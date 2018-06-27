对话张勇：腾讯是一个很好的公司 阿里已经不再焦虑

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拼多多的挑战、腾讯的对峙、和马云的关系、与王兴的恩怨……关于阿里的几乎所有热点话题，CEO张勇一一作答。

文｜《中国企业家》执行总编辑 马钺

编辑 | 米娜

以下是《中国企业家》专访张勇的对话谈腾讯的部分内容内容：

CE：按照马化腾的说法，渠道都掌握在阿里那里，所以合作伙伴没有安全感。

张勇：现在实际情况是，不跟腾讯合作的公司渠道都掌握在微信手里，现在不是半条命的问题，很多企业是整条命的问题。

最重要的不是说什么，而是做什么。今天在收购上，我可以旗帜鲜明地说，我们会继续收购，绝不因为别人说什么就停止，我们很真实，怎么想就怎么做。我要把这个事儿做成，不打通血脉就做不成，我对这个企业要负责，不能把它和阿里融为一体，我就负不了责，我必须这么干。

不能说因为被扣上一个帽子，大家说一说，反而把自己给搞丢了，这个不行。

CE：现在腾讯在做智慧零售，你觉得腾讯是个值得尊敬的对手吗？

张勇：腾讯是一个很好的公司，QQ、微信都是好产品。但所有的企业，还是要回到初心。阿里的使命非常大，也非常具体，就是“让天下没有难做的生意”，我们始终是走这条路，判断取舍也是依据这个使命。

随着数字技术和商业拥抱，用工具产品、用技术一定会越来越多，但是我觉得最终还是要跟商业形成化学反应。我一直认为，连接一切是很好的，但是连接没有产生化学反应。阿里追求的是让商业和技术真正融合，产生化学反应。无论叫什么零售，不懂零售的人再怎么也不可能让它发生化学反应。

CE：因为腾讯的进入，阿里曾经有过一段非常焦虑的时期。

张勇：那个已经有年头了，是2014年的事情。

CE：现在腾讯在新零售领域投资力度很大，但感觉阿里反而不焦虑了，这是因为什么？

张勇：因为我的个性。焦虑有什么用呢？没有用，你必须做好你自己。

面对各种压力，张勇认为焦虑是没什么用的，“你必须先做好你自己。” 摄影：史小兵

今天我非常有自信。我们有一个非常好的团队，我们有非常好的具备互联网基因的同事、具备商业基因的同事，消费者运营的同事，我们有非常好的供应链、商品、物流的同事，我们是一个团队，问题关键是怎么样把这些特质融会贯通，形成一个整体。

最终还是回到我们的客户，回到消费者，能够让客户满意就好了，而不是让别人满意。商业的发展，某种程度上竞是手段，你的目的是创造价值，让商业进步，对用户买单。企业活着不是为了竞争，企业活着是为了发展、为了创造。

CE：前一段时间有篇文章《腾讯没有梦想》，指出腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。先不管这篇文章说的对不对，作为腾讯势均力敌的对手，阿里有没有这样的倾向？

张勇：一个企业还是要以愿景、使命、价值观驱动，阿里一直坚持这个。当然在不同的时代，愿景、使命、价值观的方式会不同。梦想对阿里是最重要的。你必须要有梦想，埋着头走路肯定不行。

一个企业要有梦想，leader就得有梦想，leader没有梦想，很难想象企业会有梦想。

那篇文章和引发的讨论，我也看了，对于阿里是一个很好的借鉴，多一些这样的思考，是非常有利的。

CE：有些人认为，AT两强争霸这种格局不利于中国互联网的创新，你觉得呢？

张勇：关键是我们是谈自己家里的创新，还是说我们在世界大舞台上的创新。我认为今天全世界数字经济的发展是不分国界的，竞争也是不分国界的，发展是共通的，商业是共通的。在这里边已经出现了几个世界范围内有影响力的平台公司。

核心是我们怎么面向未来，怎么面向世界，而不是在家里关起门称王称霸。今天机会无处不在，现在那么多独角兽。随着商业发展，未来一定不会只有AT，一定会出现新一代的阿里巴巴，新一代的腾讯。

CE：阿里巴巴会容忍新一代的AT出现吗？

张勇：这不是你容忍不容忍的问题，也不是你愿意不愿意的问题。