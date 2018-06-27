映客招股书：去年利润7.9亿元，收入99%以上来自直播

映客主要收入来源为直播业务。

原标题：映客更新招股书：2017年利润7.91亿元，收入99%以上来源为直播

来源：界面新闻

作者：饶文怡

6月27日，映客互娱更新了在港交所提交的招股书。招股书详细披露了映客在过去几年的一些财务表现和当下的股东占比情况。

招股书中称，截至2017年12月31日，映客已经有1.945亿名注册用户，根据市场调研机构Frost & Sullivan，2017年在国内的移动直播平台中，映客活跃主播人数排名第一，收费排名第二，付费用户人数排名第三。

映客将于6月28日起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖。

上市之后，映客将会把募集的来的资金用于进一步拓展业务和平台展示的内容，开展营销活动，物色战略投资机会等等。根据彭博社的报道，映客拟通过香港IPO发行3.023亿股股票，定价3.85-5港元之间，拟筹集最多1.93亿美元，基石投资者为分众传媒和Bilibili。

招股书披露的财务数据显示，映客2016年、2017年的营收分别为43.3亿元、39.4亿元；年内亏损分别为14.67亿元和2.39亿元；经调整后录得利润5.68亿元、7.91亿元。

映客透露，其业务主要分为直播业务、网络广告和其他业务三大板块，而公司收入大部分来自直播业务，2015年、2016年、2017年三年期间，直播业务所得占其总收入的比重分别为94.6%、99.8%、99.4%。截至2017年第四季度，映客平均月活为2518万，平均每月付费用户为65.2万人。

对于这个收入比例，映客的说法是，其网络广告业务的发展策略一直较为保守，只与少数广告商进行合作，并力求开发干扰少的广告；之后会通过广告能力进一步拓展广告业务。

映客的开支绝大部分用在了主播上，2015年-2017年，这部分开支分别为1088万元、23.39亿元、22.12亿元，付款手续费分别为139万、1.648亿元、9734万元。

在映客的员工构成中，51.3%的员工为技术及研发人员，其他员工涵盖了业务经营、内容监控、销售推广等职能。

招股书披露，映客创始人、董事长兼首席执行官奉佑生持股比例为20.94%，联合创始人廖洁鸣和侯广凌分别占股4.69%，其他注册股东占比69.68%，这里边包括了多米在线、昆仑万维、腾讯、宣亚国际等多个投资机构和企业。

业务风险方面，映客表示，从2017年第一季度到第二季度期间，平均月活用户数量大幅下降；2016年第三季度到2017年第三季度期间，付费用户也出现下降的情况。因此，映客方面无法保证，公司业绩日后能够维持大幅增长。如果没有办法以成本效率更高的方式留住用户的话，映客未来的业绩可能会受到较大的影响。

另外，映客也表示，直播行业竞争激烈，包括YY、斗鱼、虎牙、陌陌等企业都在开展直播业务，因此映客在市场上也面临着诸多挑战。