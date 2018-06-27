新浪科技> 互联网 > 正文

游戏成瘾“入病”还须综合推进

游戏成瘾“入病”还须综合推进
2018年06月27日 15:35 通信信息报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：邹奕萍

　　“游戏成瘾”作为困扰广大家长的社会问题，问题严重性和普遍性已得到社会各界关注。日前，游戏成瘾已经“升格”为疾病。据《人民日报》报道，世界卫生组织在近日发布的《疾病和相关健康问题国际统计分类》中，首次将沉溺于强迫性电子游戏列为一种精神健康状况。

　　作为全球卫生趋势和统计的依据，《国际疾病分类》是世界各国的医生用来诊断病症的国际标准，此次增设“游戏障碍”，反映了不同学科和地域的专家所达成的共识，将促使专业人员更加关注此类障碍的发生风险，以及相关的预防和治疗措施。但游戏成瘾入病，也只是仅仅走出综合治理的第一步，其后续还需要有大量的工作要做。要实现这些，可能还需要一个相当长的过程。

　　游戏成瘾成社会问题，家长苦不堪言

　　孩子游戏成瘾，对许多家长而言，已经到了令他们十分头疼的地步。据媒体报道，有些学生玩游戏能迅速上瘾，很快就达到逃学去玩并且屡教不改的地步，甚至高考来临也不能自制，严重影响到学业与前途。还有的学生，偷刷家长的手机支付，花大量金钱给游戏充值、买装备，造成家中严重的经济损失，影响正常的生活。

　　近年来，类似因成瘾性电子游戏导致青少年自杀、他杀、自残的案例屡见不鲜。综合媒体报道，去年，17岁的广东青年小刘窝在宿舍连续玩网游40多个小时罹患脑梗；杭州13岁男孩因玩“王者荣耀”被家长训斥，后跳楼致多处粉碎性骨折，被送医院时还要求登录手游账号……相关数据显示，2017年中国游戏用户规模达到5.83亿人，过去5年，手游用户数从9000万增长至5.54亿，而青少年成为游戏主力用户之一。

　　中国青少年网络协会第三次网瘾调查研究报告显示，中国城市青少年网民中网瘾青少年约占14.1%，人数约为2404.2万；在城市非网瘾青少年中，约有12.7%的青少年有网瘾倾向，人数约为1858.5万。这部分人，重者，电玩失调或网游成瘾导致青少年自杀、他杀、自残、严重损害健康并毁掉生命（过度游戏导致多动症、抑郁症、精神分裂症和卒中死亡）；轻者，导致青少年走向暴力化、失能化（不能应对现实世界），从而被边缘化。低龄化、边缘化正在成为游戏群体的两大特征。

　　游戏上瘾入病，意义积极显而易见

　　此次发布的《国际疾病分类》第十一次修订本中，增设了“游戏障碍”。定义是对一种游戏（“数码游戏”或“视频游戏”）失去控制力，日益沉溺于游戏，以致其它兴趣和日常活动都须让位于游戏。该游戏行为模式必须足够严重，导致对个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大损害，并明显持续了至少12个月。

　　英国诺丁汉特伦特大学行为成瘾问题专家马克·格里菲思研究游戏障碍30年。在他看来，把游戏障碍列为疾病，有助于正式确认这一问题并强化治疗措施。世界卫生组织将游戏成瘾纳入疾病范畴，旨在推动其诊断和治疗的规范化，同时提醒公众提高游戏自控力。

　　因此，世卫的这次举动，意义是积极的。它首先可以改变社会上对“游戏成瘾”群体的社会偏见，这不是道德品行的问题，而是生理心理调节发面出现了偏差。其次，将之理解为疾病之后，就可以借助必要的医疗手段和必要的心理抚慰，更加立体地帮助这个群体摆脱“游戏成瘾”的困扰。

　　应对游戏成瘾，需要制定规则扎实推进

　　游戏成瘾“入病”仅是走出综合治理第一步。要实现这些，可能还需要一个相当长的过程，需要有相关的详尽规定出台，一步一步扎实地前进，才能开出正确的“药方”。

　　首先，对于游戏成瘾判断的标准。世卫组织有详尽的说明和标准，但这些标准一定要转化成易懂的语言广而告之。相关部门需要根据世界卫生组织对游戏成瘾这一新疾病的诊断标准，根据国内情况进行更多的研究，包括生活研究和临床研究，以推进国民对这一问题的深入认识。

　　其次，相关机构或部门也应根据世卫组织的新规定，结合自身情况尽快制定配套标准及行业准则。

　　再次，也需要通过多种方式来矫正游戏成瘾，包括心理、教育、亲情和行为方式，毕竟游戏成瘾是一种非常复杂和顽固的社会心理问题，不是只有医学一种方式才能治愈。

　　此外，相关的政策法规也要跟上技术迭代的步伐，设计出符合当下游戏环境的监管手段。

网瘾游戏疾病
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有