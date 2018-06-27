张勇:拼多多本质上不是社交电商 低价包邮不符合规律

相关新闻：对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼

拼多多的挑战、腾讯的对峙、和马云的关系、与王兴的恩怨……关于阿里的几乎所有热点话题，CEO张勇一一作答。

本文节选自《对话张勇：幸运的是，你睡觉也得睁着眼》

文|《中国企业家》执行总编辑 马钺

编辑 | 米娜

阿里并非没有挑战，特别是在2017年市值突破3000亿美元后，阿里成为规模庞大的“经济生态体”，边界不断扩展，和外部世界关系不可避免地发生变化。从2017年年中的菜鸟与顺丰之争到年底的乌镇饭局，阿里对自身的定位，以及和对手、伙伴乃至整个外部世界之间的关系，都和以往有所不同。

与此同时，腾讯又一次抄了阿里的后门——上一次是在2014年春节，微信红包“奇袭珍珠港”——马化腾举起“去中心化”大旗，和阿里在线下零售领域寸土必争。而在微信生态中快速生长起来的拼多多等社交电商，则沿着淘宝的历史足迹，向阿里发出了挑战。

和“红包之战”不同的是，这一次阿里并没有拉响警报，不曾像之前那样“凝视对手”，以至于不自觉地亦步亦趋。如今阿里处之泰然，既明了自己的长处，也知道自己的限度，颇有些“他强任他强，清风拂山岗”。

阿里和世界的关系，2018年以来有所缓和。阿里已经很久没有打口水仗了，今年互联网大战的主角们，大都是乌镇饭局的座上客。

阿里为什么不焦虑了？

“因为我的个性，”药片在张勇心里，“焦虑有什么用呢？没有用。你必须做好你自己。”

以下是《中国企业家》专访张勇的部分对话内容：

关于挑战

在商业领域，热闹和竞争从来不断。好处是什么？你必须时刻醒着，睡觉也得睁着眼睛，必须不断去学习、创新。最怕的是独孤求败，这个世界上没有任何东西是不可以被超越的。

CE：以拼多多为代表，借助于微信崛起的新一代社交电商，会对淘宝构成威胁吗？

张勇：任何行业总是会有新的进入者，拼多多走到现在这个阶段，至少说明它过去切入的路径是有效的，但是它本质上其实不是社交电商，社交还是里面的一个浅层次的东西。

对阿里来讲，还是要看用户价值，要用发展的眼光看用户价值。

我一直跟团队说，我们不可能再走回到三块九卖一双日抛型的鞋，还包邮（这条路）。还是那句话：你是因为看见而相信，还是因为相信而看见？你要相信整个消费在往上走。

便宜当然每个人都喜欢，甚至是最大的用户价值。但同时，每个人都想要好东西，他付了便宜的钱，但是也希望能够有好东西，这里边可能会发生一些mismatch。那天有朋友买了一个充电板，3.9元还包邮，我怎么看都不敢用，怕触电。

CE：但淘宝也推出了特价版，这是否可以看成对拼多多的因应？

张勇：什么叫特价——产品质量必须保证在一个水位上，低价和劣质不能划等号。这个度是很难把握的，但是你必须要去把握，不能走历史的回头路，哪怕在近期看，损失了一些用户，但我可以说，现在大量用户都流到淘宝来了。只要连续三次不满意，用户肯定到淘宝来。你就当成在帮我开拓农村市场，教育用户好了。

还是要从发展的眼光看未来，你要相信用户最后要什么。当然不是说每个人都要消费得非常高大上，不是这样的，但是在每个消费层级上，你要给他适合的东西。

我们前一段有过讨论：到底是消费升级，还是消费分级？消费升级和消费分级是有关系的两件事情，这两件事情不是对立的。第一，消费肯定要分级；第二，消费升级一定是趋势。

你要做到的是在不同的消费分级里进行消费升级，这样这个社会才有进步。一块钱包邮、两块钱包邮那些东西，不符合规律。

CE：现在有一些电商主打消费升级，比如说网易严选，为什么网易严选先做出来了，淘宝心选之后才做？

张勇：创新有很多细分维度。问题关键是：做一个业务，还是做一个生态？

今天淘宝已经是一个超大规模的生态，体内会自然孕育出很多东西来。而新进入者进入市场，一定会选一个独特的视角，切入一个具体的业务。

阿里一直在做生态，过去十几年经历了很多竞争对手，比如今天你谈的网易，过去可能谈的是拍拍网等，这个行业在不同阶段总会有新的进入者。

对于阿里来说，生态意味着高度。

这就像爬山。今天阿里也许已经站在了一万米的山峰上。有些人也想爬这座山，一开始只要（细分领域）切得越准，目标受众定位清楚，用户价值选择清楚，爬的速度会越快。这就是创造一个新业务的典型做法。

但问题关键是，规模的天花板和这群人需求的天花板在哪里？是爬到500米就开始减速了，已经喘气了，到800米就爬不动了，到1000米就停下，还是能够爬到3000米或者5000米？

对阿里来讲，最关键的是怎样利用生态的力量，不断去学习。当然自己也要创新，也要学习业界好的东西，和我们的生态融为一体。

值得庆幸的是，我们身处一个所有人都高度关注的行业，商业离钱最近，大家都想进入这个行业，变现或者重新创业。在商业领域，热闹从来不断，竞争从来不断。好处是什么？你必须时刻醒着，你睡觉也得睁着眼睛，你必须不断去（学习、创新）。最怕的是独孤求败，就是有一些东西大家都习以为常了，我想干吗就干吗，或者说反正我已经这样了，你们不可能超过我。这个世界上没有任何东西是不可以被超越的。

CE：阿里有过这样的时候吗，觉得可以松一口气的时候？

张勇：没有。

CE：一直都处在高度的戒备、紧张当中？

张勇：也不叫戒备，戒备是没有灵感的。我的意思是你要去享受这个过程，你要enjoy这个状态。

商业的本质是一个为用户创造价值的高级游戏，你的心态要轻松，你要做创造者，通过创造性的方法赢得竞争，而不是用大家玩命的方式。

CE：你能容忍阿里在某一些分赛道上暂时落后吗，比如说心选之于严选？

张勇：在淘宝的平台上，有千千万万的“严选”。心选只是淘宝里边孵化的一项业务。我们的打法是大生态的打法，或者内部来讲，是集团军的打法。阿里任何一条战线，任何一个纵队，任何一个兵团，在市场上都能找到非常强劲的竞争对手，但关键是，我们是一家人，我们所有人加起来，能创造什么样的化学反应，怎么样建立一个体系的优势，这个是很重要的。单个（业务）要有锐利度，但还是要有一个体系的优势。