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直击|马云给澳洲学生提建议：保持好奇心 三思而后行

直击|马云给澳洲学生提建议：保持好奇心 三思而后行
2018年06月27日 22:27 新浪科技
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马云与来访澳洲学生交流马云与来访澳洲学生交流

　　新浪科技讯 6月27日晚间消息，“看到你们，让我想起了33年前的自己。1985年，就是你们现在这个年纪，我受肯·莫利先生邀请，第一次踏出国门去了纽卡斯尔”，今天下午，马云在阿里巴巴杭州总部迎来澳大利亚纽卡斯尔大学“马&莫利奖学金”首批27位获奖学生，回忆起了自己的少年经历。

　　“纽卡斯尔那29天，在我的生命中至关重要。没有那29天，我永远也不会像今天这样思考”，马云回忆说：“在此之前我是100%的中国制造，在我的认知里中国就是世界。但是去了纽卡斯尔之后，我发现世界完全超出了我的想象。”

　　马云说，从那以后，他强烈地感受到，年轻人应该走出去，去感知这个世界，这也是他后来一直在思考和努力的事情。

　　2017年2月，马云向纽卡斯尔大学捐赠2000万美元设立了马&莫利奖学金，用于“支持那些想自己看看这个世界，经历它、用自己的脑袋思考它的人们”。此次到访中国的27名学生或是土著居民，或家境贫寒，或有受教育障碍，但学业都非常优秀。

（上）1980年，西湖边，初次见面的马云和戴维·莫利。（下）2018年，同样是西湖边荷花盛开的季节，马云与莫利奖学金首批学生重访西湖。　　（上）1980年，西湖边，初次见面的马云和戴维·莫利。（下）2018年，同样是西湖边荷花盛开的季节，马云与莫利奖学金首批学生重访西湖。

　　第一次来到中国的学生们踊跃提问，马云则向年轻人们给出了自己探索世界的经验和建议，并着重希望他们能够成为中澳关系乃至新型全球化的大使。

　　第一是好奇心。

　　马云以33年前的澳洲之旅为例告诉学生们：你在书本上学到的、父母告诉你的，可能不全是真的，这个世界太有趣了、太独特了，你需要自己去体验，需要用自己的大脑去思考。“所以保持你的好奇心，所有人都说yes的时候，你再考虑一下；所有人都说no的时候，你也应该三思”。

　　第二是乐观。

　　马云透露，在创业之初，阿里巴巴遇到过无数困难，“我们的生存之道就是明天又是新的一天”。

　　第三是相信年轻人。

　　“我不担心的另一个重要原因，就是世界还有你们这些年轻人。今天我们解决不了的问题，相信你们一定能解决”，在谈到今天全球化遇到的种种问题时，马云说，对世界来说年轻人就是希望，我们要相信年轻人，更要给年轻人机会。因为年轻人不只是要知道结果，还要参与过程。(韩大鹏)

 

马云澳洲学生
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