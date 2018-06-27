工信部：从五个方面推动大数据发展并做好监管工作

中国证券网讯 记者27日从工业和信息化部获悉，6月26日，工业和信息化部与国际电信联盟共同在广西南宁召开大数据技术发展与融合应用研讨会。工业和信息化部党组成员、副部长罗文出席会议并讲话。

罗文指出，世界各国都把推进经济数字化作为实现创新发展的重要动能，在前沿技术研发、数据开放共享、隐私安全保护、人才培养等方面进行前瞻性布局。我国正处在产业数字化、数字产业化快速发展的历史进程，大数据是经济数字化发展的新阶段。工业和信息化部将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以大数据和实体经济深度融合为重点，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，提升数据安全水平。新形势下要从五个方面推动大数据发展并做好监管工作：一是夯实基础设施；二是强化技术能力；三是力促推广应用；四是完善发展环境；五是加强国际合作。

来自美国、加拿大、法国、韩国、印度、国际电信联盟和我国工业和信息化领域的专家学者共同就大数据发展趋势、战略与管理、与传统产业融合应用等方面进行了研讨。工业和信息化部信息化和软件服务业司、广西壮族自治区通信管理局、贵州省大数据发展管理局作了交流发言。