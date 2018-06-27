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张勇：阿里和头条一直在合作 张一鸣在80后中还不错

张勇：阿里和头条一直在合作 张一鸣在80后中还不错
2018年06月27日 19:53 中国企业家
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　　相关新闻：对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼

　　拼多多的挑战、腾讯的对峙、和马云的关系、与王兴的恩怨……关于阿里的几乎所有热点话题，CEO张勇一一作答。

　　本文节选自《对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼》

　　文|《中国企业家》执行总编辑 马钺

　　编辑 | 米娜

　　阿里并非没有挑战，特别是在2017年市值突破3000亿美元后，阿里成为规模庞大的“经济生态体”，边界不断扩展，和外部世界关系不可避免地发生变化。从2017年年中的菜鸟与顺丰之争到年底的乌镇饭局，阿里对自身的定位，以及和对手、伙伴乃至整个外部世界之间的关系，都和以往有所不同。

　　与此同时，腾讯又一次抄了阿里的后门——上一次是在2014年春节，微信红包“奇袭珍珠港”——马化腾举起“去中心化”大旗，和阿里在线下零售领域寸土必争。而在微信生态中快速生长起来的拼多多等社交电商，则沿着淘宝的历史足迹，向阿里发出了挑战。

　　和“红包之战”不同的是，这一次阿里并没有拉响警报，不曾像之前那样“凝视对手”，以至于不自觉地亦步亦趋。如今阿里处之泰然，既明了自己的长处，也知道自己的限度，颇有些“他强任他强，清风拂山岗”。

　　阿里和世界的关系，2018年以来有所缓和。阿里已经很久没有打口水仗了，今年互联网大战的主角们，大都是乌镇饭局的座上客。

　　阿里为什么不焦虑了？

　　“因为我的个性，”药片在张勇心里，“焦虑有什么用呢？没有用。你必须做好你自己。”

　　日前，张勇接受了《中国企业家》的独家专访，对于外界关心的问题——拼多多的挑战、腾讯的逼近、和马云的关系等等，张勇一一作了回答，这可能是张勇目前为止最开放的一次访谈。

　　以下是《中国企业家》专访张勇的部分对话内容：

　　CE：腾讯和今日头条开战，阿里面对类似的对手，态度会跟腾讯一样吗？

　　张勇：首先还是要看为什么人家能做到，你没有做到。要向竞争对手学习。你可以心态很自信、自负，但是必须要向对手学习。第二还是要创造性的工作。靠扼杀是杀死不了创新的，毕竟这个世界不是普天之下莫非王土，世界还是多元化的。我觉得这个同样对阿里适用，我喜欢说一句话——如果我们不杀死自己，就会被敌人杀死。

　　你要抱有杀死自己的勇气。凤凰涅槃的前提，是要把自己投进去，也许就化为灰烬了，也许就是涅槃重生。到处都是不确定性，但是你往后走，一定是这样的。

　　CE：刚才说到没有永远的朋友，也没有永远的敌人，还有一句话——敌人的敌人就是朋友。最近头条和腾讯战火升级，阿里和头条有没有合作的可能？

　　张勇：我们一直在合作，他们没吵起来时就在合作。在80后这一批企业家中，张一鸣还是不错的一个。

　　CE：张一鸣的性格跟你挺像，都是冷静温和，像个AI。

　　张勇：我比他大，跟他比我太老了。他能把企业在这么短的时间带到这个高度，同时产品创新力十足，确实不容易，值得我们学习。一个企业做一个好产品不难，难的是短时间持续创新。这需要很深刻的洞察力，以及果断。

　　果断非常重要。有的时候作为leader真的是要All in的，就像打德州扑克一样，不会All in，是打不好牌的。你必须要在关键时刻All in，但是All in一定有不确定性，要么输得倾家荡产，那么就能够赢得很大。

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