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优信今晚登陆纳斯达克 发行价为每股ADS 9美元

优信今晚登陆纳斯达克 发行价为每股ADS 9美元
2018年06月27日 20:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月27日消息，据美国IPO研究公司ipoboutique.com网站公布的信息显示，中国领先的二手车电商平台优信将于今晚在纳斯达克挂牌交易，交易代码为“UXIN”。

　　优信今年5月底向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书，计划在纳斯达克上市，交易代码为“UXIN”。优信最初计划以每股10.50美元至12.50美元的价格发行3800万股ADS，最多融资5亿美元。

　　但据ipoboutique.com网站公布的信息显示，优信将于美国当地时间6月27日(周三)在纳斯达克挂牌交易，将以每股9.00美元的价格发行2500万股ADS，融资2.25亿美元。

　　这与彭博社今日早些时候的报道相吻合。彭博社的报道称，优信计划以每股9.00美元的价格发行2500万股ADS，IPO规模缩减至2.25亿美元。

　　摩根士丹利高盛摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司和华兴证券(香港)有限公司为优信此次IPO的承销商。

　　据优信招股书显示，公司所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。其中董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%。

　　优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元)，与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元)，与去年同期相比增长93.2%。

　　优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元)，相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元)，相比之下去年同期为5.108亿元人民币。(李明)

纳斯达克优信IPO
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