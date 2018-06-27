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确认过眼神你就是对的人！新浪科技诚招编辑、记者啦

确认过眼神你就是对的人！新浪科技诚招编辑、记者啦
2018年06月27日 15:11 新浪科技
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　　新浪科技正式招新啦！你想和马云库克面对面吗？你对前沿科技有强大的求知欲吗？那就加入新浪科技，你将接触科技行业最前沿的新闻资讯，感受科技大佬的环绕。我们现在招聘以下人才，全职实习均可。如果你的条件符合我们的要求，那就赶快来投递简历吧！ 

　　招聘需求一：夜班值班编辑

　　岗位职责：

　　1、负责频道夜班新闻的线索跟进与发布；

　　2、负责盯好外媒夜班科技外媒的新闻报道与翻译安排；

　　3、负责行业相关重大新闻事件的专题策划与组织报道；

　　4、善于信息搜索与编辑整理，关注行业动向，有自己的想法和判断

　　岗位要求：

　　1、能够适应夜班0点-8点工作作息；

　　2、2年以上IT/互联网/电信类网络媒体从业经验；

　　3、好奇心旺盛，能够从新闻事件中把握传播角度和方向；

　　4、本科以上学历，英文至少四级；

　　5、工作责任心强，具备团队合作精神；

　　6、面试先笔试，对科技行业没有任何了解者请勿投递。

　　您将获得：

　　1、一个新的工作环境

　　2、新的平台和视角

　　3、新的同事和伙伴

　　把以上特点包装整合，你在这将会有更多的自主权和工作想象力，如果你觉得有太多想法想表达，那么来这里就对了。

　　有意向的童鞋们，请把简历和相关作品发送至techpr#vip.sina.com（#替换为@），面试将会尽快举行哦。（工作地点为北京）

　　招聘需求二：科技记者

　　工作职责：

　　1、跟踪并报道科技行业的重点事件；

　　2、长期跟进相关领域，分析并研究相关趋势，输出行业深度稿件；

　　3、积累科技行业资源，配合执行频道战略项目。

　　岗位要求：

　　1、 对科技行业有深度了解，拥有一年以上采编经验，或在相关领域有一年以上的运营工作经验；

　　2、 对新兴事物持有强烈好奇心，善于钻研学习；

　　3、 文笔出众，逻辑性强，执行力高，善于沟通，有强烈责任感；

　　4、 本科以上学历；

　　5、 投递简历请附近期作品，非新闻稿类，否则不予考虑。

　　招聘需求三：新闻编辑实习生

　　1、大学在校生，每周有固定充足的时间，能保证每周3—5天坐班。

　　2、对科技领域和新鲜事物感兴趣。

　　3、工作责任心强，具备团队合作精神。

　　有意向的童鞋们，请把简历和相关作品发送至techpr#vip.sina.com（#替换为@），面试将会尽快举行哦。

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