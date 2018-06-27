直击|ofo精细化运营进展:称运营成本降至0.2元/辆/天

新浪科技讯 6月27日上午消息，ofo今日公布降本增效进展，称单车运营成本降低80%，每辆小黄车综合运营成本已从2017年的1.5元/天降至0.2元/天。

ofo 在完成共享单车智能锁设备改造后，通过“奇点”大数据平台进行共享单车智能化运营。ofo 相关负责人介绍称，ofo通过一系列运营管理模式的探索，优化共享单车从线上到线下的运营方式，目前每辆小黄车综合运营成本已降至0.2元/天。此前，行业平均运营成本在每辆车1元/每天上下。

盈利问题成为今年ofo的重要目标。今年5月，ofo CEO戴威在内部会议上表示，公司将全面启动victory的行动，目标是全面实行盈利。实现盈利的那一天叫victory day，简称胜利日。一周后，戴威通过内部分享会，将公司架构调整为7大中心。B2B事业部也进入运营状态。

据ofo运营负责人周伟国介绍，ofo运用人工智能、物联网等技术提高运营有效性，比如推出大数据系统，连接“人、车、地点”，通过出行大数据的分析，优化车辆投放、调度方面的问题，平衡车辆供需。周伟国说，“利用ofo引擎对干预数量和干预质量进行监控，干预结果与运维人员薪资挂钩，以此提升一线运维人员工作积极性和工作效率。”

此外，据了解，ofo线下运营成本主要包括人力外包成本、调度运输成本和零配件采购成本。人力外包方面利用物联网大数据平台进行精准运力监控，主要是人车分离，调度任务数据化、平台化，以调度任务的处理结算运输成本。在2017年，ofo每辆车每天的运营成本为1.5元，而在效率为先的战略和执行下，目前ofo每辆单车综合运营成本已降至0.2元。

“降本增效和商业化盈利是ofo目前的‘组合拳’”，周伟国说。

此前，ofo B2B业务负责人邵毅在接受媒体采访时透露，“ofo B2B各项业务目前营收已经超过1亿元。同时ofo在国内100余座城市也已实现盈利。”据了解，ofo B2B事业部成立2个月，业务涵盖车身广告、App端内广告和企业绿卡。(张俊)