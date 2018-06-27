四大高返利P2P平台全“爆雷” 五招教你躲避投资陷阱

新华网北京6月27日电（陈剑）联璧金融、唐小僧、钱宝网、雅堂金融等曾被称为民间四大高额返利P2P平台，如今全部“爆雷”。不论之前它们倚靠着什么背景，也不管曾经的名气有多大，终究都倒下了。银保监会主席郭树清曾说，收益率超过10%就要做好损失全部本金的准备，此时四大高返利互联网金融平台的投资者或许深有感触。

在当前鱼龙混杂的理财市场上，一些公司披着互联网金融的外衣，行庞氏骗局之实。它们通过高息揽储，用新进资金兑付旧资金利息，一旦新资金的进入速度放缓，就徘徊在崩盘的边缘。来自国家互联网金融风险分析技术平台的监测显示，2018年5月含有虚假宣传信息的互联网金融网站有3377个，比4月上升8.5%，比3月上升24%。

当前，市场资金面正呈现周期性紧张局面：央行流动性工具到期、银行年中大考、政府债发行缴款，又恰逢美联储加息，进一步推高市场利率，给不少互金平台带来较大压力。

综合来看，目前高返利互金平台的风险主要有以下几点：

第一是坏账风险。部分P2P公司的高坏账率一直是公开的秘密，无抵押小额现金贷的坏账率会更高一些，第三方暴力催债公司也相机而生。

第二是资金风险。部分互金平台的资金并不是直接从出借方账户划入借债方账户，而是由平台经手。可能面临的问题是，一旦公司经营不善，资金毫无保障。

第三是舆论风险。互金行业本身草木皆兵，稍有风声就容易发生资金出借人挤兑。借债方中不少是还款能力弱的年轻人，还有一些并不打算还款的人，一旦暴力催债，互金公司将直接被推向风口浪尖。

第四是政策风险。在6月14日的“2018陆家嘴论坛”上，中国银保监会普惠金融部主任李均峰表示：“只有严格把自己定义为信息中介的P2P平台才能‘留下来’”。P2P公司已被定性为中介公司，不能搞资金池，也不能搞自融为关联企业输血。

由此可见，互金行业加速洗牌的阶段已到来，不合规的、灰色的平台将被逐步淘汰，投资大环境会越来越安全。未来选择互金平台一定要有基本的逻辑判断，以下五招教你躲避投资陷阱。

第一，判断平台资金是否有第三方托管。银监会明确规定P2P平台应当对投资人资金进行托管，不得以存管代替托管。

资金托管是将信息流与资金流严密隔绝，从而保障投资人的资金安全。有第三方资金托管的平台，资金会在投标完成后进入独立的第三方账户，由第三方进行独立监督，平台在整个交易过程中不会触碰到资金，从根本上规避了平台归集资金池的风险。而目前不少P2P平台都只是挂靠银行进行资金存管，而非托管，银行只知道资金的进出，但进出是干什么的一无所知，平台还是有可能发生跑路风险。而且部分P2P平台还打着“银行存管资金”的旗号，为自己增信。银监会发布的《网络借贷资金存管业务指引》明确指出，网贷机构不得利用商业银行变相背书，不得打着存管人的旗号做营销宣传。商业银行作为存管人，不对网络借贷交易等行为提供担保，不承担借贷违约责任。

第二，判断平台底层资产优良与否。互金平台的实际坏账率，我们无从知晓，但平台底层资产资质的优良与否可以做判断。

相对来说，小额现金贷的坏账率最高，企业信用贷的坏账率低不少，抵押贷款的坏账率更低。当然，这只是初步判断，企业信用贷也涉及企业的资质，抵押贷也要看抵押物和抵押率。

总之，在平台的选择上，应向持牌机构和巨头企业回归。中国小微信贷产业发展研究会主席嵇少峰表示，选择平台需要综合考虑公司的经营能力、股东背景等。相对来说，真正纯国资背景的平台，或实力较强的集团发起的平台，风险会小一些。“但大家不要看表面，不能轻信平台自己的宣传，要自己去查询工商信息，真正的股东背景是什么。”

第三，辨别虚假宣传。宣传用语中如果使用了“稳赚不赔”“100%本金收益保障”“20%年息”等词，就是非法宣传。我国广告法明确规定，有投资回报预期的商品或者服务广告，不得对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺。

今年以来，监管层也曾多次喊话投资者加强风险意识。全国政协委员、全国社保基金理事会理事长楼继伟曾提醒投资者，不能一看到收益高就被“忽悠”进去，“保证6%以上回报率的就别买，那是骗子”。央行行长易纲曾说：“天上掉馅饼的事是不会发生的，如果你看到一个投资机会，他告诉你又保本，又有一个两位数的收益，一定要小心，一定要问一问，它投什么项目才能够有这样的结果。”

第四，有线下门店的平台不要投。部分打着互金幌子的理财平台大规模开设线下门店，遍布全国大小城市，并铺天盖地做广告，营造“大而不倒”形象，骗取投资者信任。而根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网贷中介机构不能采取线下发展客户的方式。

这样的线下门店，信息不透明，投资者看不到资金去向，很多情况下钱都打到公司或个人账号，发展成非法集资的可能性更大，给监管带来难度。

第五，遵循小额分散原则，鸡蛋不要放在一个篮子里。即使选择了一家看起来靠谱的平台，也不要孤注一掷，布好投资时间线，尽量让资金滚动起来，获得长期稳健收益才是根本，。

总之，管好自己手中现金，对于高返利高风险的平台应及时收手，主动退出。因为当你在想着高利息的时候，别人却正在想着你的本金。当然，并不是说低息就是安全的，仍需擦亮眼睛。嵇少峰认为，从长远来看，不建议投资者对网贷平台投入太多。