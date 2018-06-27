直击|微信:开启赞赏功能文章被转载时会出现赞赏模块

新浪科技讯 6月27日上午消息，微信公众平台日前宣布赞赏和转载功能升级。为进一步鼓励原创作者，开启了赞赏作者的原创文章，被转载时（包括白名单转载），文章底部会出现赞赏模块，赞赏收益归原创作者。

转载者可以插入推荐语，但不能修改正文和作者。

另外，为降低原创作者和转载者之间的沟通成本，简化转载流程，公众平台推出开放转载功能。

原创作者将文章设置为开放转载后，所有公众号都可以直接转载，文章可在转载帐号显示全文。

附Q&A:

Q：为什么进行此次赞赏和转载升级？

A：为进一步鼓励原创作者，同时降低转载者与原创者之间的沟通成本，简化转载流程，我们上线支持转载文章带赞赏和开放转载功能。

Q：什么样的文章可以选择开放转载？

A：开启了支持赞赏作者的原创文章均可以设置为开放转载。

Q：哪些转载方式支持作者赞赏吗？

A：平台目前提供了三种原创转载设置，除开放转载外，还有分享和白名单转载。其中，对于符合条件的文章，白名单转载功能也支持作者赞赏。

Q：已群发并开通了赞赏的原创文章，能修改转载设置吗？

A：可以。已经具有赞赏升级功能并添加作者的原创文章，可以在原创管理里将文章的转载设置改为“开放转载”。

Q：作者怎么查看文章被哪些帐号转载了？

A：可在赞赏账户的小程序中，已发表文章里找到这篇原创文章，进入转载次数查看详情，以及对应的赞赏收入。