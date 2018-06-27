支付宝加速在日本普及 40万家店有望支持

新浪美股讯 北京时间6月27日消息 日经中文网报道，日本USEN-NEXT控股（简称USEN控股）将在日本国内的餐饮店和酒店等处引进“支付宝”和“微信支付”。将与中国大型结算终端企业拉卡拉合作，推动希望抓住中国游客需求的店铺引进，潜在客户达到40万家。中国电子结算在日本的普及也有望加速。

USEN控股旗下拥有日本有线广播公司USEN和视频网站U-NEXT。该公司通过主力的电视购物业务，拥有约62万家店铺的客户基础。

支付宝和微信支付在中国国内均拥有超过5亿用户，利用正在迅速扩大。只要用手机扫码，或向商家出示付款二维码即可完成支付。

USEN控股将携手拉卡拉，自2018年夏季起面向日本国内店铺发行可同时使用支付宝和微信支付的二维码，在USEN控股签约的店铺等引进相关结算服务。秋季以后，USEN控股销售的结算终端和面向酒店的自动精算机中也将支持这两种结算功能。

USEN控股的客户包含餐饮店和酒店等，非常关注中国电子结算的客户达到约40万家。目前日本支持支付宝的店铺被认为约有4万家，如果USEN控股的签约店也支持支付宝，将产生巨大影响。

日本札幌丸井三越在店内引进支付宝付款

日本观光厅的数据显示，中国游客的消费总额达到访日游客整体的约4成。USEN控股认为，对于希望抓住访日中国游客需求的店铺来说，引进中国电子结算的需求很高。

拉卡拉是中国大型结算终端企业，除了支付宝和微信支付之外，还运营支持银联结算等的服务。中国国内有约500万家店铺引进拉卡拉的结算服务，年交易额达到约30万亿日元。