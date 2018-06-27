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报告:硅谷科技创业中心地位被削弱 北京上海快速跟进

报告:硅谷科技创业中心地位被削弱 北京上海快速跟进
2018年06月27日 22:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月27日晚间消息，国外媒体今日发表文章称，谈及科技创业中心，人们首先会想到旧金山、奥斯汀和波士顿，但如今这种局面正在改变，亚洲的一些城市，尤其是中国的大都市，正在吸引更多的科技风险投资基金。

　　调研公司CB Insights日前发布报告称，在过去的6年间(2012年至2018年)，硅谷科技初创公司吸引了1400亿美元的风险资金，为全球吸引风险投资最多的城市。但与此同时，北京和上海正在快速跟进，这两座城市的科技初创公司分别吸引了720亿美元和230亿美元的风险资金，总计950亿美元。

　　CB Insights在报告中称，北京和上海吸引的巨额风险投资主要得益于滴滴出行、今日头条、摩拜单车和饿了么等公司的大规模融资。为此，北京和上海共有40家“独角兽”科技公司。

　　去年，位于北京的科技初创公司的融资交易达到近600笔，高于2016年的350笔，而2012年还不到100笔。自2014年以来，位于北京的、处于后期阶段的创业公司超过1亿美元的融资交易达到了128笔，而硅谷也仅为158笔。

　　风险投资的流动性较强，无论是美国投资者，还是外国投资者(美国以外)，都希望将资金投入到“高知名度”的初创公司中。对于北京和上海创业公司吸引到的巨额风险投资，风投公司Mercury Fund常务董事布莱尔·加罗(Blair Garrou)感到震惊，因为这可能意味着更多的外国投资者选择了外国公司，而不再是美国的科技创业公司。

　　报告还称，除了北京和上海，亚洲其他一些城市的初创公司也吸引了越来越多的投资，如东京和首尔。在2012年至2018年，这两个城市的创业公司数量每年都在翻番。(李明)

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