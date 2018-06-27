直击|陌陌公布6.5亿美元可转换高级债券定价

新浪科技讯 6月27日晚间消息，移动社交平台陌陌 (NASDAQ: MOMO) 宣布，已确定合计金额为6.5亿美元的2025年到期可转换高级债券的定价。

陌陌已授予早期认购者有效期30天的选择，让他们能额外认购金额最多为1亿美元的可转换高级债券。这些债券可基于持有者的选择转换为公司普通股，初定转换率为每1000美元本金债券转换为15.4776股普通股(这相当于初定转换价格为1股普通股 64.61美元，据公司2018年6月26日收盘价每股普通股 45.34美元计算，转换溢价率约为42.5%)。

如果某些特定事件发生，转换率将进行调整。可转换高级债券持有人可在债券到期日前倒数第二个工作日当天工作时间结束前的任何时候，选择将其持有的1000美元整数倍本金债券转换为公司普通股。除在涉及税法调整的某些特定情况下，陌陌无权在到期日之前赎回此次发行的可转换高级债券。债券持有人有权在2023年7月1日，或在特定的根本性调整发生时，要求陌陌以现金回购债权人持有的全部或部分债券。

债券的年利率为1.25%，从2019年1月1日开始每半年支付一次，支付日为每年1月1日和7月1日。债券将于2025年7月1日到期，除非此前已被回购，或在这一日期前根据相关条款进行了转换。

陌陌计划把通过发行可转换高级债券的资金用于以下用途：一、偿还用于收购探探的在2018年5月借贷的3亿美元银行贷款；二、支付收购探探的未付费用，并投资探探的业务开发；三、投资陌陌平台上的多种业务开发，包括为陌陌的视频直播和移动游戏服务购买知识产权。剩余资金将用于支持公司的运营资本需求。

公司预计将在2018年7月2日完成本次债券的发行，具体将取决于是否达成债券发行完成需满足的常规性条件。

本次发行的债券及其潜在转换所衍生的普通股均没有根据美国证券法或其他任何州的证券法进行注册，它们不能在美国境内常规发行或卖给一般美国人，仅针对美国证券法144A款所规定的免于相关注册约束的合格机构买主，或根据美国证券法的其他规定免于相关注册约束的合格机构买主。

此公告不构成出售上述任何证券的要约，也不构成任何出售要约的询价，在任何这样的要约、询价或证券出售为非法的国家或司法辖区内，本公告都不构成任何的债券、普通股的出售要约、询价或出售行为。

此公告包含与债券未决发行的信息，不保证本次发行肯定完成。(宵寒)