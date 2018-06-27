Instagram推出IGTV 专家：此乃美妆品牌下个营销阵地

题图来源：Chinese In North America

对于希望在社交媒体上获得营销效果的美妆品牌们以及影响力者来说，平台的选择非常重要。

原标题：Instagram推出长视频平台IGTV 有专家说这会是美妆品牌的下个营销阵地

来源：界面新闻

作者：李子慧

视觉社交应用Instagram正在向短视频平台YouTube发起挑战。

最近，Instagram推出了长视频平台IGTV。这一平台允许所有Instagram用户上传长达10分钟的视频。而优质内容创作者甚至可以上传长达60分钟的内容。这使得一部分有意推广美妆视频的博主开始把目光从Youtube迁移至IGTV。

“用户使用YouTube进行观看的大多都是比较热门的视频，这种视频的曝光很大一部分是由于人们搜索的是东西而不是博主本人。相比之下，IGTV比YouTube更具有个性化的特点，该平台不允许用户通过关键字来搜索内容，希望以此为更多视频的随机曝光提供机会。”网络数据调研机构Tribe Dynamics的创始人之一Conor Begley说。对于一些冷门的美妆品牌来说，这也给了它们一个新的营销机会。

然而，据《女装日报》分析，IGTV可能并不会像Instagram在推出“故事”功能时能吸引一大批Snapchat用户一样，从YouTube获得同样程度的用户迁移。

因为Snapchat的内容本质上是短暂的——在24小时后Snapchat内容消失。但在YouTube上，用户可以搜索大量的内容存档。就美妆领域而言，这个允许Instagram用户上传更长视频的新工具有可能为没能够YouTube平台上曝光的影响者提供一个长期视频选项，或者为以YouTube为重点的美容视频制作者提供另一种选择来建设自己的社区。

Instagram @ponysmakeup

同时，Begley也指出，IGTV给美妆产品提供了更大的机会，因为在Instagram上推广美妆产品的影响力者的数量是YouTube上的五倍，而且由于两个平台模式以及视频格式的不同，许多Instagram影响者在YouTube上并没有同样的大规模粉丝。

不过，Relatable.me的首席执行官兼创始人Martin Garbarczyk表示，YouTube的用户也有望受益。

“其实在YouTube上进行美妆产品营销的用户也是可以抓住这个机会的，他们可以通过这个新平台向观众发布更长的内容，通过使用IGTV将流量带回YouTube。”

看起来，影响者们、网红们会水仙开始涌入这个新兴平台。但相信美妆品牌也不会甘于落后。种种迹象都表明，它们正需要更多的营销平台。

美国化妆品牌AVON（雅芳）近日就发布了首个以创业为重点的播客系列“让它发生：由雅芳驱动”。

该播客由雅芳销售发展执行总监Evy deAngelis主持，嘉宾将包括雅芳代表和行业内部人士，共同分享关于如何成为企业家的见解和意见。 deAngelis在一份新闻稿中表示：“雅芳是第一家帮助企业家实现目标的社会销售公司，我们希望给我们的代表和其他开拓者们一个聚焦他们自己人生经历的平台。” 该系列将在接下来每个星期一在美国东部地区播出。剧集约30分钟，同步在雅芳网站和iTunes上发布。

Facebook 发布的一份报告也曾给这些致力于社交媒体营销的美妆品牌以支持，该报告显示，53%的美妆产品的购买决策受到了美妆专家的社交媒体的影响，而44%受到了品牌自身在社交媒体上分享的影响。

近几年，中国的社交媒体平台也逐渐进入了美妆品牌的视线。在今年1月，法国美妆品牌兰蔻就曾将王俊凯的广告照片投射到QQ空间的进入封面上。据兰蔻介绍，之所以选择QQ空间是因为该平台用户中“千禧一代”的比例很高，大多数这个年纪的用户更喜欢避开父母常用的社交软件，比如微信等。

从这点上来看，对于受众群体有明显针对性的美妆产品来说，尽管现在社交媒体营销并不是什么新鲜事，而且平台众多，但选择一个最适合自己的阵地才能把社交媒体营销的优点最大化。