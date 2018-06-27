映客上市倒计时:最多募资15亿港元，B站成基石投资者

澎湃新闻记者 陈宇曦

映客正式进入上市倒计时。

6月27日，泛娱乐直播平台映客（映客互娱有限公司）在香港举行投资者推介会，宣布了在香港联合交易所主板上市计划。

就在上周五，映客通过了港交所的上市聆讯，映客计划全球发售3.02亿股，指定发售价范围在每股3.85港元至5港元，在超额配售权未行使的情况下，拟募资总额最多约15.12亿港元。

按照时间表，映客将于6月28日起在香港公开发售，7月12日正式上市，以每手1000股股份进行买卖，股份代号为3700。

港交所官方网站上，也披露了映客通过聆讯后更新的招股书文件，该公司上市的联席保荐人为中金公司、花旗和德意志银行集团。

招股书文件最新信息显示，映客2018年第一季度平均每月活跃用户数量为2525.4万，与上一季度相比增加0.3%，平均每月付费用户数量为72.9万人，较上一季度增长11.8%，不过映客今年一季度平均每月活跃主播数量和月均每付费用户充值金额均出现了滑落。

对此，映客称原因在于2017年整个行业的活跃及付费用户群体增长放缓，另随着更多公司进入市场，中国移动端直播市场进一步分化。

澎湃新闻记者从映客方面了解到，本次映客IPO的基石投资者为分众传媒和B站（Bilibili），映客方面表示，二者的投资，希望与映客直播平台在渠道和内容上有所协同，也大幅增加了映客上市后在城市渠道下沉和内容品类扩张上的想象空间。

分众传媒（002027）是国内最大的电梯媒体运营者，而B站（Nasdaq: BILI）是国内新兴的弹幕视频网站，于今年3月在美国纳斯达克上市。

对于与分众传媒的业务合作，映客方面称，映客所积累的主播和内容，和线下渠道之间是互取所需的关系，直播内容需要走出移动端，渗透到线下场景；线下场景则可以用优质内容来提升浏览效果。至于带有年轻化和二次元属性的B站，映客称与平台直播内容之间，有互补性且并不隔阂，因为都是以娱乐为主线。

上线于2015年的映客，是国内发展最迅猛的泛娱乐直播平台之一。

2017年，映客曾希望注入整合营销传播机构宣亚国际（300612）实现曲线上市，不过这一交易案在2017年12月宣布作罢。

2018年3月，映客在香港递交招股书，冲刺在港股上市。

截至2017年底，映客累计注册用户数达1.945亿，平均每月活跃用户数量为2270万人。

财务数据上，2017年映客的收益为39.4亿元，经调整纯利达到7.9亿元，2016年映客的收益为43.3亿元，经调整纯利为5.68亿元。上述数据显示，映客在2017年虽然收益减少，但净利润有所增加。

映客在更新后的招股书中称，以2017年收益计算，映客是中国第二大的移动端直播平台，收益39.4亿元，市场占有率为15.3%，以2017年每月平均活跃用户数量计算，映客是中国最大的移动直播平台，而按照2017年每月平均付费用户数量计算，映客排名第四。

但在2017年，映客在两项重要的数据：活跃用户数量和付费用户数量有明细的下滑，不过映客在招股书中强调了用户数付费金额的提升：月均每付费用户充值金额从2015年的190元增至2017年的406元。

根据招股书，映客创始人奉佑生持有映客20.94%的股权，为第一大股东。映客此前数轮融资的投资者中，多米在线持股14.59%，昆仑万维持股10.23%，紫辉创投郑刚持有7.29%。