新浪科技> 互联网 > 正文

四大高返利P2P平台全“爆雷” 五招教你躲避投资陷阱

四大高返利P2P平台全“爆雷” 五招教你躲避投资陷阱
2018年06月27日 15:37 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新华网北京6月27日电（陈剑）联璧金融、唐小僧、钱宝网、雅堂金融等曾被称为民间四大高额返利P2P平台，如今全部“爆雷”。不论之前它们倚靠着什么背景，也不管曾经的名气有多大，终究都倒下了。银保监会主席郭树清曾说，收益率超过10%就要做好损失全部本金的准备，此时四大高返利互联网金融平台的投资者或许深有感触。

　　在当前鱼龙混杂的理财市场上，一些公司披着互联网金融的外衣，行庞氏骗局之实。它们通过高息揽储，用新进资金兑付旧资金利息，一旦新资金的进入速度放缓，就徘徊在崩盘的边缘。来自国家互联网金融风险分析技术平台的监测显示，2018年5月含有虚假宣传信息的互联网金融网站有3377个，比4月上升8.5%，比3月上升24%。

　　当前，市场资金面正呈现周期性紧张局面：央行流动性工具到期、银行年中大考、政府债发行缴款，又恰逢美联储加息，进一步推高市场利率，给不少互金平台带来较大压力。

　　综合来看，目前高返利互金平台的风险主要有以下几点：

　　第一是坏账风险。部分P2P公司的高坏账率一直是公开的秘密，无抵押小额现金贷的坏账率会更高一些，第三方暴力催债公司也相机而生。

　　第二是资金风险。部分互金平台的资金并不是直接从出借方账户划入借债方账户，而是由平台经手。可能面临的问题是，一旦公司经营不善，资金毫无保障。

　　第三是舆论风险。互金行业本身草木皆兵，稍有风声就容易发生资金出借人挤兑。借债方中不少是还款能力弱的年轻人，还有一些并不打算还款的人，一旦暴力催债，互金公司将直接被推向风口浪尖。

　　第四是政策风险。在6月14日的“2018陆家嘴论坛”上，中国银保监会普惠金融部主任李均峰表示：“只有严格把自己定义为信息中介的P2P平台才能‘留下来’”。P2P公司已被定性为中介公司，不能搞资金池，也不能搞自融为关联企业输血。

　　由此可见，互金行业加速洗牌的阶段已到来，不合规的、灰色的平台将被逐步淘汰，投资大环境会越来越安全。未来选择互金平台一定要有基本的逻辑判断，以下五招教你躲避投资陷阱。

　　第一，判断平台资金是否有第三方托管。银监会明确规定P2P平台应当对投资人资金进行托管，不得以存管代替托管。

　　资金托管是将信息流与资金流严密隔绝，从而保障投资人的资金安全。有第三方资金托管的平台，资金会在投标完成后进入独立的第三方账户，由第三方进行独立监督，平台在整个交易过程中不会触碰到资金，从根本上规避了平台归集资金池的风险。而目前不少P2P平台都只是挂靠银行进行资金存管，而非托管，银行只知道资金的进出，但进出是干什么的一无所知，平台还是有可能发生跑路风险。而且部分P2P平台还打着“银行存管资金”的旗号，为自己增信。银监会发布的《网络借贷资金存管业务指引》明确指出，网贷机构不得利用商业银行变相背书，不得打着存管人的旗号做营销宣传。商业银行作为存管人，不对网络借贷交易等行为提供担保，不承担借贷违约责任。

　　第二，判断平台底层资产优良与否。互金平台的实际坏账率，我们无从知晓，但平台底层资产资质的优良与否可以做判断。

　　相对来说，小额现金贷的坏账率最高，企业信用贷的坏账率低不少，抵押贷款的坏账率更低。当然，这只是初步判断，企业信用贷也涉及企业的资质，抵押贷也要看抵押物和抵押率。

　　总之，在平台的选择上，应向持牌机构和巨头企业回归。中国小微信贷产业发展研究会主席嵇少峰表示，选择平台需要综合考虑公司的经营能力、股东背景等。相对来说，真正纯国资背景的平台，或实力较强的集团发起的平台，风险会小一些。“但大家不要看表面，不能轻信平台自己的宣传，要自己去查询工商信息，真正的股东背景是什么。”

　　第三，辨别虚假宣传。宣传用语中如果使用了“稳赚不赔”“100%本金收益保障”“20%年息”等词，就是非法宣传。我国广告法明确规定，有投资回报预期的商品或者服务广告，不得对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺。

　　今年以来，监管层也曾多次喊话投资者加强风险意识。全国政协委员、全国社保基金理事会理事长楼继伟曾提醒投资者，不能一看到收益高就被“忽悠”进去，“保证6%以上回报率的就别买，那是骗子”。央行行长易纲曾说：“天上掉馅饼的事是不会发生的，如果你看到一个投资机会，他告诉你又保本，又有一个两位数的收益，一定要小心，一定要问一问，它投什么项目才能够有这样的结果。”

　　第四，有线下门店的平台不要投。部分打着互金幌子的理财平台大规模开设线下门店，遍布全国大小城市，并铺天盖地做广告，营造“大而不倒”形象，骗取投资者信任。而根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，网贷中介机构不能采取线下发展客户的方式。

　　这样的线下门店，信息不透明，投资者看不到资金去向，很多情况下钱都打到公司或个人账号，发展成非法集资的可能性更大，给监管带来难度。

　　第五，遵循小额分散原则，鸡蛋不要放在一个篮子里。即使选择了一家看起来靠谱的平台，也不要孤注一掷，布好投资时间线，尽量让资金滚动起来，获得长期稳健收益才是根本，。

　　总之，管好自己手中现金，对于高返利高风险的平台应及时收手，主动退出。因为当你在想着高利息的时候，别人却正在想着你的本金。当然，并不是说低息就是安全的，仍需擦亮眼睛。嵇少峰认为，从长远来看，不建议投资者对网贷平台投入太多。

互金坏账率陷阱
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有