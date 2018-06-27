谷歌史上最大规模品牌重塑：广告工具命名Google Ads

新浪科技讯 北京时间6月27日下午消息，Alphabet旗下公司谷歌周三宣布了公司广告软件品牌史上最大规模的品牌重塑方案，撤销了DoubleClick和AdWords等品牌以简化广告主和广告销售商的切入点。

谷歌高管表示，服务的费用没有变化，也没有服务合并。公司将保留AdSense和AdMod这两个品牌，它们分别是针对小型网站和移动应用开发者的广告销售技术。

但是用于购买广告的基本工具将重新命名为Google Ads，并可以访问谷歌搜索上的、YouTube视频服务、Google Play应用商店和其他300多万个合作伙伴资源中的广告资源。高管们表示，Google Ads的默认交互界面将被简化，并自动化支持广告设计并决定其运行位置。

提供给广告买家的高端软件将命名为Google Marketing Platform（“谷歌营销平台”）。Google Ads Manager（“谷歌广告管理器”）将作为大型销售商的补充工具。

为Pivotal Research研究广告公司的高级金融分析师Brain Wieser表示，谷歌的服务在非业内人士中造成了“诸多困惑”。

谷歌的广告高级副总裁Sridhar Ramaswamy周二告诉记者，当广告主获知需要在Google AdWords上购买YouTube广告时，他们十分不解。Google Ads将充当一个包罗万象的“入口”，他说。

AdWords于2000年推出，以在搜索中放置文本广告。谷歌在2008年收购了DoubleClick广告软件。

但是去年以来日益受关注的隐私和垄断问题让谷歌在学术界和公共政策领域的批评者呼吁反垄断监管机构分拆谷歌的广告业务——该业务几乎涉及行业供应链中的每个环节。

Ramaswamy说，这三个重新命名的服务分别侧重不同的用户群体，并且客户仍可以在这些服务中整合非谷歌的工具。(图尔)