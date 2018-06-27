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女子遭套路贷借23万要还300多万 还收到秽语短信

女子遭套路贷借23万要还300多万 还收到秽语短信
2018年06月27日 10:28 新浪科技综合
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　　原标题：杭州女子遭“套路贷”借23万要还300多万，警方强势介入

　　据都市快报6月27日报道：“什么时候还钱！”还没等陈大姐反应过来，女儿明明（化名）就被人拎起，扇了两个耳光，嘴角流着血，浑身发抖。

　　在那以后，明明的精神出现了问题，经诊断患有严重的抑郁症和狂躁症。

　　她向人借了23万块钱，万万没想到，最后竟然变成了300多万巨债。

　　更没想到的是，这笔莫名其妙的债务会给自己和家人带来无比痛苦的折磨。

　　借23万要还300多万

　　明明今年35岁，临安人，有一个幸福的家庭。

　　2016年7月，她准备跟人合伙开一家洗车店，因为手头还缺6万块钱启动资金，经人介绍认识了做小额贷款中介的孙哥。孙哥说，现在很多人都在互联网金融软件上借钱，并向明明推荐了一款叫做“飞贷”的软件，贷款23万元，每个月支付利息加本金只需1.9万元左右，扣除点位费2.3万元，实际到手20.7万元。

　　一听利息不高，明明盘算了一下，每个月还款没有压力，马上贷了23万元。

　　明明没有想到，她已经一只脚踏入孙哥设下的套路了。

　　短短半年，这笔20多万的贷款，通过对方各种套路，变成了300多万。

　　23万债务怎么一步步变成300多万

　　其实，就在孙哥接近明明之前，他早就了解过，明明父母有点经济实力。

　　于是，孙哥经常假借关心之名提醒明明：几号要还“飞贷”上借的钱，如果手头紧，他可以想办法。

　　因为经营上的问题，明明的洗车店开了一段时间后入不敷出，每个月还贷有点吃力。2016年10月，在孙哥的引荐下，明明向开小额贷款公司的阿彪借款，当时阿彪说得很轻松，借钱很方便的：“无抵押、零存款，只需要身份证登记就可以借到钱，借10万元，借款10天利息1.2万元。”

　　当时明明觉得利息很高，但确实自己要用钱，只能同意。

　　不过，在明明办理借款手续时，对方说，她借10万元到手只有6万元，但是借款合同的金额却写15万元，借款10天，利息1.2万元，还要家访费、中介费、保证金3万元。

　　明明虽然犹豫，最终还是签了合同。

　　借款一周还没到，阿彪再次联系明明，“还能还上吗？如果有困难，我帮你推荐其他贷款公司，你可以先找他们借钱还我，这个额度更高，利息也低。”

　　明明当时想过找家里人帮忙，但性格要强的她最后还是决定，通过再借款的方式，解决自己的财务问题。

　　于是，她在阿彪的推荐下，又向新的贷款公司老板娘朱某某借了钱。

　　就这样，贷了又贷，还了又还，明明发现自己根本还不上贷款，甚至连前面一些借贷的利息都还不上，短短半年，明明在他人的建议、利诱下以“借新债还旧债”的方式反复向20多家公司借贷，欠下了高达300多万元的债务。

　　其间，明明为了借到钱，还跟贷款公司的老板娘朱某某签订了一份长达10年的房屋租赁合同，相当于把自己房子“抵押”出去，这下连家都没有了，彻底陷入了“套路贷”的深渊。

　　污言秽语、谩骂骚扰、暴力催债

　　债务滚到这个数额，对方觉得差不多了，开始用各种手段催债。

　　一方面以合同上的借款金额向法院提起诉讼。

　　另一方面，发短信、打电话给明明和她的家人，污言秽语，谩骂骚扰，有一次，还找了多人上门暴力催债。

　　2016年12月，明明接到阿彪的威胁电话，对方说，知道你们有三个小孩（明明的女儿和哥哥的两个孩子），如果再不还钱，要你们全家好看。

　　明明想，不能害了全家，在阿彪的威逼利诱之下，她又签下了3张10万元和数张5万元的借款合同；

　　2017年4月，阿彪以同样的方式威胁明明，威胁其签下了100万元的欠条。

　　老母亲眼睁睁看着女儿被人扇耳光

　　之后，明明的母亲陈大姐接到对方电话，要她和女儿一起过去“谈一谈”，尽快把债务解决。

　　“妈妈，帮我照顾好女儿，我陪明明过去，大不了命一条，拼了！”明明的丈夫知道妻子的遭遇后，准备和对方去协商，出门前，被丈母娘一把拦下，“你们要是都出事了，孩子以后连爸爸妈妈都没有，还是我去，毕竟我年纪大，又是个女人，他们不敢把我怎么样。”

　　2017年4月的一天，60岁的陈大姐带着女儿明明，来到临安城区一家寄售店，和对方“谈一谈”。

　　还没等陈大姐反应过来，女儿明明就被人拎起，扇了两个耳光，她嘴角流着血，浑身发抖。

　　陈大姐后来说，女儿多次被债主威逼利诱、拳打脚踢，在高度紧张、恐惧高压下精神出现了异常，有明显的自杀倾向，经医院诊断明明患有严重的抑郁症和狂躁症。

　　警方强势介入，明明一家已经“还”掉的200万有望追回

　　一家人被逼走投无路，报警。

　　临安警方受理报警后发现，这起警情并不是表面上暴力逼债，寻衅滋事那么简单，从明明受害的情况来看，她很可能遭遇了套路贷。

　　民警说，“套路贷”案件办理的关键，是受害人的证人证言，根据明明的身体情况，专案组民警前后十次上门或到医院为明明做受害人笔录，通过分析研判，确定犯罪嫌疑人的犯罪事实。

　　经过深入调查，专案组将以嫌疑人朱某、吴某、陈某、孙某为首的团伙成员近30人纳入侦查视野。

　　今年3月15日凌晨，临安警方组织警力125名，兵分10路对前期确定的嫌疑人办公地点和住处开展统一抓捕行动，成功打掉了一个涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法经营、非法侵入他人住宅的“套路贷”犯罪团伙，成功抓获包括朱某、吴某、陈某在内的违法犯罪嫌疑人30名，捣毁窝点8处。

　　目前，朱某、吴某等30名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，8辆涉案车被依法扣押，案件正在侦办中。

　　陈大姐说，之前，为了给明明还债，家里卖了房子、车子，总共还了200多万元，这些钱，今后不知道能不能追回来。

　　警方表示，根据案件侦破的深入，警方已经依法冻结部分犯罪嫌疑人的房产6处、车辆8辆以及其他资产，之后将由法院作出裁定。

　　母亲给警方写了封长长的感谢信

　　陈大姐说，随着案件的侦破，他们一家人的生活正在逐渐恢复平静，明明的身心健康，也在逐渐康复。

　　前不久，陈大姐特地写了一封感谢信送给专案组的民警。

　　“办案民警高效、细致、耐心、关心负责的态度和敬业的工作精神让我发自内心地感动而永世难忘。办案民警无私奉献，不忘初心、牢记使命，把老百姓的利益放在第一位，感激之情难以言表。最后再次表达对你们的万分感谢！”

　　杭州市公安局“扫黑办”相关负责人表示，对于打击“套路贷”等涉黑涉恶违法犯罪，杭州警方始终坚持强力打击不放松，持续打击不放弃，直至彻底铲除黑恶势力。

　　杭州警方进一步提高举报黑社会性质组织犯罪线索奖励金额，最高可达50万，对举报人实行严格的保密和保护措施。

　　举报电话：110、0571-87282717

　　举报信箱：杭州市上城区婺江路169号，杭州市公安局扫黑办收，邮编：310016；也可来人举报

　　举报地点：杭州市公安局人民信访接待室（华光路35号）。

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