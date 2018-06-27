谷歌简化广告产品组合 推多款广告产品新品牌

新浪科技讯 6月27日午间消息，据谷歌营销商学院公众号，Google将对广告产品升级改名，正式推出Google Ads、Google Marketing Platform、Google Ad Manager，而这距自谷歌推出首款广告产品，已有近18年时间。

谷歌称，这些新品牌简化了的产品组合，让广告主和发布商能够更轻松地为自己的业务选择合适的解决方案。

Google Ads

Google AdWords将更名为Google Ads。新的Google Ads品牌代表了谷歌提供的全部广告功能，涵括了Google.com、Google的其他产品和服务、合作伙伴网站和应用等广告投放平台。不论用户是在Google搜索上找寻答案、在YouTube上观看视频、在Google地图上探索新地方、在Google Play上发现应用，还是在网页中浏览内容等等，Google Ads都能帮助广告主向用户适时提供广告。

针对小型商家，谷歌还在Google Ads中专门推出了一种新型广告系列，让广告主能够比以往更轻松地着手在网上投放广告。

Google Marketing Platform

其次，谷歌还将DoubleClick面向广告主的产品与Google Analytics 360全方位套件统一到Google Marketing Platform这一全新品牌之下，为大型企业的营销团队提供更强大的协作平台。

谷歌称，结合使用广告技术和数据分析技术给广大营销者带来了切切实实的好处，比如能更透彻地了解客户、取得更理想的业务成效。Google Marketing Platform进一步强化了Google Analytics 360全方位套件与DoubleClick数字营销之间的现有集成，可帮助广大营销者实现这些目标。营销者只需使用这一个平台，就可以规划宣传方案、购买数字媒体、衡量宣传效果和优化客户体验。

此外，谷歌还在Google Marketing Platform中推出了 Display & Video 360。Display & Video 360整合了 DoubleClick Bid Manager、Campaign Manager、Studio以及Audience Center，在这些产品的基础上进一步完善。广告素材团队、代理机构和媒体团队只需使用这一个平台，就能够有效协作，完成广告系列的制作、投放等全部环节。

Google Ad Manager

最后，谷歌称由于用户会使用多种不同设备来访问内容，广告主对程序化购买方式的需求也越来越旺，因此发布商要更简洁高效地打理自己的业务。正是因为上述原因，过去三年间，谷歌一直致力于将DFP广告管理系统与DoubleClick Ad Exchange整合到一个完整且统一的程序化平台中，并以Google Ad Manager这一新名称示人。

Google Ads、Google Marketing Platform和Google Ad Manager品牌下个月就会在谷歌的产品中陆续出现。