阿里健康4.5亿投向医药零售 连锁药店投资风口已至？

原标题：阿里健康4.54亿投资漱玉平民大药房 连锁药店投资“风口”已至？

在益丰药房宣布拟以13.84亿元收购石家庄新兴药房86.31%股权，成为迄今为止连锁药店行业最大一笔并购案后，医药零售行业又迎来一项大投资。

6月25日晚间，阿里健康（00241.HK）发布公告指出，其附属公司阿里健康（中国）将向漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“漱玉平民大药房”）注资约4.54亿元，增资协议交割后，其将持有漱玉平民大药房9.34%权益。

根据阿里健康的说法，其将与漱玉平民大药房共同探索和拓展地区内医药新零售模式，触及医药零售市场更多消费者。《国际金融报》记者就后续会否再进行类似的投资采访了阿里健康方面，不过并未得到具体回应。

4.54亿投向医药零售

根据阿里健康的公告，阿里健康（中国）将向漱玉平民大药房注入现金4.54亿元，其中3408万元将用于增加目标公司的注册资本，而4.2亿元将用作漱玉平民大药房的资本储备。增资协议交割后，漱玉平民大药房的注册资本将增至3.65亿元。

阿里健康指出，增资协议交割后，漱玉平民大药房的财务业绩将不会在其账目内综合计算，前者的溢利及亏损将确认为应占其联营公司的溢利或亏损的份额。

据《国际金融报》记者了解，漱玉平民大药房及其运营附属公司主要从事医药零售连锁业务。截至2017年底，其于中国经营逾1200家药房。公开数据显示，2017年，漱玉平民大药房的纯利为1.18亿元。截至2017年底，其综合资产净额约为7.16亿元。就在今年初，山东证监局在官网发布漱玉平民大药房首次公开发行股票并上市接受辅导的公告。

阿里健康表示，透过连接中国医药保健市场的参与者，其旨在实现“让大数据助力医疗，用互联网改变健康，为10亿人提供公平、普惠、可触及的医药健康服务”的愿景。“通过本次投资，本公司将与目标公司共同探索和拓展地区内医药新零售模式，触及医药零售市场更多消费者，并为其提供更多、更广、更便捷的医药服务”。

事实上，在阿里健康倾力打造的新零售模式中，实体药店已经成为不可或缺的重要元素。有接近阿里健康的知情人士向记者表示，过去，阿里健康一直在致力于新零售模式的探索，已经做了包括技术、模式上的一些尝试。且早在2016年5月，阿里健康就成立了中国医药O2O先锋联盟，覆盖2万余家线下药房门店。通过联盟，阿里健康持续和线下药房密切合作，并逐步探索和拓展新零售模式。

“新零售就是线上线下协同一起，所以以后阿里健康肯定会和线下展开更多的密切合作。这也预示着未来其同实体药店将逐渐从竞争走向竞合。”上述知情人士指出。

值得注意的是，在关于此次合作的理由及裨益中，阿里健康在表示同漱玉平民大药房的合作时，用了“地区内”这一关键词。业内人士认为，连锁药店具有区域性特征，这一定程度上也意味着，其后续或还将进行类似的投资。

对此，阿里健康方面并未给予记者回应。

连锁药店成投资“风口”？

近期，连锁药店的关注度颇高。就在几日前，停牌近2个月的益丰药房发布了重组预案，表示拟以13.84亿元收购新兴药房86.31%股权。对比过往的连锁药店行业并购，这一并购数额可以说是大手笔。

招商证券指出，从益丰近期收购新兴药房以及阿里健康此次入股漱玉平民大药房来看，优质门店的争夺更为激烈，价格也相对更高。“我们预计互联网巨头的加入可能会进一步推升药店的收购价格，对于上市药店的线下收购可能会造成一定压力”。

一直以来，医药零售行业的集中度均较低，行业呈现区域性竞争格局，除少数企业在全国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干个各自具有竞争优势的省份。在此背景下，包括一心堂、老百姓等，此前一直在通过并购的策略加大其药店版图。在机构人士看来，药店行业集中度提升是趋势，未来的行业收购更加考验收购方的资金实力和整合能力。

过去，一直被诟病净利润率低、有规模没效益以及同质化竞争严重的医药零售行业正迎来变化以及发展机遇。就在最近，一名大型医药物流企业内部人士告诉记者，从去年开始，医院降低药占比带来的处方外流对零售业态来讲是最大的一个利好。

2015年，国务院办公厅曾发布《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，明确提出要破除以药补医机制，力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右。根据上述内部人士表示，整个处方外流的规模在1500亿元左右。

不过，鼎臣医药咨询创始人史立臣向《国际金融报》记者表示，现在基本还是流向医院指定的药店，并不是所有药店都受益。

据了解，此前的5月份，商务部市场秩序司会同国家药品监督管理局以及行业人士召开了零售药店分类分级管理工作座谈会，对《关于零售药店分类分级管理试点的指导意见(征求意见稿)》进行修改完善。目前，广东省已经开始试行药店分级分类管理。

史立臣指出，分级管理后续全面实施后，能对接医保的药店将更少，“我估计只有2/5的药店可以对接上。”在其看来，目前还不能说连锁药店行业的投资风口已来。“药店分级管理实行后，把真正有价值的药店筛选出来后，整个连锁药店行业才会进入投资的‘风口期’”。

（国际金融报见习记者 王敏杰）