FaceBook选择Fyber的核心要素：透明、高效、公平

原标题：透明、高效、公平 是FaceBook选择Fyber的核心要素

【TechWeb报道】前不久广告变现解决方案商Fyber宣布与Facebook Audience Network达成合作，这意味着Facebook Audience Network（简称FAN）正式成为了Fyber FairBid的竞价合作伙伴。值得一提的是，目前与Facebook合作的此类企业并不多，能够吸引这家互联网巨头毕竟有他们独特的优势。

根据该公司的介绍，FairBid是Fyber真正将Header Bidding引入移动应用内环境的新机制，可以有效的帮助APP发行商和移动开发者在充分利用自身内容的基础上，通过展示精确的定投广告，在高效公平的交易环境中获取正确的用户。通过FairBid技术，正如FAN之类的广告源在对移动应用内广告展示进行实时出价的同时，还可保持与开发者直接的SDK对接。Fyber FairBid不仅可以让包括FAN在内的聚合内第三方渠道接触到更丰富的应用内广告流量库存，还能让其渠道内的广告主与其他买家进行实时竞价。

相比传统的预估出价模式有了本质上的飞跃，由于消除了对广告请求来源的区别对待，FairBid真正让“价高者得”成为了现实。有着更透明、更高效、更公平的竞价模式，无论是广告主还是开发者都乐于见到。

高效、透明、平等的FairBid成为核心

更具体的说，就是FairBid通过移除目前聚合解决方案里常见的Waterfall方式，为各类买家提供平等的竞争环境。Fyber独有的FairBid技术让所有类别的广告源在同一个公正、公平且透明的竞价模式下进行统一竞价，从而最大化开发者在移动应用内的变现收益。

FairBid将来自DSP、广告主直客和聚合里第三方渠道的程序化需求汇集到一个同步的、实时 的拍卖中。FairBid平等对待所有广告源，让它们在扁平、公平且透明的环境中竞价，以确保更高水平的竞争，从而提高应用开发者的收益。

通过推广统一竞价，FairBid给整个生态圈带来了透明公平的环境。

双赢的局面

FairBid通过与第三方广告平台合作，为聚合内第三方广告平台创造并开发必要的功能，使之能与其他实时竞价DSP买家对每个广告展示机会进行公平的实时竞价。只要出价方符合开发者的品牌安全标准，价高者就将立刻赢得广告展示。

对买家而言，FairBid提供获取最有价值用户及广告展示的公平机会，使买家能看到并且参与到针对每个展示的统一竞价中。

对开发者而言，不论买家是何种购买机制或何种需求方，FairBid都不偏不倚，将广告展示机会推给愿意出高价的优质买家，从而提高开发者的收益。此外，依靠FairBid的自动化竞价，开发者再无须将时间耗费在手动管理、优化需求方Waterfall上了。

在中国市场持续发力

作为一家全球化的上市公司，Fyber在全球拥有六个办事处，分别位于特拉维夫、柏林、纽约、旧金山、伦敦以及北京。

引用Fyber集团CEO Ziv Elul的话：“作为一家全球化的公司，我们看到了中国市场巨大的潜力，所以从未放松对中国的投资力度。我们希望充当中国开发者和全球需求之间的一座桥梁，我们在中国区的业务正在迅速扩张，相信与所有Fyber集团的伙伴一起，我们将成为中国市场的领军外企之一。”近段时间，Fyber在中国持续发力并加大投入，已经拥有了不少客户和合作伙伴。

随着互联网的发展，中国开发者和广告主对于全球业务的渴求正在逐步增强，Fyber正是看到了这一诉求并希望抓住更多机会。