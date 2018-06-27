六间房将与花椒直播重组 奇虎360仍处于掌控位置

新浪科技讯 6月27日晚间消息，创业板上市公司宋城演艺(300144.SZ)公告称，旗下全资子公司北京六间房科技有限公司将与北京密境和风科技有限公司(花椒直播运营主体)进行重组。原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO。

此次重组，六间房作价34亿元，花椒作价51亿元，花椒全体股东以花椒股权作价换取六间房股权。交易完成后，花椒全体股东占重组后主体60%股权，宋城演艺和战略股东合计占重组后主体40%股权。

密境和风系花椒直播的主体公司，工商资料显示，奇虎360软件（北京）有限公司持有秘境盒饭45.17%股份，为密境和风控股股东。而重组后的六间房不再作为宋城演艺并表子公司，意味着宋城演艺不会是新成立的集团公司控股股东或对其产生实质经营影响，奇虎360仍将在新集团内处于掌控位置。

宋城演艺还披露了密境和风2017年财务数据。截止2017年，密境和风资产合计7.41亿元，合并营收24.19亿元，上年同期为10.7亿元。净利润方面，2017年密境和风亏损1.41亿元，较2016年的4.39亿元大幅收窄。

六间房则是宋城演艺于2015年7月收购而来，2015、2016、2017年六间房分别实现扣除非经常性损益的净利润约1.62亿元、2.30亿元、2.85亿元。

以下为公告相关内容：

北京密境和风科技有限公司（以下简称“密境和风”）的全体股东拟以密境和风的100%股权认购宋城演艺发展股份有限公司全资子公司北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）新增的注册资本（以下简称“本次重组”）。密境和风的全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。本次重组中，参考评估报告的评估结果并经各方协商，六间房的整体估值为34亿元，

密境和风的整体估值为51亿元，与密境和风进行重组后的六间房（以下简称“重组后集团公司”）将不再作为宋城演艺的并表子公司。

此外，为优化股权结构，宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权(“存量股”)、并确保投资者最后获得重组后集团公司的股权（按重组前六间房的投前估值不低于34亿元、重组后集团公司投前估值不低于85亿元），完成转让后宋城演艺在重组后集团公司的持股比例将低于30%（以上增资事项及转让存量股事项合称“本次交易”）。

2015年7月20日，宋城演艺取得中国证监会《关于核准宋城演艺发展股份有限公司向刘岩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。根据宋城演艺与前次重大资产重组收购标的公司六间房的《业绩承诺与补偿协议》，前次重组的交易对方出具了业绩承诺，承诺六间房2015-2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元，六间房2015、2016、2017年实际分别实现扣除非经常性损益的净利润约1.62亿元、2.30亿元、2.85亿元，六间房2015-2017年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其该年度的业绩承诺水平。六间房的业绩承诺期最后一年为2018年。为了保障中小股东的利益，在本次交易后，前次重组的交易对方对六间房的业绩承诺将继续按照前次重组的《业绩补偿协议》执行，本次重组后密境和风对六间房的业绩影响将在计算六间房承诺业绩完成情况时予以扣除。