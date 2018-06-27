直击|映客将于明日招股 募资额至多21.4亿港元

新浪科技讯 6月27日下午消息，国内直播龙头映客互娱有限公司（简称映客）今天（6月27日）在香港举办投资者推介会，并宣布在香港联交所的主板的上市计划。

映客此次计划发售302340000股股份，其中包括售香港发售股份30234000股股份及272106000股国际发售股份。每股招股价介于3.85港元至5港元。将于明日（6月28日）起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。超额配股权不超过合共45351000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。

不计超额配股，映客此次IPO募资额为16.5亿港元至21.4亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

截至2017年12月31日，映客有1.945亿名注册用户，2017年月活用户达2269万人。2018年第一季度，映客月活用户为2525万人，月均付费用户数72.9万人，月均每付费用户充值金额540元人民币，第一季度充值总金额11.81亿元人民币。

2015年、2016年及2017年,映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元。

在香港开启的全球路演活动上，CEO奉佑生率领核心高管团队亮相路演现场，向众多投资者机构介绍公司发展的详细情况及主要业绩。

奉佑生称，映客的愿景和使命是“让娱乐视频化”、“让快乐更简单”。我们希望通过视频化的技术，让人们获取快乐越来越简单，让分布在全球的每一个人通过手机能够实时视频连接起来，互相交流，创造和分享快乐。

“人内心是孤独的” ，工程师出身的奉佑生流露出感性的一面：人是一个情感性动物，更需要在情感上的陪伴和交流，映客通过直播这种产品，主要是解决陪伴，无论你身在地球上任何地方，总有一个人在陪伴你，互相沟通、互相分享快乐。

从最新数据看，映客2018年一季度的注册用户从2017年的1.95亿增长到2亿；月活用户从2269万人增长到2525万人；主播日均直播时间从37分钟增长到58分钟；游客日均观看时间从28分钟提升到31分钟。

从商业模式上说，直播平台的核心资产就是头部主播和围绕头部主播的付费用户，第一季度，映客的主播和用户总量下滑。映客6.0版本发布之后，力推社交化。深耕头部和社交化，是映客现有平台模式的资源投入重点。

从业务结构上看，映客目前高度集中于直播收入，广告和其他收入占比不到1%，今年映客成立了广告销售团队，逐渐开启广告业务。

另外，去年宣亚国际与映客并购一事之前，映客就与宣亚国际成立了合资公司，着力于开发适合于直播平台的各类广告业务模式，并对接潜在广告主。据介绍，现在并购虽然搁浅、映客独立上市，但双方合作仍然会继续。(宵寒)