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腾讯吉利联手进军铁路WiFi 数亿客流催生用户经济

腾讯吉利联手进军铁路WiFi 数亿客流催生用户经济
2018年06月27日 15:47 通信信息报
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　　作者：周静

　　腾讯和浙江吉利控股集团有限公司近日联合宣布，成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让，未来将共同经营铁路WiFi服务。随着高铁人流量的日益增大，铁路WiFi成为不少企业争相角逐的领域。此次腾讯加入这块大市场，毫无疑问看准了数亿客流带来的用户流量和经济，而腾讯也很可能凭借互联网公司的优势地位，给铁路WiFi带来更多新玩法。

　　腾讯吉利为何进军铁路WiFi市场

　　据了解，动车网络成立于2017年12月20日， 是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业。各铁路局在2017年完成公司制改革后，中铁总公司进一步落实中央对铁路改革的战略要求和“互联网+铁路”的发展思想，首次通过产权交易的方式转让动车网络49%的股权。腾讯和吉利在此时杀进铁路WiFi市场，看准的无疑是中国铁路庞大的客流和广阔的覆盖人群。

　　现如今，中国铁路不管是技术实力，还是运行速度，都在世界上掀起热潮，人流量更是如此。数据显示，截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程的66.3%，动车组年运送旅客达 17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。这毫无疑问将催生更为庞大的用户经济，因而铁路WiFi也成为各方关注的焦点。

　　腾讯近年来一直在不断争取流量、争取用户，铁路WiFi市场恰好契合了腾讯的需求。独立电信分析师付亮认为，腾讯拿到这个项目并不是单纯地提供WiFi服务，而是在这个管道中可以做很多事情，“类似于免费电影，但是前面有贴片广告，腾讯有自己的视频、新闻、音乐、读书等内容，因此它要做的是连接器。”通过铁路WiFi这个连接工具，将企业与用户连接在一起，再从这庞大的人流量中获得更为可观的利益。

　　吉利的想法也是如此，作为汽车科技公司，通过铁路WiFi这个项目，吸引众多铁路用户的使用和加入，为自身出行业务和服务提供更多客户基础，可以说，双方的合作，不管是在铁路上的娱乐体验，还是铁路下的出行体验都将给客户带来新可能。

　　铁路WiFi的混乱时代

　　铁路WiFi市场如此广阔，为何现在才有企业真正入局？事实上，这些年来，铁路WiFi市场一直不乏参与者，但取得的效果却并不明显。最初的铁路WiFi只是一些人的投机取巧，2014年春运期间，一位19岁男孩回家途中在火车上卖WiFi，半小时净赚500引起了外界热议，在当时，铁路方面表示此举违法，且短时间内火车上不可能建WiFi。此后不久，开始不断有民间资本在铁路WiFi市场展开混战。

　　据了解，在过去几年间，一家铁路WiFi运营企业利用资本开路，大力进军铁路WiFi市场，还希望通过自建卫星渠道的方式建设铁路WiFi，但这样的举动无疑太过异想天开，最终这家企业“烧掉”了80亿，黯然退出市场。动车网络科技的成立可以看作是官方对这块市场的统一规范，业外人士的盲目投资不仅无法为铁路WiFi市场发展带来帮助，反而成为了明显的资源浪费，此番腾讯和吉利的入局，对于铁路WiFi市场的规范化发展也许将带来更多帮助。

　　而腾讯在WiFi建设上也早有经验。付亮表示，早在2014年，腾讯就成立了WiFi安全联盟，目前在全国范围内有几百万个热点，用户可以直接接入上网，很显然，腾讯想要在铁路上覆盖WiFi资源并不是难事。

　　互联网+铁路迸发新火花

　　“互联网+”在很多行业都带来了新的发展可能，现在铁路市场与互联网+的碰撞将正式揭开新的篇章。很多人在乘坐动车高铁时，都会选择连接WiFi，通过游戏、视频等方式打发漫漫长路，未来腾讯加入这块市场后，凭借着自身在连接、内容、互联网安全、大数据等领域的优势资源，或许将打造铁路WiFi全新平台，为连接其中的乘客提供更好的休闲娱乐、商务办公以及购物等多方面新体验。而吉利方面则可以利用铁路上稳定的WiFi资源，为即将到站的乘客快速预约网约车，实现高铁和网约车的无缝连接，不但节省了乘客的出行时间，还将带来更多便捷服务。

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