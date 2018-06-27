“网约护士”上门打针 靠谱不？

“网约护士”在多个城市出现，引发社会关注。徐 骏作（新华社发）

本报记者 汪灵犀

“共享经济”最近玩出新花样：在北京、上海、广东、福建等地，需要打针、换药、拆线等专业护理服务的市民不用再跑医院诊所，拿出手机下个单，“网约护士”马上上门服务。

有专家认为，“网约护士”让专业护理资源得到更充分的利用，满足了群众的医疗和护理需求，是“互联网+医疗”的积极探索。但也有学者表示，涉及居民健康安全的医疗护理领域，市场开放需要慎之又慎。国家卫生健康委员会相关负责人则表示，有关部门正在抓紧研究制定政策，完善相关监管措施，保障“网约护士”和患者双方权益与安全，规范行业发展。

大多来自公立医院

“网约护士”，顾名思义，即互联网平台签约一些执业护士，患者通过平台下单预约护士上门，为其提供医护服务。据媒体统计，从去年底开始，国内已有十余个“网约护士”平台陆续上线。这些平台主要提供打针、输液、采血、换药、导尿、吸痰、造口护理、拆线、雾化治疗等服务，还有保胎针、产后护理等母婴护理服务。

患者预约的流程也并不复杂。在手机上进行注册和身份认证后，患者开始选择所需服务，上传医疗机构开具的处方、药品及病例证明，即可等待护士接单。订单通过审核后，护士就可与患者预约时间，开展上门服务。如果订单护理风险较高，平台会选择拒接。

上门的护士大多来自公立医院，在业余时间上平台接单兼职，增加收入。还有一些是在卫生学校取得相应资质的学生，由老师在线指导开展服务。

价格明显高于医院

在价格方面，虽然目前各大平台尚无相对统一的定价标准，但总的来看，护士上门服务的费用要比医院门诊高出不少，一般相当于医院价格的5至8倍，主要包含护理服务费和交通费。

以平台“医护到家”为例，上门打针、拆线等服务费为139元一次，护士陪诊服务费为198到208元一次不等。另一个平台“健护宝”，护士的交通费为100元左右，护理费根据服务类型从几十元到一百多元不等。

这对护士来说是个利好。有位山东济南的护士向媒体透露，他上门服务一单的收入大约为100元，在平台注册近一年来已有数万元的收益。相较于本职的薪酬，在平台兼职后个人收入增加明显。

不过，虽然收费贵一些，也有人愿意买单。有患者表示，“网约护士”提供的并非只是基本的医疗护理，还有附加的上门服务指导，同时省去了去医院的时间和交通费，总体来看是合算的。

医疗安全谁来保障

“三分治病七分护理”，说明了护理的重要性。目前，医师多点执业政策放开的步子较大，但护士多点执业的突破还很有限。除北京、天津、广东作为护士区域化注册试点地区，可进行护士区域化注册试点工作外，其余绝大多数省份的护士尚无多点执业资质。这意味着在其他地区，护士上门服务属于脱离注册执业地点，有非法执业嫌疑。

医院管理者对“网约护士”的发展之路，普遍看法较为审慎。多位专家认为，要让“网约护士”服务健康发展，还有很多政策、法律和技术问题需要解决。在上门服务过程中，护士如何保证操作的安全性？患者一旦出现意外情况怎么办？能否全程记录服务过程？这些难题目前都没有令人满意的答案。

专家建议，有关部门应尽快介入，规范相关行为，避免一哄而上、管理滞后。相关政策配套和行为规范出台的快慢，将很大程度上决定“网约护士”未来能走多远。