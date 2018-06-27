现代快报6月26日消息，这两天，一个年轻女孩儿的离开牵动了很多人的心。6月20日，在甘肃庆阳，19岁的李某某从8楼跳下，坠楼身亡。之前，她曾经留下了一份控诉状，称在2016年遭到了当时的班主任吴某某猥亵，几个月后，她被医院诊断为抑郁症和创伤后应激障碍。

根据警方的通报，20日下午3点45分，警方接到了李某某跳楼的报警；晚上7 点15分左右，李某某坠下身亡。在这三四个小时里，救援人员一直在试图说服、劝导她，营救非常困难。但另一边，楼下的围观人群中，却不断有人起哄、鼓掌，甚至在快手等平台上进行了直播，评论中也出现了“要跳赶紧跳”等说法。

这并不是第一次有人在网络上直播自杀事件。26日下午，快手方面回应记者称，已经永久封禁了发布违规视频、不当言论的12个涉事账号。

自杀直播：



跳楼被直播，现场还有人起哄

从网友发布的现场视频来看，在救援人员劝导李某某的同时，楼下却不断出现起哄的声音，有人鼓掌，有人让她赶紧跳。“从下午1点多跳到6点多，跳不跳啊，怂怂把驴都怂倒了！” 现场网友拍摄的一个视频中，一名女子这么说道，旁边有人闻言哈哈大笑。

现场不少围观的人拍摄了视频，上传到快手上，实时直播，有的视频标题是“你总是不想跳啊！”“要跳赶紧跳，影响交通的！”评论里是“倒是跳啊，坐那儿犹豫什么？”“快跳么，看完你跳楼，我还要去接娃娃了。”

根据 25 日庆阳警方的通报，对当时在现场起哄、不听执勤人员劝阻、拒不离开、妨碍执行救援的人员，进行了现场带离，对其中2人进行行政拘留，对6名恶意谩骂的网友进行调查。

并非首例，一男子为博关注直播跳楼

但这并不是第一次有人在网络上直播跳楼、自杀等事件。3天前，快手上还有一名网友上传了一个视频：一处商场楼顶，一名男子想要跳楼。这条视频有4813次播放，40个喜欢，60多条评论。和李某某坠楼前一样，评论中也充满了起哄的人，“上可踢一撅（上去踢一脚）”“走开让跳”“不想活了让跳么，谁又挡不住一个不想活的人”……

不同于前面的“被直播”，6月17日，在江苏沭阳，一名女子爬上顶楼，在快手上开始主动地直播自己的跳楼过程。劝说中救援人员了解到，她和男友发生了感情危机，找不到男友的信息，非常绝望。

3月26日，新疆石河子市一男子刘某，为博取网友关注直播跳楼。他因与家人吵架一时想不开，爬上某小区楼顶想要跳楼。站上楼顶后他冷静了下来，放弃寻死，可又不甘心离开，随后在快手上以“跳楼看不看”为名建立房间，直播跳楼2个多小时。之后，刘某被警方处以行政拘留10天，罚款500元的处罚。

自杀直播频现，谁来管？

在李某某坠楼后，救援的消防员现场崩溃大哭，发出撕心裂肺地大喊。有人认为，猥亵她的老师吴某某、起哄的人群、催促的网友、视频直播平台，都应该为她的死负责。现在，警方正在对吴某某进行调查，他已被取消教师资格；现场起哄的人被行政拘留，那么，快手等视频平台上进行直播、起哄的人怎么处理？

高朋（南京）律师事务所的律师徐应超认为，在这起事件中，快手应尽到对平台内发布的内容进行管理、审核的责任。随着网络直播、视频平台的兴起，各种乱象随之产生，国家网信办出台了《网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网直播服务管理规定》等法律法规，对这些平台进行管理，要求平台需要尽到一系列的责任。其中，《互联网直播服务管理规定》第七条要求互联网直播服务提供者应当落实主体责任，配备与服务规模相适应的专业人员，健全信息审核、信息安全管理、值班巡查、应急处置、技术保障等制度。

第八条要求互联网直播服务提供者应当具备与其服务相适应的技术条件，应当具备即时阻断互联网直播的技术能力，技术方案应符合国家相关标准。第九条则指出，互联网直播服务提供者以及互联网直播服务使用者不得利用互联网直播服务从事危害国家安全、破坏社会稳定、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益、传播淫秽色情等法律法规禁止的活动，不得利用互联网直播服务制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。

对此，26日晚上，快手方面回应记者称，根据他们的调查，在李某某坠楼事件中，有3个账号发布了3条违规视频，有9个账号发布了17条不当言论，目前这12个账号已经被永久封禁，视频和评论也做了处理；没有通过直播功能进行直播的情况。

快手表示，事件发生后，已经加大了对视频内容的审核，目前从技术手段上来说，已经可以对直播的声音和画面进行监控，如果出现不当内容，可以进行中断。

此前，快手曾因为用户上传的视频中含有淫秽色情内容等原因，被国家网信办要求整改。

（原题为《甘肃庆阳女孩跳楼“被直播”，直播自杀频现谁来管？》）