook推出关键字屏蔽功能 可防止用户被剧透
2018年06月27日 23:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月27日晚间消息，Facebook今日将推出一项名为“Keyword Snooze”的新功能，允许用户避免自己看到有关《西部世界》(Westworld)第二季的结局，或者是世界杯墨西哥对战瑞典的比赛结果。

　　这项新功能为Facebook用户提供一个选项，可以暂时阻止来自某人、某个页面或某个群组所发布的消息出现在自己的新闻推送(News Feed)中。这有点像

　　Twitter和Instagram等平台所提供的“静音”功能。

　　Facebook负责“新闻推送”控制的主管阿米特·弗雷(Amit Fulay)称，开发这项功能是为了响应用户的要求，即对其“新闻推送”有更大的控制权。

　　去年12月，Facebook曾推出了“Snooze”功能，让用户更好地管理“新闻推送”中的内容。“Snooze”选项出现在Facebook消息(用户发帖)右上角的下拉菜单中，可将该用户、群组或页面屏蔽30天。

　　此次推出的“Keyword Snooze”的原理与“Snooze”类似，对于那些试图剧透的好友、页面或群组，用户可以暂时将其屏蔽。

　　弗雷昨日在接受采访时称：“我知道今天有阿根廷的比赛，我已经把‘阿根廷’暂时屏蔽了。我知道，每个人都要谈论这场比赛。”

　　要启用该功能，用户可以到“新闻推送”的消息菜单中找到该选项，然后选择要屏蔽的关键字即可。“Keyword Snooze”今日将率先在美国市场推出，随后将在更多国家推出。(李明)

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