知乎钉钉进入短视频赛道 细分领域成突围方向

作者：唐刚

在这个夏天，最为狂热的莫过于世界杯了，而本就热闹的短视频也因世界杯而精彩。据新华社报道，短短7天时间内，新华社“Magic”的世界杯短视频产量就突破万条。微博官方消息也显示，世界杯小组赛首轮落幕，微博短视频播放量达到22.5亿。这段时间，短视频江湖仍在集结人马，先是阿里旗下钉钉隐隐透露出入局短视频意向，接着，知乎APP悄然上线短视频专区。在巨头纷纷卡位短视频赛道之后，“短视频世界杯”大战打响。然而，是同质化竞争下的又一轮补贴大战，还是垂直细分领域深耕寻求突破，成为业界共同的疑问。

短视频与世界杯相辉映

世界杯正进入短视频时代。本次世界杯，优酷拿到赛事直播、视频点播、赛场花絮等多项权益，UC则获得央视授权的世界杯赛事、集锦、花絮等短视频播放权，共同提供了赛事直播、视频点播、短视频、图文等全景式观赛场景，开启手机看世界杯元年。

据新华社报道，中国首个内容生产智能基础设施——“Magic”智能生产平台应用世界杯报道后，截至6月20日11时，通过“Magic”平台生产的世界杯短视频达到10296条，占主要视频网站世界杯中文短视频总产量的78%，其中最快一条生产耗时16秒。据“媒体大脑”对优酷、腾讯、爱奇艺、搜狐、CCTV等视频网站“世界杯频道”监测，同期，这些站点世界杯中文短视频总产量13166条。

世界杯开赛前，微博悄然上线了“爱动小视频”。世界杯小组赛首轮落幕，微博短视频播放量达22.5亿。据了解，今年世界杯，从主办方FIFA，到版权方央视、咪咕、优酷都选择了与微博合作，不声不响的微博于是通过短视频尽享世界杯福利。

知乎钉钉入局短视频

短视频江湖，除了抖音、快手，还有腾讯“微视”、百度“Nani”、微博“爱动”……虽说早已巨头云集，各路人马似乎仍未集结完毕。

此前，腾讯复活微视并豪掷30亿重金与抖音开战。百度“Nani”视频也开始招兵买马，6月19日，短视频网红“papi酱”出任百度APP首席内容官。

6月20日，知乎APP首页再次改版，在原有“关注”“热榜”“推荐”的首页结构上，新增“视频”专区。据了解，知乎视频专区以内测形式随机向部分用户开放权限，未来将逐步开放给其他用户。独立后的视频专区，以时间、热度、兴趣为排序机制，涵盖生活类、新知类以及人文类等丰富、多元的内容角度。在时长上，知乎视频通常为3-5分钟。

在国内移动互联网发展历程中，BAT可能会迟到，但从不缺席。何况短视频领域如今已是兵家必争之地。

6月24日，阿里巴巴钉钉在深圳召开2018春夏新品发布会，沸沸扬扬多日的短视频布局终于揭晓。在发布会上，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信以视频求职的特别方式“露面”。钉钉将“新校招”作为此次钉钉新工作方式超级发布会的重点，而短视频正是“新校招”信息化的载体。

短视频下半场如何玩

根据QuestMobile发布的《2018中国移动互联网春季报告》数据显示，虽然移动互联网整体增速愈缓，但短视频在使用时长方面，以521.8%的增速，遥遥领先于其他细分领域。QuestMobile 的数据显示，整个短视频领域的MAU已超过3亿。从去年到今年3月，短视频APP的月活跃用户由2.1亿增加到4.6亿，增加了116%，以抖音为例，业内人士透露，其日活在今年5月底达到1.5亿。

目前，短视频不但是巨大的流量池，其变现方式也已经显现。随着用户高粘性体现，短视频“内容+电商”打法得以验证。这也是短视频赛道虽然巨头云集，仍有大队人马不断来到的原因。

当前的问题却是，尽管背靠巨头的新玩家不断出现，差异化、独特化趋势却不明显。无论是微视、还是Nani小视频以及爱动小视频，在形式和内容等方面都与抖音雷同，只有新近入局知乎和钉钉，以及阿里的另外两款短视频立足于垂直细分领域。

业内人士担心，这种同质化竞争会不会导致更大幅度的补贴大战，搅乱目前的短视频局面？而且严重同质化又会不会带来受众的审美疲劳？无不需要各玩家在下半场作出回答。

事实上，消费者对雷同化的内容和形式已然厌倦。也许，在泛娱乐资讯主导短视频潮流的今天，更加垂直化的短视频产品在这波大潮中更能出奇制胜，譬如知乎、譬如钉钉。