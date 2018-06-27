百度前员工违约加入今日头条案仲裁 判当事人赔83万

新浪科技讯 6月27日下午消息，近日，北京市劳动仲裁委员会对百度诉前员工康泽宇违反竞业协议、入职今日头条并泄露百度公司机密一案做出裁决，要求康泽宇返还、赔偿竞业限制补偿金等各项费用共计约83万元，停止违反竞业限制的行为，继续履行对百度的竞业限制义务至竞业限制期满，此前因康泽宇否认与百度的合同系本人签字、引入鉴定机构的费用也由康泽宇全权承担。

之前，百度前员工康泽宇因违反与百度签署的竞业协议并涉嫌窃取泄露百度公司商业机密，被百度诉至劳动仲裁部门，要求其返还竞业限制补偿金以及赔偿违约金。据介绍，康泽宇在离职后一周内，就违反竞业限制协议，悄悄入职与百度有着竞争关系的今日头条之关联公司，且在违约的情况下在长达9个月的时间里领取百度按月发放的竞业限制补偿金。

康泽宇当时称，自己与百度此前的劳动合同不是本人签字……在争执不下的情况下，双方引入专业机构进行笔迹鉴定，结果确认与百度的合同及竞业协议，均为康泽宇本人亲笔签名。

在此次劳动仲裁委员会的裁决里，笔迹鉴定的这笔费用，也判决由康泽宇一方承担。

百度近期正在加大对违反竞业协议、泄露企业商业秘密的打击力度。之前，百度就以同样的理由将另一名违反竞业协议的前员工李成刚诉至劳动仲裁委员会，要求其返还并赔偿竞业限制补偿金100万余元，此案经劳动仲裁之后双方未达成一致，目前已经进入司法流程，百度将向法院提起正式诉讼。