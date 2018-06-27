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1个小米员工≈11个美团员工 新经济哪家员工创收多？

1个小米员工≈11个美团员工 新经济哪家员工创收多？
2018年06月27日 20:22 每日经济新闻
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　　原标题：新经济六巨头哪家员工创收多:1小米员工≈11美团员工

　　一时间，小米、美团争相上市，加上此前早已上市的百度阿里京东腾讯等企业，新经济巨头们将集体登上资本市场的舞台。六家巨头，各有优势，而衡量他们每一家的效率与价值，人均创造营收与人均创造利润是两个关键指标。现在，小米、美团招股书刚刚发布，让我们来一睹这几家公司人均创造营收的情况。

　　由上表可以看到：

　　★小米是人均创收最高的公司，一个小米员工的人均创收≈11个美团员工的人均创收。

　　★相比其他几家公司，美团的人均创收垫底。由于美团2017年净利润为负，因此未能计算其人均创造利润。

　　★腾讯是人均创造利润最高的公司，游戏确实是互联网上最赚钱的业务。

　　★京东的人均创造利润排名低，原因之一是京东的员工数庞大。京东员工数约为小米的11倍，阿里的2.4倍。

　　美团其实并不弱。从下表可以看出，2015~2016年美团总营收增长了225%，2016~2017年总营收增长了160%！调整后的净亏损也逐年减少。

　　小米近三年的增长轨迹也不弱，2016~2017年总营收增长了67%。利润更是惊人，2015~2016年增长了530%，2016~2017年增长了183%。

　　从员工人均创收这个指标，还可以看出一家老牌互联网企业是不是继续保持着增长势头。以百度为例，其人均创收从2008年的50万元增长到2017年的215万，搜索巨头宝刀未老。

　　互联网企业高速增长，给员工的工资是否也同步增长了呢？以小米为例，2017年雇员工资、薪金和花红（红利）开支共计24.28亿元（除去社会保障福利、住房福利等），相当于每位员工的年均年薪为16.73万元。

新经济小米创收
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