冯仑评美团赴港IPO：王兴的过去未去 未来已来

王兴

文|风马牛 (微信公众号:冯仑风马牛)

‘在这个时代更多公司像是流星,非常绚烂,但一颗流星烧完就烧完了;行星可以长久存在,但它不会自己发光;恒星会发光,同时它和流星的发光方式不一样,流星是燃烧掉了,恒星是靠核聚变,所以恒星必须够大。我在努力成为恒星。’

6 月 25 日,美团点评正式在港交所提交招股书。据彭博社报道,美团的目标是以约 600 亿美元的估值募集 60 亿美元资金。招股书披露,截至目前,联合创始人、董事长兼首席执行官王兴持股 11.4386% 。

创业十几年来,失败两次后的王兴终于要将一家企业带到上市。如果说校内网败于现金流,饭否败于不懂政治,王兴已经不再那么单纯和天真了。

‘倘若早出生一百万年,作为一个男人,此刻我应该正在狩猎。我应该围着兽皮裙,手持标枪,正在捕捉山羊野鹿,也可能正和虎豹豺狼大狗熊做生死之搏。如果我干不好,我就会被咬死,我的家人族人就会饿死。每想到这里,我就决定集中精力,回到中国互联网这个现实丛林中来。’

王兴终究是个有野心的人,而有野心的人,总是有一股子叛逆劲儿,总是在追梦,更不会被控制。

▲《创业时代》| 以 SNS 为方向回国创业

2003 年冬天,由于导师休假,王兴已经在特拉华大学的图书馆里泡了整整一年。这一年中,他浏览了大量网站,并且阅读了各种有关社会、经济、生命科学等方面的杂书。

当时的王兴已经能够洞见到, SNS 这种新出现的网站形态,不仅仅是聊天那么简单,丰富多彩的网络生活和产品将基于此产生和运行。这促使他做出了一个重大决定,以 SNS 为方向回国创业。

2005 年秋天,经过调研 Facebook 与分析国内现状后,王兴发现校园人群的社交频繁度和对新兴互联网产品的尝试意愿明显要高于普通的小区用户。于是,他最终决定开发校内网,第一圈定清华、北大和人大三所学校,通过抽奖、免费送车等活动给校内网积累了第一批优质核心用户。

一年后,校内网的用户量突然暴增,然而此时王兴已经没有足够资金增加服务器和宽带的投入,但这个市场也很快吸引了诸多企业的参与。

王兴并不懂得如何与投资人打交道,红杉资本来找,他说不清推广思路和商业模式;另一个投资人答应给他们钱,但对他们仅需要 100 万美元表示了怀疑,后单方面撤回投资意向书;当时做类似网站的陈一舟第一次找到他们说,如果你们不卖,他就拿钱砸市场,王兴居然被激怒了,拒绝跟陈一舟再谈。就这样一再错过时机,直至被逼至弹尽粮绝时才同意接受陈一舟 200 万美元的收购。看着别人将桌椅一一搬走,倔强的王兴难过得低下了头。

在新公司待了不到两个月后,王兴又萌生了新的创业想法。 2007 年 5 月 12 日,王兴推出了中国第一个微博客饭否,比 Twitter 晚了半年。截至 2009 年上半年饭否用户已达数百万。该年 7 月饭否因涉敏感言论被关闭 505 天,新浪微博则在一个月后面世。

此后的半年,不甘寂寞的王兴四处奔走,再度尝试多个项目,但无一成功。 2009 年底,饭否开了一个小型年会,讨论‘假如这个公司明天就不存在了,大家会怎么样?’王兴当场哭了,那是他不多的动情时刻。

▲《互联网之子》| 对互联网有了更深刻的理解

2010 年,王兴已渐渐褪去了先前的稚嫩,开始从纯粹的互联网极客转向商业,他对互联网有了更深刻的理解。

王兴用科技先进词汇解释了他第三次创业要做的事情:正如光既是波动又是粒子,团购将营销和销售结合在了一起,是人类有史以来最美妙的商业模式之一。

同年 3 月 4 日,获得红杉资本 2000 万美元的融资后,王兴正式创办了美团网。彼时,团购鼻祖 Groupon 刚刚成立一年多。与篱笆网、 51 团购等中国早期团购网站相比,美团网专注的不是产品,而是针对本地白领阶层的生活消费服务。于是短短几个月时间,美团网就成为中国团购行业第一名。但是,这场美妙的生意,随之而来吸引了 5000 多个竞争者。

‘前两次我也是非常投入地做事情,但并不是你努力了,就一定能够怎么样。要做好一件事情,真的需要万事俱备,但把事情做砸的话,任何一个环节都可以。’

正是基于这种冷静考虑,千团大战中,王兴极度克制,早期没有涉足实物团购;没有砸线下广告;没有采用快速的城市包销;而是埋头做 IT 后台,加快商家的供给,较早地发力移动端,并用科学的方法精密地计算每一笔投入产出。有趣的是, 2011 年竞争对手到处挖人,美团被挖走的大部分是销售人员、区域经理,却没有 IT 工程师。

▲《在云端》| 少数人选择去改变它

彼时的王兴对于资本的态度也比以前更成熟了。‘创业失败有两种,一种是钱花完了,另一种是没信心了,信心可以自我实现,钱还是要在需要时有足够花的钱。’

顶住压力做出不砸广告的决策除了王兴牢牢抓紧现金流的直觉判断,更重要的是他有能力说服团队内部和投资人的不同声音。此时,美团办公室墙上贴着‘要么牛逼,要么滚蛋’的标语。王兴每个周六晚上都会在这里给团队做分享,已经多次失败的他仍然十分沉稳,认为创业就像坐过山车,今天低谷,可能明天就上升了。

‘面对一件不满意的事情,有三种选择,一是忍耐,二是走掉,三是去改变它。大多数人选择了前两个,少数人选择去改变它,这里面极少数人最后成为改变世界的人。’

由于 2011 年的有所为和有所不为,经历过巨浪险滩的 2012 年是团购行业的整合之年,美团不仅幸存,还占据 40% 以上的市场份额,毫无悬念地坐上团购行业第一把交椅。 2015 年至 2017 年,美团的收入分别为 40 亿元、 130 亿元、 339 亿元,同比增长 223.2% 、 161.2% 。

▲《阿甘正传》| 坚持做正确的事

几番折腾后,王兴越来越坚信,难走的窄路才能越走越宽,‘不管是之前的创业还是现在的美团,面临选择时,我觉得一个大的原则就是,要坚持做正确的事,而不是容易的事。’

《阿甘正传》里,有人追随阿甘全国跑步,但有一天阿甘不跑了,‘不要说因为跑了,就一直跑下去’。

知乎上有人提问:作为互联网从业者,你错失了哪些创业机会?王兴回答,‘我一贯而且真实的想法就是:纵情向前。哪有什么所谓错过的机会,那本来就不是你的机会。既往不恋,当下不杂,未来不迎。’

王兴也曾读过《人性的弱点》、《世界上最伟大的推销员》,但这些书他再未看过,因为‘成功学能达到的高度是有限的’。他很喜欢钱穆‘过去未去,未来已来’这个说法。王兴认为最长远的事情,一个是你做的事情,从什么时候开始做,到现在有多长的时间;另一个是你想的事情能够影响多远。所以他努力把美团打造成一个基业常青的公司。

‘活着是一个人所做的最长期的事情,其次是思考,然后才是创业。’

▲《华尔街之狼》| 从不考虑竞争关系

如今,美团的战略布局涉及餐饮、旅行、电影、支付、新零售、出行等多个方面。每一个品类几乎都可以单独长大,以至于你很难准确描述它到底是一家什么公司。每隔一段时间,就会有对手集中质疑美团,有人开玩笑说,半壁互联网江山都是它的敌人。

在对手这件事上,王兴认为就像开车一样,你得偶尔看一下后视镜,但你不能盯着后视镜开车。‘传统行业如刀削面,砍一刀是一条面,是线性经济;网络经济如拉面,每拉一次,面条数量会倍增。’

王兴称,自己在做业务选择时从不考虑竞争关系。他的逻辑有二:其一,团购的数据可以直接显示哪些品类交易量大,而不用瞎猜;其二,高频垂直,可以形成小平台的品类,这种机会美团绝对不能拱手让人。

当然,也有人对此提出质疑,认为王兴的思路看似很明确,以服务带用户,但现实却没能如人愿。美团在所有涉足的领域里,都没能做到‘数一数二’,其叠加效应一定不是1+1>2。

▲《脱身》| 过去的积累都是为了将来

在一次次的磕磕碰碰中,爱折腾的王兴内心已变得足够强大,似乎过去所有的积累都是在为将来的爆发积蓄能量。

他非常喜欢甘地的一句话:Be the change that you want to see in the world。王兴认为世界应该是这个样子的,你可以积极地去促成这个改变发生,而不是坐以待毙。

哈姆雷特过了头,就成虚无主义;马基雅维利主义过度了,就近乎阴谋论。无论是创业,还是做其他事情,站在历史正确的那一边与能扛到那一天都极其重要。

‘一群创业者在海南游艇上聚会,讨论完毕说可以游泳,大家正在犹豫相互观望时,只听扑通一声有一人已经入水,那人正是王兴。’