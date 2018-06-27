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对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼

对话张勇：腾讯是一个很好的公司 阿里已经不再焦虑

张勇：和王兴交集不多 曾很希望跟美团合作但错过了

拼多多的挑战、腾讯的对峙、和马云的关系、与王兴的恩怨……关于阿里的几乎所有热点话题，CEO张勇一一作答。

本文节选自《对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼》

文|《中国企业家》执行总编辑 马钺

编辑 | 米娜

阿里并非没有挑战，特别是在2017年市值突破3000亿美元后，阿里成为规模庞大的“经济生态体”，边界不断扩展，和外部世界关系不可避免地发生变化。从2017年年中的菜鸟与顺丰之争到年底的乌镇饭局，阿里对自身的定位，以及和对手、伙伴乃至整个外部世界之间的关系，都和以往有所不同。

与此同时，腾讯又一次抄了阿里的后门——上一次是在2014年春节，微信红包“奇袭珍珠港”——马化腾举起“去中心化”大旗，和阿里在线下零售领域寸土必争。而在微信生态中快速生长起来的拼多多等社交电商，则沿着淘宝的历史足迹，向阿里发出了挑战。

和“红包之战”不同的是，这一次阿里并没有拉响警报，不曾像之前那样“凝视对手”，以至于不自觉地亦步亦趋。如今阿里处之泰然，既明了自己的长处，也知道自己的限度，颇有些“他强任他强，清风拂山岗”。

阿里和世界的关系，2018年以来有所缓和。阿里已经很久没有打口水仗了，今年互联网大战的主角们，大都是乌镇饭局的座上客。

阿里为什么不焦虑了？

“因为我的个性，”药片在张勇心里，“焦虑有什么用呢？没有用。你必须做好你自己。”

日前，张勇接受了《中国企业家》的独家专访，对于外界关心的问题——拼多多的挑战、腾讯的逼近、和马云的关系等等，张勇一一作了回答，这可能是张勇目前为止最开放的一次访谈。

以下是《中国企业家》专访张勇的部分对话内容：

CE：王兴曾经说，“如果阿里更有底线一些，我会更尊敬他们”，你怎么看王兴这个说法？

张勇：我跟王兴交际不多。如果有机会——也许不是现在，现在还不合适——可能将来大家老了，坐下来喝杯小酒的时候，可以聊一聊。

我自己觉得，王兴作为一个连续创业者，能够走到今天，一定有其独到之处。我曾经非常希望能够跟美团合作好，但后来发觉，这就跟谈朋友一样，你错过了这个点，可能缘分就没有了。

CE：如果有可能，你们还会合作吗？

张勇：我不知道，who knows？你不要去定义谁，从来没有永远的朋友，也没有永远的敌人。放到一个商业游戏里边看，就是这么回事。

CE：刚才说到朋友和敌人，互联网圈里面有谁是阿里的敌人呢？

张勇：我从来不把别人看成敌人。所谓敌人是不共戴天，以命相搏，你死我活的。今天我们的工作和使命是创造，而不是去毁灭。这才是我们做事的真正意义，只有这样才会有乐趣，我不觉得毁灭别人会有乐趣，这是我的观点。一定是去创造，你才会有乐趣，正因为有乐趣，你才会有创造的可能性。

CE：有谁是阿里的朋友？

张勇：这就像个人交朋友一样，你说朋友有很多，但是知心的有几个？有很多人可以一起吃饭，一起聊天，一起合作，但一定只有少数那么几个朋友，大家是发自内心的交流。有些人喜欢高朋满座，我比较喜欢清静。

CE：2017年乌镇饭局上马化腾身边高朋满座，阿里和马云似乎被孤立了，那时候你心里是什么感受？

张勇：我觉得挺荒诞的。吃饭不荒诞，但有人把那张照片搞出来就荒诞了。大家在一起聚一下，吃一顿饭很正常，没有必要把它做成这么一个局。

CE：2018年TMD先后把桌子掀翻了。

张勇：没有这顿饭也会吵翻的，有这顿饭也会吵翻。共同坚信的纽带如果不强，（掀翻桌子是必然的），不是因为这件事情，就会因为那件事情，跟做人是一样的。

春节大家三亲六戚坐在一起吃饭，其乐融融，突然有一天老人去世了，就开始分房子了，那就是另外一回事了，这个社会百态大家见得太多了。